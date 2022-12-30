Конгресс США изменил закон о военных преступлениях. Что это значит для Украины 30 декабря, 12:30 Эксклюзив NV

Закон о правосудии для жертв военных преступлений будет применяться по всему миру

На этой неделе, когда президент Украины Владимир Зеленский проводил встречи в Вашингтоне, Конгресс США единогласно одобрил важный законопроект, призванный привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине. После принятия Палатой представителей США Закона о правосудии для жертв военных преступлений, документ отправится на стол президента Джо Байдена.

Видео дня

1. Что только что изменил Конгресс?

Конгресс предпринял важный шаг для обеспечения ответственности за военные преступления. В соответствии с предыдущими законами власти Соединенных Штатов могли преследовать военные преступления только в том случае, если предполагаемый преступник или жертва были гражданином США. Это означало, что если российский военнослужащий, совершивший военные преступления против граждан Украины, прибудет в Соединенные Штаты, он сможет избежать уголовного преследования за свои преступления за границей. Правовые изменения закрывают эту лазейку. Теперь прокуроры США могут возбуждать уголовное преследование за военные преступления всякий раз, когда предполагаемый преступник находится на территории США, независимо от того, где были совершены преступления, а также вне зависимости от гражданства жертв или предполагаемых преступников.

2. Почему законодатели США приняли эти изменения именно сейчас?

Правозащитники уже давно выступают за такое законодательное изменение, чтобы гарантировать, что суды США будут готовы привлекать к ответственности за зверства, совершенные во всем мире. Правительственные чиновники в Министерстве обороны, Государственном департаменте и других госучреждениях также давно поддерживают это изменение, поскольку оно приводит законодательство США в соответствие с его обязательствами по четырем Женевским конвенциям.

Принятие проекта является наглядной демонстрацией поддержки США Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину в начале этого года вновь сделало неотложной необходимость исправить этот пробел в законодательстве, поскольку на том, как Соединенные Штаты могут обеспечить справедливость для Украины и ответственность за незаконные действия России, было сконцентрировано больше внимания. Моя команда в Проекте стратегических судебных разбирательств начала быстро проводить встречи на Капитолийском холме, чтобы призвать к принятию этих изменений, и мы были рады видеть, как сенаторы Дик Дурбин (D-IL), Чак Грассли (R-IA), Линдси Грэм (R-SC) и Патрик Лихи (D-VT) вместе с представителями Дэвидом Чичиллином (D-RI) и Викторией Спартц (R-IN) представляют двухпартийное двухпалатное законодательство в мае. Принятие проекта, совпавшее с визитом Зеленского, является наглядной демонстрацией поддержки США Украины.

3. Чем это отличается от судебного преследования Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления?

Хотя МУС обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, совершенных в Украине, по-прежнему важно гарантировать, чтобы Соединенные Штаты и другие страны могли преследовать в судебном порядке военные преступления, совершенные в Украине. МУС имеет ограниченный мандат на судебное преследование за самые серьезные преступления и преследование высокопоставленных преступников и только в тех случаях, когда национальные суды не в полной мере подходят для судебного преследования своих собственных преступников. Потенциальные дела, которые Соединенные Штаты могли бы рассматривать в судебном порядке, скорее всего, касаются преступников более низкого уровня, которые не попадут в поле зрения МУС. Это преступники, которые, вероятно, приедут в Соединенные Штаты, чтобы попытаться избежать ответственности за свои действия за границей, избежать контроля и жить тут комфортной жизнью. Закрытие этой лазейки поможет предотвратить это, гарантируя, что Соединенные Штаты не станут убежищем для преступников, совершивших военные преступления.

4. Что это может означать для привлечения России к ответственности за ее действия в Украине?

Хотя это расширение юрисдикции важно для обеспечения ответственности, на самом деле оно не приведет к значительному количеству судебных преследований за военные преступления за действия России в Украине. Судебное преследование может произойти только в том случае, если предполагаемый военный преступник физически присутствует в Соединенных Штатах и ​​если у прокуратуры США есть достаточно доказательств, чтобы поддержать обвинительное заключение и начать судебное разбирательство.

Кроме того, законодательство требует, чтобы Генеральная прокуратура подтвердила, что судебное преследование отвечает общественным интересам и необходимо для обеспечения реального правосудия. Хотя количество дел о военных преступлениях будут ограничено, этот закон может гарантировать, что российские военные преступники, которые могут оказаться в Соединенных Штатах в будущем — в отпуске или переехав сюда, чтобы начать новую жизнь, — не смогут избежать ответственности за свои прошлые преступления.

5. Что это может означать за пределами России?

Закон о правосудии для жертв военных преступлений применяется во всем мире и не касается исключительно украинских жертв российских преступлений. Расширенная юрисдикция поможет гарантировать, что любой предполагаемый преступник, прибывший в Соединенные Штаты, не избежит ответственности. Закрытие этой лазейки поможет обеспечить справедливость для жертв военных преступлений от Центральноафриканской Республики до Эфиопии, Сирии и других стран.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

