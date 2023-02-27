Несмотря на визит Байдена в Киев. Два важных факта, которые до конца не признали США в этой войне 27 февраля, 20:53 Эксклюзив NV

Война Путина в Украине — это битва за то, какие страны и какие принципы будут формировать глобальное будущее

Смелый визит Байдена в Украину побудил Дэниела Фрида из Atlantic Сouncil сравнить его с речью бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди «Ich bin ein Berliner» в 1963 году и с речью бывшего президента США Рональда Рейгана «Mr. Горбачев, разрушь эту стену» в 1987 году.

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Фрид, бывший посол в Польше, прав, ставя визит Байдена в Киев и его речь, которую он произнес на следующий день в Варшаве — самую мощную речь в его политической жизни — в один ряд с двумя другими великими моментами президентского лидерства в защите свободы.

Однако в одном отношении Фрид недооценивает Байдена. Физический риск для Байдена во время его десятичасовой поездки на поезде до Киева и его прогулки с президентом Украины Владимиром Зеленским в стране, где ведутся боевые действия, был намного больше, чем во время визитов Кеннеди или Рейгана в сильно укрепленный Западный Берлин.

С другой стороны, еще слишком рано оценивать исторические масштабы визита Байдена в Украину. Все будет зависеть от того, смогут ли Соединенные Штаты и другие сторонники Украины «нарастить» свою военную, экономическую и политическую поддержку.