Есть решение для Украины. О чем могут договориться США и Китай 26 апреля, 20:13 NV Премиум

В то время, как Украина готовит контрнаступление, ситуация в отношении войны на прошлой неделе изменилась в положительную сторону

Министр финансов США Джанет Йеллен в своей речи озвучила возможное решение, предложив разрядку с Китаем, чтобы вместе решать мировые проблемы. На следующий день, 21 апреля, Контактная группа по обороне Украины встретилась в Германии и сообщила, что 230 танков и 1500 бронемашин направляются в Украину, и многие из них уже доставлены. Масштабы этих поставок бронетехники шокировали лидера ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который написал в своём телеграм-канале, что вооруженные силы такого размера, насчитывающие 100 000 украинских военнослужащих и системы ПВО, являются плохой новостью для России и вызывают «обеспокоенность», поскольку демонстрируют «серьезное противодействие».

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Он и другие критиковали российскую армию, а также «максималистские» цели Путина, и внутри российской элиты разгорелся нехарактерный публичный спор. Это, возможно, ещё далеко до попытки остановить или свергнуть Путина, но Китай может сыграть важную роль в установлении мира, и Йеллен предложила серьезные стимулы для этого.