Бывают ли два победителя в одной войне

Почему безоговорочная капитуляция — это исключение, а не правило

Вижу, кто-то удивляется результатам американо-иранского соглашения, а кто-то насмехается над этим удивлением. Мол, как это так — два победителя в одной войне.

Это все — последствия воспитания мировой общественности на примерах Второй мировой или Вьетнамской войны. Но безоговорочная капитуляция нацистов или бегство вертолетов США из Сайгона — это исключения, а не правило.

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Исторически большинство войн на планете именно так и заканчивались — невнятным результатом на поле боя и обоюдными заверениями в победе. Должно пройти определенное время, чтобы стало понятно, кто же на самом деле выиграл, а кто проиграл.

Поэтому я воздержусь от скорострельных выводов и вам рекомендую.

Мне тут могут возразить, мол, — а какие результаты соглашения? Пока только прихоти сторон, и не факт, что они сойдутся где-то посередине. Скорее всего, не сойдутся вообще. Но, я, как историк, на это ответил так: какие историки будущего напишут — такие и будут результаты.

И еще мне приводят пример советско-финской войны 1939−1940, где обе стороны не предоставили возможности другой победить (СССР не захватил всю Финляндию, и но Финляндия хоть и отстояла свою независимость — потеряла часть территории). Но это мы сейчас знаем, а в 1941-м все могло переиграться.

Кстати, падение власти после войны — тоже исключение.

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