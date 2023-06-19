«Горячая линия» США-Китай. Что Блинкен привезет из Пекина 19 июня, 17:23

Отложенный в феврале из-за кризиса вокруг шпионского аэростата визит Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китайскую Народную Республику (КНР) наконец состоялся

18−19 червня 2023 року у Пекіні зустрілися представники та очільники зовнішньополітичних відомств обох країн, а також Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном, що ознаменувало прогрес у відновленні двосторонніх відносин, однак поки що не прорив. На зустрічі, що тривала більше п’яти годин, міністр закордонних справ КНР Цінь Ґан назвав відносини між обома країнами найгіршими з 1979 року. І справді, список проблем з часу останнього візиту американського держсекретаря у 2018 році до Китаю є обширним.

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Він охоплює питання від неоднозначної позиції керівництва КНР щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну до офіційних глобальних прагнень Пекіну боротися з американським гегемонізмом. Китайський дипломат Ван Ї, з яким Блінкен уже зустрічався в лютому на Мюнхенській безпековій конференції, взагалі наголосив, що візит держсекретаря відбувається в критичний момент двосторонніх відносин, додавши ультимативно, що обом країнам треба зробити доленосний вибір між діалогом і конфронтацією, співробітництвом і конфліктом.

Ключовим «яблуком розбрату» в американсько-китайських відносинах на сучасному етапі є проблема Тайваню, яка стала особливо гострою за останні півтора роки. Незважаючи на зустріч та обговорення, сторони попри зустріч продовжують дотримуватися протилежних позицій щодо Тайваню: Блінкен під час розмови зазначив, що американці продовжуватимуть підтримувати своїх союзників і партнерів, тоді як китайський дипломат заявив, що Тайвань є в сфері ключових інтересів КНР.

Навряд чи вирішити усі проблеми двосторонніх відносин можливо одним візитом і очевидним позитивним результатом зустрічей є готовність продовжувати діалог. Проте головною метою візиту Блінкена стало обговорення створення так званої «гарячої лінії» між Вашингтоном і Пекіном.

Ключовим « яблуком розбрату» є проблема Тайваню

Про це непрямо йдеться в офіційних повідомленнях обох державних відомств. Цінь Ґан заявив, що Китай прагне будувати стабільні, передбачувані та конструктивні відносини зі США, однак дорікнув американському керівництву за надмірну реакцію на інцидент з повітряною кулею, висловивши надію, що у майбутньому такі випадки вирішуватимуться спокійно, професійно і раціонально. Зокрема, Блінкен наголосив на важливості дипломатії та підтримці відкритих каналів комунікації з усіх питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків.

Подібна «гаряча лінія» існує між Вашингтоном і Москвою ще з часів Кубинської кризи початку 1960-х років. Ідея створення такого каналу обговорювалася між американцями та совєтами з середини 1950-х років і мала на меті не допустити прямого зіткнення ядерних наддержав. Однак лише ризик застосування зброї масового знищення восени 1962 року продемонстрував важливість прямого контакту між керівниками обидвох держав, а не через звичні дипломатичні канали. Яскравим прикладом тодішніх проблем з комунікацією стала відповідь Хрущова Кеннеді від 27 жовтня 1962 року записана та трансльована по радіо «Москва», а не передана по дипломатичних каналах, що значно пришвидшило її отримання американцями.

Пізніше в одній із своїх промов президент Кеннеді зазначив, що США та СССР мають спільну зацікавленість в уникненні війни та створенні прямого каналу комунікації, що допоможе уникнути небезпечних затримок, прорахунків чи неправильної інтерпретації офіційних повідомлень, що можуть виникнути під час криз. Декількома місяцями пізніше дипломати США запропонували створити прямий надзвичайний канал зв’язку між Вашингтоном і Москвою, а навесні 1963 року СССР прийняли цю пропозицію. 20 червня 1963 року обидві сторони підписали так званий договір про «гарячу лінію», яка почала свою роботу з кінця серпня 1963 року.

Головна мета такого каналу зв’язку — у разі виникнення конфліктної чи кризової ситуації мати надійний, швидкий, захищений та точний канал зв’язку задля уникнення прорахунків і непорозуміння між обома сторонами. Безпосередня ефективність такого каналу зв’язку залежала від побудованого рівня довіри між лідерами обох країн. Довіра, приватність та взаємовідносини були визначальними для ефективності «гарячої лінії» у вирішенні кризових ситуацій. «Гаряча лінія» активно використовувалася під час Шестиденної війни 1967 року для комунікації між президентом Джонсоном і прем'єром Косигіним, та Війни судного дня 1973 року президентом Ніксоном і генсеком Брежнєвим. У подальшому її роль у вирішенні конфліктів зменшилася, проте лінію продовжували використовувати.

Зокрема, після розпаду СССР «гаряча лінія» між Вашингтоном та Москвою і надалі функціонувала. Відомо про її використання під час війни в Іраку та втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році. На початку повномасштабного вторгнення

РФ в Україну також було погоджено створення окремої військової «гарячої лінії», яку, за неофіційними повідомленнями, використовували лише одного разу під час російських обстрілів української критичної інфраструктури, з приводу чого американці висловили занепокоєння.

З 2007 року між Вашингтоном і Пекіном також існувала військова «гаряча лінія», проте Китай призупинив її дію на знак протесту проти візиту на Тайвань спікерки Ненсі Пелосі. Тому створення нового каналу комунікації на найвищому рівні має своє підґрунтя. Усі кризові події навколо візиту Пелосі на Тайвань, неодноразового порушення повітряного простору острова китайськими військами та збиття шпигунського аеростату потенційно могли стати приводом для поглиблення конфронтації. Тому для підтримки зважених двосторонніх відносин візит Блінкена та обговорення створення «гарячої лінії» Вашингтон-Пекін є надзвичайно важливим. Поки що китайські дипломати, як зазначив на своїй прес-конференції американський держсекретар, не погодилися на відновлення роботи військового каналу зв’язку, проте триватимуть консультації з цього питання.

Попри те, що ризик непередбачуваного глобального конфлікту між США і Китаєм завдяки створенню «гарячої лінії» зменшився б, він не може служити його запобіжником. Як уже йшлося вище, під час Холодної війни ефективність цього каналу зв’язку безпосередньо залежить від взаємодовіри та особистих контактів лідерів двох країн і поки достеменно стверджувати, що така довіра між Сі Цізньпіном і Джо Байденом існує, не візьметься ніхто. Справжнім випробуванням взаємовідносин міг би стати ризик прямого військового конфлікту, як це було у випадку відносин Кеннеді та Хрущова під час Кубинської ракетної кризи 1962 року.

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