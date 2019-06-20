США и Китай продолжают воевать Вчера, 20:03 Цей матеріал також доступний українською

Быть ли торговой сделке между странами?

Никто не может ответить наверняка — даже хуже, даже если Трамп и Си встретятся во время саммита G20 в Осаке 28−29 июня и достигнут чего-то вроде договоренности между США и Китаем. Торговая война между двумя странами пока напоминает американские горки — с наложением тарифов со стороны США, взлетами и падениями в переговорах, объявлением квазидоговоренности, а затем острыми обвинениями с обеих сторон, а заодно вероятным углублением трещины между двумя странами. 24-часовой новостной цикл слишком много фокусируется на последних событиях, минимально их анализируя. Поэтому необходимо отойти назад и постараться проанализировать перспективы. Стало быть вот мои пять копеек.

Хорошая новость — я считаю, что торговое соглашение таки возможно. Плохая же в том, что если соглашению и быть, то оно не продлится долго.

Почему я думаю, что торговой сделке быть? Прежде всего потому, что к ней стремятся оба лидера. Рост Китая замедляется очень быстро: демография указывает на то, что общий объем рабочей силы идет на спад, высокие темпы накопления капитала не могут скрыть снижение его доходности, а общий показатель производительности снижается. В этом контексте американские тарифы действительно являются настоящим шоком для столь необходимого роста экспорта. Вспомните, что легитимность китайского коммунистического режима, начиная с Дэна Сяопина, основана на росте путем рыночных реформ и сильной интеграции в мировую экономику. Внутри коммунистической партии Китая Си Цзиньпина критиковали за то, что он отказался от сдержанной международной позиции Дэна, заменив ее на помпезные заявления, утверждающие силу Китая в мире. Удивительная мобилизация и победа населения Гонконга над законом об экстрадиции авторства Керри Лам стали пощечиной в лицо Си. И теперь ему просто необходимо представить какие-то хорошие новости, чтобы не стать посмешищем внутри партии.

С мощным коммунистическим Китаем все еще можно будет жить в мире

С американской стороны мы наблюдаем, как Трамп использует тарифы основном для того, чтобы заставить другие страны пойти на уступки США. Некоторые люди из его команды — вот как Наварро, Лайтхайзер и другие — на самом деле соглашения не хотят, и в основном направлены на то, чтобы вредить китайской экономике с целью сохранить верховенство США в мире, в то время как другие понимают, что тарифы вредят обеим сторонам и ведут к опасной эскалации. Трамп бы хотел получить соглашение с Китаем как часть своей кампании по переизбранию. Учитывая высокую неэффективность тарифов (а это то, чего Трамп явно не понимает), существует пространство для заключения сделки.

В общем очень вероятно, что Китай может пойти на уступки по всем основным пунктам, поднятым американской стороной — относительно прав на интеллектуальную собственность, ослабления правил совместного ведения бизнеса, постепенного открытия частей сектора услуг для иностранных фирм — в то время как американская сторона просто отменит свои новые тарифы, а также запрет для Huawei, о чем уже упоминал Трамп. Если китайская сторона проявит достаточно терпения перед подписанием соглашения, то сможет даже получить признание статуса Китая как рыночной экономики.

В любом случае есть пространство для сделки, которой Трамп впоследствии мог бы похвастаться, а китайская сторона — не совсем потерять лицо и получить нечто большее, чем снятие тарифов и угрозы своим фирмам. Это было бы хорошо для мировой экономики и глобальной стабильности. В общем своими угрозами и травлей Трамп мог бы добиться от китайской стороны таких уступок, как никакой другой президент до него, однако поплатившись за это высокой ценой разрушения начинаний основанных на правилах мирового порядка.

Плохая новость в том, что если соглашение и вероятно, то оно не продлится очень долго. И это не просто из-за ненадежности Трампа. Геополитическое противостояние между США и Китаем — это факт. Подъем Китая порождает страх по всему миру. В стране царит коммунистический режим и рыночная экономика — комбинация, доселе невиданная в истории. В США — и не только в администрации Трампа, опасаются, что Китай, во-первых, будет № 1 в технологиях, а во-вторых, станет экспансионистом.

Оба страха ложные. Инновационная пропасть между странами со временем стала меньше, но все еще маловероятно, что репрессивный режим, который подвергает цензуре все социальные науки и обрезает доступ к интернету для остального мира, станет мировым чемпионом инноваций. Доминирование Китая в 5G и некоторых аспектах AI не значит, что он станет технологическим лидером мира, так же как и советское лидерство в области спутниковой и космической техники в 50-х ни стало предвестником научного доминирования СССР, когда в то же время нельзя было свободно приобрести печатные машинки. Что по поводу экспансионизма, то китайское руководство твердо стоит на том, что его цель — взять контроль над Гонконгом и островом Тайвань и установить коммунистическое правление. Сейчас это дело не слишком продвигается, но от цели не откажутся. Другие возможные территориальные экспансии Китая — вот как в Монголии или России, на горизонте не видны. Китайские лидеры захотят установить военные базы по всему миру, чтобы защитить пути своего импорта и экспорта. Но это не признак экспансионизма, даже если таким покажется.

И если эти страхи ложные, рост страны с населением в около 1,5 миллиардов человек внушает страх остальном мире. Когда Китай вдвое превзойдет американскую экономику, китайский ВВП на душу населения все еще будет меньше, чем половина американского, хотя Китай и станет самой мощной страной на Земле. Даже если это и является очень страшной перспективой для остального мира, с мощным коммунистическим Китаем все еще можно будет жить в мире. Это потребует усилий и понимания с обеих сторон, но посмотрим правде в глаза — нынешние лидеры просто не способны справиться с этой задачей. Поэтому не похоже, что напряжение между США и Китаем исчезнет, какие бы торговые соглашения в краткосрочной перспективе они не подписали.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора

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