Новая угроза. У мира еще есть шанс договориться? 21 ноября, 19:55 Эксклюзив НВ

Дискуссии на состоявшейся в этом году Конференции ООН по изменению климата (СОР27) показали, что, хотя политики и понимают неотложность борьбы с изменением климата, они не могут договориться

Однако у мира ещё есть способ повысить шансы на увеличение эффективности действий в будущем — нужно затормозить деглобализацию. В противном случае возможности борьбы с изменением климата будут ограничиваться снижением объёмов трансграничной торговли и инвестиционных потоков, а также сопутствующим появлением изолированных региональных торговых блоков.

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Деглобализация сегодня ускоряется благодаря сочетанию старомодного протекционизма с новомодным «френдшорингом» (поддержание торговых связей только со странами, разделяющими общие ценности), а также с геостратегически мотивированными запретами и санкциями. Чтобы понять, почему эта тенденция мешает глобальной борьбе с изменением климата, рассмотрим три категории климатических действий: смягчение (то есть сокращение выбросов парниковых газов), адаптация, миграция в регионы с лучшими условиями. Важна именно такая последовательность, потому что проблемы, возникающие в каждой категории, становятся более затруднительными, если в предыдущей категории не предпринималось достаточно действий. Если мы будет слишком мало делать для смягчения, тогда нам придётся делать больше для адаптации, а если мы сделаем слишком мало для адаптации, тогда мы увидим рост числа климатических беженцев, покидающих свою родину, которая становится неблагоприятной для жизни.

Нужны новые международные соглашения, чтобы справиться с каждой из этих проблем. Однако усиление геополитического соперничества затрудняет достижение соглашений о смягчении изменения климата. Могут ли Китай и США договориться о значительном сокращении выбросов парниковых газов, когда обе страны подозревают, что для каждой из них главным приоритетом является достижение экономического, а следовательно, и стратегического, преимущества?

Да, в последние годы глобализация вышла из моды, но её сохранение — это императив

Новые соглашения проще подписывать и выполнять в мире, который не будет экономически фрагментирован. Когда продолжается двусторонняя торговля и сохраняются инвестиционные потоки, у Китая и США появляется больше причин и поводов для переговоров между собой, и у них будет больше предметов для бартера, например, трансфер технологий в обмен на обязательства по сокращению выбросов. Кроме того, взаимная открытость, включая свободу передвижения бизнесменов, туристов и официальных лиц, упростит мониторинг климатических действий, в то время как дальнейшая изоляция будет лишь порождать новые подозрения, дезинформацию и взаимонепонимание.

Деглобализация будет мешать производственной, инвестиционной и инновационной деятельности, которая необходима для замены углеродоёмких производственных процессов на климатически благоприятные. Взять, к примеру, производство аккумуляторов, которые требуются для хранения электричества, полученного из возобновляемых источников энергии. Согласно прогнозам, в течение десятилетия возникнет дефицит ключевого сырья для аккумуляторов — лития, никеля и кобальта. То же самое касается редкоземельных элементов, используемых для производства электродов. Глобальное производству аккумуляторов пострадает, если производителям придётся следовать политике «френдшоринга» в отношении поставок этого сырья. Значительная часть этих ресурсов добывается в нестабильных или раздираемых конфликтами странах, например, в Демократической Республике Конго, а перерабатывающие мощности в основном находятся в Китае и России.

Да, со временем часть производственных цепочек можно изменить так, чтобы они проходили только через дружественные страны. Но бизнесу будет трудно определить, кто считается «другом», и кто будет им оставаться в течение всего срока инвестиций (30 лет). Ещё совсем недавно в США был президент, у которого сильное недовольство вызывала даже Канада. Кроме того, в краткосрочной перспективе перестройка производственных цепочек резко ограничит производственные мощности и повысит издержки, что снизит шансы мира на удержание глобальней средней температуры ниже критических порогов в течение оставшегося у нас срока.

Адаптироваться к изменению климата в деглобализированном мире тоже будет сложнее. Повышение температуры и изменение привычной погоды сделает невозможным традиционное сельское хозяйство во многих регионах. Решению этой проблемы могут помочь новые сельхозкультуры и технологии, однако для этого нужны инновации, инвестиции и финансирование. Многие развивающиеся страны за пределами крупных региональных блоков будут отрезаны от этих потоков. И даже самые героические усилия по адаптации не помогут сохранить жизнеспособность сельского хозяйства в тропиках. Многим фермерам придётся искать новые источники существования.

Самый надёжный способ создания новых рабочих мест в развивающихся странах — заниматься экспортом, пользуясь сильным спросом со стороны более развитых (и менее страдающих от жары) стран. Но повышение протекционистских барьеров в более развитых регионах будет препятствовать такому росту экономики, тем самым сдерживая усилия по адаптации. И нет гарантии, что изоляция обеспечит развитым странам ту безопасность, к которой они стремятся. Хотя сокращение производственных цепочек до одной страны или региона может отчасти уменьшить политические риски, увеличится их уязвимость перед климатическими катастрофами и остальными рисками. Просто взгляните, как повышение цен на энергоносители сейчас негативно влияет на всю Европу, но не на Северную Америку.

Напротив, глобальная диверсификация помогла бы повысить устойчивость. В идеале производственная цепочка должна иметь множество поставщиков из разных регионов и континентов в каждом сегменте, что позволяет ей быстро менять поставщика, пострадавшего из-за климата, на другого. Аналогичным образом в ситуации с сырьём наилучшей страховкой является хорошо связанный, свободно доступный глобальный рынок, на котором можно смягчать урон от сбоев, и на котором ни у одного производителя нет избыточного влияния. Чем более локальным и региональным является рынок, тем сильнее он страдает от суровых погодных явлений или действий злонамеренного поставщика.

Если меры смягчения и адаптации не сработают, люди в сильно пострадавших районах будут вынуждены мигрировать. Те, кто живёт в менее пострадавших регионах, не должны близоруко надеяться, что они смогут и дальше жить в комфорте за пограничными стенами. И дело не только в том, что гуманитарную трагедию за пределами этих стен будет трудно игнорировать, а в том, что отчаявшиеся климатические беженцы преодолеют или сломают любые стены.

Будет намного лучше, если появится новое глобальное соглашение, призванное направить климатических беженцев в те страны, которые способные их принять, а также обеспечить потенциальных мигрантов трудовой и языковой подготовкой, которая им понадобится, чтобы быть продуктивными после прибытия. Деглобализация будет препятствовать этой работе.

Да, в последние годы глобализация вышла из моды, но её сохранение — это императив. У государств могут быть законные интересы, связанные с безопасностью и требующие ограничения торговли и инвестиций в стратегических и особо значимых отраслях, но мы не должны допускать, чтобы эти меры скатывались в политику изоляционизма.

Международное сообщество должно как минимум договориться о пакте в стиле Женевской конвенции, чтобы определить безопасные сферы для продолжения глобального взаимодействия, защищённые от санкций и запретов в большинстве случаев. К их числу должна относиться торговля продовольствием, энергоносителями, лекарствами и другие жизненно важными товарами, например, необходимыми для борьбы с изменением климата и адаптации к нему. Мы должны определить строгие условия, когда странам отказывается в доступе к глобальной платёжной инфраструктуре, или когда применяются вторичные санкции (то есть санкции против нарушителей санкций).

Даже если сейчас мы не можем договориться о глобальном плане климатических действий, мы обязаны хотя бы сохранять фундамент для сотрудничества. Не может быть эффективных климатических действий без продолжающейся глобализации.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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