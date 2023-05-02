Одной пропагандой государство не построишь 2 мая, 17:04 NV Премиум

Ситуация выглядит так, что вроде бы уже все примирились с тем, что впереди нас ждут непростые испытания

Я имею в виду ситуацию в глобальной экономике и на финансовых рынках. Большинство инвесторов, экономистов и государственных деятелей считают, что в ближайшее время нам не избежать рецессии, или хуже — стагфляции. Вероятности одного или другого сценария одинаково высоки. Есть и те, кто настроен оптимистично, но их гораздо меньше. И, пожалуй, это закономерно, учитывая фундаментальные процессы, происходящие сегодня в мире.

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Итак, что определяет траекторию глобальной экономики на сегодняшний день? Версий того, что происходит сегодня с экономикой, немало, а прогнозов еще больше. Но, если кратко подытожить суть сегодняшней экономической дискуссии, то этого лучше и не сделаешь, чем известный своим профессионализмом и взвешенностью взглядов знаменитый экономист Мохамед Эль-Эриан, который недавно очертил четыре основных фактора, которые в ближайшее время будут определяющими для глобальной экономики. И пусть слово «глобальная» не вводит вас в заблуждение — все то, что происходит на глобальном уровне, обязательно влияет и на Украину, а значит, и на наши с вами судьбы.

Что же угрожает глобальной экономике?