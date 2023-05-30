Подготовка к большой войне. Сценарии развития событий между США и Китаем 30 мая, 12:54

На днях писал о роли Украины для мира и перспективах глобального конфликта. Продолжаю изучать и делиться

Аналитики двух стран (США и Китая) уже сегодня активно работают над возможными сценариями.

Вашингтон, как и Пекин, будет рассматривать войну за Тайвань (точку опоры баланса сил в западной части Тихого океана) — как борьбу за доминирование в важнейшем регионе. Война между Китаем и США будет отличаться от предыдущих войн за гегемонию в одном фундаментальном отношении — обе стороны имеют ядерное оружие.

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Вот, например, возможный план Китая в начале войны:

1. Пекин нанесет внезапный ракетный удар, нанеся удар не только по обороне Тайваня, но и по американским военно-морским и воздушным силам, сосредоточенным на нескольких крупных базах в западной части Тихого океана.

2. Одновременные китайские кибератаки и противоспутниковые операции посеют хаос и помешают любому эффективному ответу США или Тайваня.

3. НОАК будет использовать окно возможностей, организуя морские и воздушные десанты, которые разрушат тайваньское сопротивление.

4. К тому времени, когда Соединенные Штаты будут готовы к бою, война может фактически закончиться.

Планирование Пентагона все больше вращается вокруг предотвращения этого сценария:

1. Оно направлено на укрепление и рассредоточение военного присутствия США в Азии и развитие способности сдерживать наступательные возможности НОАК и потопить флот вторжения.

2. Соединенные Штаты также стремятся побудить Тайвань к развертыванию асимметричных сил и средств, включая мобильные пусковые установки противокорабельных ракет, мины и небольшие ракетные корабли, которые могут нанести серьезный ущерб китайским нападающим.

3. Это планирование основывается на предположении, что первые недели, если не дни, боевых действий определят, выживет ли свободный Тайвань.

Как мы сегодня видим, эскалация практически неизбежна

Однако, что бы ни случилось в начале, конфликт почти наверняка не закончится быстро.

Большинство войн великих держав со времен промышленной революции длились дольше, чем ожидалось, потому что современные государства имеют ресурсы для борьбы, даже когда они несут тяжелые потери.

Тот факт, что такая война, вероятно, начнется с ракетного удара по базам США в стиле Перл-Харбор, сделает еще более трудным для возмущенного американского населения и его лидеров потерпеть быстрое поражение.

4. США могли бы воспользоваться своим общим военным преимуществом, вызвав корабли, самолеты и подводные лодки с других театров, чтобы компенсировать первоначальные потери.

5. Они могли бы использовать свое господство в Тихом океане за первой цепью островов, простирающейся от Японии на севере через Тайвань и Филиппины на юг, для проведения длительных атак на китайские силы, оставаясь вне досягаемости мощнейших оборонительных сооружений Пекина.

6. Они могут использовать относительно неуязвимые средства, такие как ударные подводные лодки и самолеты-невидимки, чтобы оказывать давление на китайские силы и безжалостно обстреливать их.

Со своей стороны, Китай мог бы направить свои уцелевшие воздушные, военно-морские и ракетные силы для второго и третьего нападения на Тайвань, а также задействовать морское ополчение береговой охраны и рыболовные суда. Китай также мог бы использовать стратегическую глубину материка как гигантскую базу для действий в затяжной войне.

И Соединенные Штаты, и Китай выйдут из этих первоначальных столкновений окровавленными, но не истощенными, что повысит вероятность долгой и ужасной войны.

Последствия начала войны:

1. Длительные войны (а это неизбежно) со временем становятся все более экономически затратными. Со всеми вытекающими социальными последствиями. Тут будет и перестройка экономики на военные рельсы и мобилизация новых солдат

2. Длительные войны расширяются и обостряются по мере того, как воюющие стороны ищут новые источники давления и новые способы заставить друг друга уступить. Воюющие стороны открывают новые фронты, надеясь обойти противника с фланга; они привлекают к борьбе дополнительных союзников в надежде решительно изменить баланс сил в свою пользу.

И именно здесь война перекинется на Европу, где сателлит Китая Россия возобновит военную кампанию, но уже, вероятнее всего, из стран Балтии, Кавказа и Казахстана.

3. В-третьих, по мере того, как войны становятся более масштабными и длительными, цели войны становятся все более грандиозными.

Чем больше жертв нужно для победы в войне, тем лучше должен быть мир, чтобы оправдать эти жертвы.

Действительно, один из способов, которым правительства пытаются сплотить свое население — это обещания, что победа принесет огромные награды и прочную безопасность.

То, что начинается как кампания США по защите Тайваня, может легко превратиться в попытку сделать Китай неспособным к новой агрессии путем полного уничтожения его военно-морского флота, авиации и наступательных ракетных сил.

И наоборот, по мере того, как Пентагон наносит Китаю и его вооруженным силам все большие убытки, военные цели Пекина могут возрасти от завоевания Тайваня до полного вытеснения Вашингтона из западной части Тихого океана.

Пока конфликт затягивается, каждая из сторон может также использовать абсолютное оружие, чтобы положить конец истощающей войне на истощение.

Сегодня Соединенные Штаты и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира и полны привлекательных целей для ядерной атаки.

