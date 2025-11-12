Трамп занялся Казахстаном. Что за этим стоит

Спустя пять лет после того, как Авраамовы соглашения преобразили ближневосточную дипломатию, в этот процесс вступил новый и неожиданный игрок. В четверг, 6 ноября, Белый дом объявил, что Казахстан, государство с мусульманским большинством и населением в двадцать миллионов человек, расположенное в степях Центральной Азии, станет первым постсоветским государством, присоединившимся к пакту с Израилем. Этот шаг вдохнул новую жизнь в инициативу, которая в последние годы замедлила свое развитие. Он также сигнализирует о начале более широкой стратегии США, связывающей в единую дугу Ближний Восток и Евразию.

Президент США Дональд Трамп официально объявил об этом в публикации на платформе Truth Social. Присоединившись к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну, Марокко и Судану, Казахстан демонстрирует свою приверженность принципам соглашений. Однако, вероятно, он не станет последним участником. Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о присоединении к пакту.

Этот шаг подчеркивает внешне довольно сдержанные и незаметные, но при этом удивительно прочные дипломатические связи Центральной Азии с Израилем, которые, вероятно, будут укрепляться — если другие страны региона последуют примеру Казахстана. Хотя некоторые считают расширение в Центральную Азию «в основном символическим», такое толкование не учитывает более глубокие значение этого шага.