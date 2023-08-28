Ставки слишком высоки. По какому курсу движутся США и Китай 28 августа, 11:05

На лицо зловещие признаки «ловушки Фукидида», когда держава, находящаяся на подъёме, обречена на столкновение с существующим гегемоном. Впрочем, серьёзной эскалации — не говоря уже о войне — всё ещё можно избежать

США и Китай продолжают двигаться курсом на столкновение. Новая холодная война между ними со временем может перерасти в горячую из-за тайваньского вопроса. На лицо зловещие признаки «ловушки Фукидида», когда держава, находящаяся на подъёме, обречена на столкновение с существующим гегемоном. Впрочем, серьёзной эскалации китайско-американской напряжённости — не говоря уже о войне — всё ещё можно избежать, избавив мир от катаклизма неизбежных последствий.

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Когда находящаяся на подъёме держава бросает вызов господствующей мировой державе, всегда будет возникать как минимум небольшая напряжённость. Но Китай вступил в противостояние с Америкой в тот момент, когда её сравнительная сила, возможно, ослабевает, и она решительно настроена предотвратить собственный стратегический упадок. Именно поэтому обе стороны начали параноидально оценивать намерения друг друга, а конфронтация в их отношениях почти полностью вытеснила здоровую конкуренцию и сотрудничество. Вина за это лежит на обеих странах.

Под властью председателя Си Цзиньпина Китай стал более авторитарным и сильнее сдвинулся к государственному капитализму, отказавшись от сформулированной Дэн Сяопином концепции «реформ и открытости». Более того, военная напористость пришла на смену знаменитому принципу Дэна: «скрывай свою силу и жди своего часа». Поскольку Китай проводит всё более агрессивную внешнюю политику, обострились территориальные споры между ним и некоторыми соседними азиатскими странами. Китай стремится установить свой контроль в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и проявляет нетерпеливость, желая срочного «воссоединения» с Тайванем любыми средствами, которые потребуются.

При этом Си обвиняет Америку в проведении собственной агрессивной стратегии «всестороннего сдерживания, окружения и подавления». С другой стороны, в США многие опасаются, что Китай может бросить вызов стратегической гегемонии Америки в Азии, хотя именно эта гегемония стала решающим фактором в поддержании относительного мира, процветания и прогресса в регионе после Второй мировой войны.

Стоит отметить, что у Китая имеются серьёзные экономические проблемы

Кроме того, китайское руководство опасается, что Америка уже не привержена принципу «Одного Китая», почти полвека лежавшего в основе китайско-американских отношений. Америка не только уменьшила «стратегическую двойственность» в вопросе своей готовности защищать Тайвань, но и усиливает китайские страхи по поводу политики сдерживания, укрепляя свои индо-тихоокеанские альянсы с помощью пакта AUKUS (Австралия, Великобритания и США), группы «Квад» (Австралия, Индия, Япония и США), а также азиатского разворота НАТО.

Первым шагом к предотвращению столкновения должно быть признание, что некоторые из этих доминирующих страхов преувеличены. Например, опасения Америки по поводу экономического подъёма Китая напоминают её опасения по поводу подъёма Германии и Японии несколько десятилетий назад. Стоит отметить, что у Китая имеются серьёзные экономические проблемы, которые могут снизить потенциальные темпы роста его экономики до всего лишь 3−4% в год, что намного ниже его годовых темпов роста в течение нескольких последних десятилетий — 10%. У Китая стареет население; очень большая безработица среди молодёжи; высокий уровень государственного и частного долга; объёмы частных инвестиций снижаются из-за политики запугивания, проводимой правящей партией; приверженность системе государственного капитализма тормозит рост общей факторной производительности.

Кроме того, показатели внутреннего потребления в Китае слабеют из-за усиливающейся экономической неопределённости и отсутствия широкой системы социальной защиты. На фоне укореняющейся дефляции Китаю сегодня нужно опасаться «японификации», то есть продолжительного периода потерянного роста экономики. Как и многие другие развивающиеся страны, Китай может в итоге попасть в «ловушку средних доходов», не достигнув статуса страны с высоким уровнем доходов, и не став державой с крупнейшей в мире экономикой.

