Кремль закапывает себя все глубже и глубже 2 августа, 18:17 NV Премиум

Чем интересна ситуация, когда американский сенатор Линдси Грэм жестко ответил на очередные угрозы Дмитрия Медведева применить ядерное оружие против Украины

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм ответил заместителю главы Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрию Медведеву, который угрожает ядерным ударом по Украине. По словам американского политика, применение ядерного оружия против Украины было бы нападением на само НАТО. «Моим российским друзьям, которые говорят о применении ядерного оружия в Украине: Вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО», — написал он в Twitter.

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Здесь надо понимать, что Грэм — один из тех людей, которые очень давно в Сенате. То есть, он как бы принадлежит к такому неформальному ареопагу. К людям, которые помнят еще распад Советского Союза, как это все произошло, как России тогда наносили поражение. И он знает, что надо говорить россиянам.

Еще перед началом контрнаступательных операций на юге, Линдси Грэм приезжал в Украину и говорил, что то, как Америка помогает Украине, все эти миллиарды долларов вооруженной помощи — это лучшая инвестиция, возможно, за всю историю страны в уничтожение врагов Соединенных Штатов. То есть такой малой ценой для США, без прямого вмешательства в конфликт, угроза американцам — снижается. Ответ на это в Москве завели с такой силой, что было слышно аж в Пекине. Они тогда начали кричать, что Америка готовится к третьей мировой и все такое прочее.

Второй момент, почему на Западе обращают внимание на Дмитрия Медведева?