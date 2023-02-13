США сбили шар Китая. Могут ли все последние события привести к третьей мировой 13 февраля, 14:44 Эксклюзив NV

Ситуация с китайскими шарами снова отсылает нас к событиям Холодной войны

4 февраля 2023 года американские военно-воздушные силы сбили китайский аэростат, летевший на высоте около 18 тыс. м. Сбитие шара американским истребителем F-22 происходило в прямом эфире, а представители обеих партий несколько дней до этого соревновались в остроте высказываний по поводу уничтожения объекта.

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Госсекретарь Энтони Блинкен, после сбития аэростата отменивший официальный визит в Пекин, 9 февраля сообщил, что воздушный объект был оснащен антенной, позволявшей обнаруживать коммуникационные девайсы и перехватывать сообщения, передаваемые через них. А значит, мог собирать разведывательную информацию, в том числе и о межконтинентальных ракетах США, ведь пролетал над военными базами, где такие располагаются.

Накануне, обнародования этой информации, президент США Джо Байден в своей ежегодной речи в Конгресс заявил, что стремится «конкуренции с Китаем, а не конфликта». Однако, если Китай будет представлять угрозу суверенитету, то власти США сделают все, чтобы защитить страну. «И мы это ясно дали понять на прошлой неделе», — сообщил Байден, имея в виду сбитие китайского разведывательного аэростата.

Официальный Пекин открестился от упреков в шпионаже Госдепа и вообще назвал воздушный шар частной инициативой, целью которой является сбор метеорологических данных. Объект попал в воздушное пространство США, по их мнению, из-за ветров, ведь именно по высотным воздушным потокам передвигаются такие воздушные шары, а потому не могут контролироваться.

Как раз неделю назад другой объект был сбит над побережьем Аляски. Похожий аэростат наблюдали в этот же период и военные Колумбии. Как выяснилось, такие шары фиксировали и раньше — по крайней мере, три объекта при президентстве Трампа и еще один в начале президентства Байдена. Сообщалось о неизвестных летающих объектах и у берегов Японии. Поэтому предполагают, что сбитый американцами шар является частью обширной программы воздушного наблюдения КНР. За прошедшие три дня меньшие схожие объекты были сбиты над Мичиганом и Канадой.

Риски глобального конфликта существенно возрастают

Ситуация с китайскими шарами снова отсылает нас к событиям Холодной войны. Прежде всего, потому, что она является признаком очередного обострения отношений между двумя идеологически противоположными системами — капиталистической и коммунистической. А также потому, что усиливается разведывательная составляющая взаимоотношений между странами, не только в плане как можно большего сбора информации о противнике, но и психологическом и политическом, как дополнительное средство давления.

Госсекретарь США сделал выводы о шпионских приборах на сбитом китайском шаре благодаря снимкам, сделанным американским самолетом-разведчиком U-2, которые смогли пролететь мимо воздушного объекта. Программа самолетов U-2 тоже унаследована со времен Холодной войны. Ее запустили в середине 1950-х годов для получения разведывательной информации о военных объектах СССР. Главным фокусом программы был поиск потенциальных местоположений ядерного оружия и его количества. Программа продолжалась до мая 1960 года, когда Советы сбили один из самолетов-шпионов над Свердловском (современным Екатеринбургом) и захватили пилота Гэри Пауэрса, успевшего катапультироваться. Тогда этот инцидент вызвал большой резонанс: Хрущев отказался участвовать в Парижской конференции вместе с США, Великобританией и Францией, а Пауэрса приговорили к 10 годам лишения свободы, но уже два года спустя обменяли на советского шпиона.

В случае китайского аэростата, в котором не было ни одного члена экипажа, удалось выловить в океане остатки сбитого оборудования. Это позволит ФБР, занимающимся их исследованием, ответить на вопрос о вероятном происхождении пули и передаваемой информации об американских военных объектах.

В общем, для международных обозревателей идея с использованием воздушного шара, движущегося воздушными потоками на высоте 20 тыс. м, с разведывательной целью стала настоящим сюрпризом. Как мы уже ранее упоминали, период Холодной войны привел к стремительному развитию аэрокосмической отрасли в США и СССР. Рональд Рейган в 1983 году объявил даже о создании целой системы перехвата советской ядерной боеголовки, получившей название программа Звездных войн по одноименной телевизионной саге. Программа так и не была завершена. Однако считалось, что вооруженные столкновения будущего будут вестись с помощью новейших технологий и даже в открытом космосе.

Однако, как мы можем убедиться, опасность может исходить и от таких простых объектов, которые известны человечеству уже достаточно давно. Подобные шары использовались еще во время Первой мировой войны для бомбардировки и получения разведданных. И похоже, что высокоразвитые американские силы противовоздушной обороны оказались не готовы быстро обнаружить и обезвредить воздушный объект. Здесь понадобилась помощь авиации и применение истребителя F-22, чтобы сбить современную версию первого авиационного оружия.

В целом, использование якобы устаревших военных методов и технологий можно заметить и на примере российско-украинской войны. На поле боя артиллерия, танки и солдаты играют решающую роль, как и относительно простые и дешевые беспилотники. К слову, по сообщению Командования Воздушных сил ВСУ, вечером воскресенья 12 февраля в Днепропетровской области россияне также применили несколько воздушных шаров с угловыми отражателями, с целью введения в заблуждение нашей противовоздушной обороны.

Однако, как и в случае китайского аэростата, здесь дело не в использованных технологиях, а в том, чтобы застать противника врасплох. Пока китайцам это удалось. Сбор разведданных с помощью аэростата привел к очередному напряжению, которое после вторжения российского диктатора в Украину между США и Китаем только нарастает. При условии, что отношения между обеими странами не удастся стабилизировать и договориться дипломатическим путем к определенному сценарию сожительства, как это было в период Холодной войны между США и СССР, то риски глобального конфликта существенно возрастают.

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