Америка, вероятно, переоценивает потенциальный подъём Китая, но при этом не менее вероятно и то, что она недооценивает собственное лидерство во многих отраслях и технологиях будущего: искусственный интеллект, машинное обучение, полупроводники, квантовые компьютеры, робототехника и автоматизация, новые источники энергии (например, управляемый термоядерный синтез). Китай инвестирует значительные суммы в некоторые из этих отраслей в рамках своей программы «Сделано в Китае 2025», но поставленная в ней цель — достичь доминирования в десяти отраслях будущего уже в ближайшее время — выглядит сейчас притянутой за уши.

Столь же преувеличены американские страхи по поводу господства Китая в Азии. Китай окружён почти 20 странами, и многие из них являются его стратегическими соперниками или «друзьями-врагами», при этом большинство из тех немногих союзников, которые есть у страны (например, Северная Корея), просто выкачивают из неё ресурсы. Хотя инициатива «Пояс и путь» (BRI) была задумана для того, чтобы завести новых друзей и сформировать новые отношения зависимости, эта программа столкнулась с множеством проблем, включая провалы крупных проектов (так называемые «белые слоны»), которые приводят к долговым дефолтам. Китай желает доминировать на Глобальном Юге и над его «колеблющимися государствами», но столь же сильно многие средние державы сопротивляются его амбициям и противодействуют им.

США совершенно верно ввели ряд санкций для того, чтобы ключевые технологии не попали в руки китайской армии, и чтобы не допустить доминирования Китая в сфере искусственного интеллекта. Однако Америке следует проявлять осторожность, ограничиваясь лишь стратегией снижения рисков, а не разрыва (не считая некоторых необходимых разрывов отношений в сфере технологий, а также ограничения прямых инвестиций в Китай и США). Определяя, какие именно отрасли надо включить в «небольшой двор, окружённый высоким забором», Америка не должна заходить слишком далеко. Торговые санкции, введённые против Китая Дональдом Трампом, применялись к широкому спектру потребительских товаров, и их в основном следует постепенно отменить.

Что касается Тайваня, то США и Китаю нужно попытаться достичь нового взаимопонимания для разрядки нынешней опасной напряжённости. Президент США Джо Байден должен чётко подтвердить приверженность принципу «Одного Китая» и привести свои публичные обещания и заявления в соответствие с принципом «стратегической двойственности». Америке следует продавать Тайваню оружие, необходимое ему для самозащиты, но не такими темпами и не в таких масштабах, чтобы это могло спровоцировать вторжение Китая на этот остров до того, как создание тайваньской обороны «дикобраза» продвинется слишком далеко. Америке следует также чётко заявить, что она выступает против любых шагов Тайваня на пути к объявлению официальной независимости, и ей следует избегать визитов высокого уровня с участием тайваньских лидеров.

Китай, со своей стороны, должен прекратить воздушные и морские вылазки вблизи Тайваня. Ему следует чётко заявить, что будущее воссоединение будет осуществляться исключительно мирным путём и по взаимному согласию; и ему следует предпринять новые шаги для улучшения отношений с Тайванем; а также рассеять напряжённость в отношениях с соседними странами из-за территориальных споров.

И Китай, и Америка должны проводить такую политику, которая будет снижать экономическую и геополитическую напряжённость и способствовать здоровому сотрудничеству в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и регулирование искусственного интеллекта. Если они не смогут достичь нового взаимопонимания по вопросам, которые служат причиной их нынешней конфронтации, тогда рано или поздно они столкнутся. Это неизбежно приведёт к военной конфронтации, которая уничтожит мировую экономику и может даже перерасти в конфликт с использованием нетрадиционных (ядерных) видов вооружений. Столь высокие ставки требуют проявления стратегической сдержанности обеими сторонами.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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