Таким образом, у обеих стран будет возможность использовать ограниченные ядерные удары, чтобы заставить настойчивого противника уступить. Фактически, стимулы для этого могут быть сильными ввиду того, что та сторона, которая первой нажмет на ядерный курок, может получить серьезное и, возможно, необратимое преимущество.

Подготовка к долгой войне:

1. Во-первых, Вашингтон может выиграть гоночную гонку. У Китая будет гораздо меньше шансов начать войну, если он будет знать, что по мере затягивания конфликта он будет проигрывать в вооружении.

Война в Украине уже показала пробелы в производственных мощностях, в запасах военной техники и боеприпасов.

Плюс Вашингтон детально изучил и сравнил эффективность различных школ вооружений и эффективность различных типов тактик. Китай такой возможности был лишен.

Для Соединенных Штатов важнейшим активом являются ракеты, способные потопить ценнейшие корабли и самолеты Китая издалека.

Для Тайваня ключевым оружием являются ракеты малой дальности, минометы, мины и ракетные установки, которые могут уничтожить флот вторжения.

Обе страны также должны быть готовы к производству нового оружия в военное время.

Тайваньские заводы станут очевидными целями для китайских ракет, поэтому США следует заручиться промышленной мощью других союзников.

Судостроительные мощности Японии, например, можно было бы переоборудовать для быстрого и массового производства простых ракетных барж.

2. Вашингтон должен продемонстрировать способность к долгой войне.

В затяжной войне Китай может попытаться задушить Тайвань блокадой, заставить его подчиниться бомбардировкой или вывести из строя американские и тайваньские электрические сети и телекоммуникационные сети с помощью кибератак.

Он может использовать гиперзвуковые ракеты с обычным вооружением для поражения целей на территории Америки. Опыт Украины уже показал эффективность Patriot’s против гиперзвуковых ракет.

Чтобы предотвратить успех такого принуждения, нужны оборонительные приготовления, такие как обеспечение безопасности важнейших сетей, расширение тайваньской системы убежищ для гражданских лиц и увеличение запасов топлива, продовольствия и медикаментов.

Это также потребует психологической подготовки населения США и Тайваня к тому, что может стать затяжным и кровавым конфликтом.

3. Третья цель — экономическая блокада Китая.

Готовясь заблокировать китайскую торговлю и отрезать Пекин от рынков и технологий в военное время, Америка и ее союзники могут угрожать превратить конфликт в экономическую катастрофу для Китая.

Пекин импортирует почти 75% своей нефти и 45% природного газа. Большинство этого груза доставляется через узкие проходы, такие как Малаккский пролив, вдали от баз материкового Китая.

Вооруженные силы США с их беспрецедентными возможностями проектирования силы и сетью союзников и партнеров могут продемонстрировать свою способность перекрыть эти узкие места с помощью военных учений мирного времени.

Кроме того, готовясь потопить китайские военно-морские корабли где-то в западной части Тихого океана и разрушить китайскую военную инфраструктуру в других регионах, Соединенные Штаты могут поставить под угрозу модернизацию вооруженных сил Китая на целое поколение.

Урегулирование и недопущение конфликта:

1. Самым простым урегулированием было возвращение к прежнему статус-кво: Китай прекращает нападать на Тайвань в обмен на обещание, что остров не будет провозглашать, а Америка не поддержит формальную независимость.

2. Чтобы подсластить сделку, Соединенные Штаты могли бы предложить держать свои войска подальше от Тайваня и Тайваньского пролива.

3. Си сможет сказать китайскому народу, что он преподал Тайваню и Соединенным Штатам урок, так же, как Дэн Сяопин оправдал небрежное вторжение во Вьетнам в 1979 году как «карательную» экспедицию.

4. Соединенные Штаты спасли бы живую демократию со стратегическим положением. Обе стороны сохранят лицо и доживут до следующего дня.

Как мы сегодня видим, эскалация практически неизбежна. Стороны усиливают военное присутствие в регионе. Оно дополнительно подкрепляется громкими заявлениями. Восторжествует ли здравый смысл — вопрос.

Но Украина в случае этого конфликта откроет как новые риски, так и возможности.

Какие возможности для нас будут открыты?

1. Перевооружение собственной армии и партнеров, формирование запасов (при активной поддержке США).

2. Разработка и запуск новых перспективных систем вооружений для оснащения своей армии и армий партнеров.

3. Кооперация с США и союзниками в энергетической сфере для вытеснения России из региона и создания европейской системы энергетической безопасности.

4. Кооперация с США в секторе мировой продовольственной безопасности, что поможет расширить и поддержать союзников.

5. Обретение статуса союзника США за пределами НАТО

6. Активное развитие логистики (морской, авиа, наземной) для расширения торговых логистических коридоров как альтернатива российским и китайским

7. Производство товаров народного потребления на новых производствах и электроники для замещения китайской продукции.

И многое другое.

Важно помнить, что Большая война не обойдет нас стороной.

Кризис на китайском языке, кстати, звучит как «вэйцзы» (危机). И состоит из двух иероглифов — опасность и возможность. Мы обязательно победим в войне с Россией, но на этом череда войн не закончится. Впереди новые опасности и новые возможности.

Текст опубликован с разрешения автора

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