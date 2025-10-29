Как Китай обыграл всех в игре с магнитами

Смотрю на карту мира и думаю: как случилось, что Китай спокойно собрал все редкоземельные элементы, а остальной мир теперь только вздыхает над пустыми шахтами?

Когда в этом месяце Пекин снова ограничил экспорт, Белый дом выглядел так, будто ему отключили Wi-Fi. А Китай просто продолжил то, что делал тридцать лет: давал своим компаниям дешевые кредиты, скупал месторождения, не пускал иностранцев в собственные шахты и собирал мелких игроков в государственные гиганты.

Когда США решили «возродить» отрасль — Китай просто затопил рынок дешевым сырьем. Цены упали, шахты обанкротились, и в результате… продались китайцам. Классическое экономическое дзюдо — используешь вес соперника против него.

Сегодня Китай контролирует 90% мирового производства редкозема. Если крутится турбина, едет Tesla или летит F-35 — там китайский магнит. Еще в 1991-м Дэн Сяопин спокойно сказал: «У Ближнего Востока есть нефть, а у Китая — редкоземы». И все — остальной мир пошел пить кофе, а Китай начал действовать.

«У Ближнего Восток есть нефть, а у Китая — редкоземы»

Американцы впоследствии запустили проект Phoenix — символично, потому что он сгорел. Пока США судились в ВТО, китайцы просто снизили цены еще раз и снова все выкупили. Даже «американскую» шахту Mountain Pass теперь финансирует китайская Shenghe Resources.

В 2021-м Вашингтон проснулся и гордо заявил: «Мы 25 лет спали у выключателя!». Выделил миллиарды, чтобы «make magnets great again». Но завод в Техасе так и не запустили — Китай снова поднял добычу на 25%, и конкуренция снова умерла от ценового переохлаждения.

Ирония в том, что эти «редкие» металлы вовсе не редкие. Просто добывать их — грязно, токсично и немного радиоактивно. Европа и США чистенькие, а Китай — практичный. И теперь, когда он запретил передавать технологии переработки, даже если вы купите руду — магниты все равно будут делать в Пекине.

У Китая не просто редкоземы. Он владеет всей цепочкой — от шахт до Tesla. Это не металлы будущего — это монополия на будущее.

И когда ваш iPhone зависнет из-за недостатка неодима — знайте, он просто не получил визу от Пекина!

