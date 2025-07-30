Главные переговоры. О чем говорят сейчас США и Китай

И я бы не спешил с выводами относительно позиции Китая

А вот и информация о главных переговорах, которые идут прямо сейчас в контексте объявленного Трампом «срока в 10−12 дней». И эти переговоры — не с Россией.

США и Китай уже второй день обсуждают торговое соглашение, — пишет Bloomberg. Переговоры проходят в Стокгольме. Китай представляет вице-премьер Хэ Лифен, а США — министр финансов Скотт Бессент.

Одна из центральных тем — покупка Китаем российской нефти. Собственно, от этих переговоров, в частности, и будут зависеть дальнейшие вторичные санкции Трампа и дальнейшее отношение Китая к российско-украинской войне.

Они также откроют окно для решения дальнейших геополитических вопросов между США и Китаем. Выбор перед Пекином будет сложный — либо обогащаться вместе с Западом за счет торговли, либо вписаться за неадекватного Путина — с малопонятными последствиями для себя и мира.

И я бы не спешил с выводами относительно позиции Китая. С одной стороны, ослабленная войной Россия — в прямых интересах Китая. Но с другой стороны, именно доступ Китая на западные рынки в свое время стал главным двигателем китайской экономики. И отказаться от этого двигателя Китаю будет тоже очень непросто.

