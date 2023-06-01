Холодная война между США и Китаем становится ледяной 1 июня, 21:13 NV Премиум

США, Япония и Европа, а также их друзья и союзники, дали ясно понять, что намерены объединиться для противодействия Китаю

После майского саммита «Большой семерки» в Хиросиме президент США Джо Байден заявил, что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем. Но несмотря на ряд недавних официальных двусторонних встреч (а министр финансов США Джанет Йеллен говорит о надеждах на визит в Китай в ближайшее время), отношения остаются крайне холодными.

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Новая холодная война не просто не сменяется оттепелью, она становится ледяной: саммит «Большой семерки» (G7) существенно усилил китайские опасения по поводу реализации Америкой стратегии «всестороннего сдерживания, окружения и подавления». В отличие от предыдущих встреч, на которых лидеры G7 предпринимали мало действий и больше говорили, нынешний саммит оказался одним из важнейших в истории этой группы. США, Япония и Европа, а также их друзья и союзники, дали совершенно ясно понять, что намерены объединить свои силы для противодействия Китаю.

Япония (председательствующая сейчас в этой группе) пригласила на саммит ключевых лидеров из стран Глобального Юга, в том числе премьер-министра Индии Нарендру Моди. Обратившись к растущим и средним державам, «Большая семерка» хочет убедить другие страны присоединиться к ее более жестким мерам, предпринимаемым в ответ на подъем Китая. И многие, скорее всего, согласятся с представлением Китая в качестве авторитарной державы государственного капитализма, которая все решительней демонстрирует свою силу в Азии и на мировой арене.

Китай не мог сдержать своей ярости в отношении G7

Хотя Индия (в этом году она председательствует в «Большой двадцатке») заняла нейтральную позицию по поводу российской войны в Украине, она уже давно вступила в стратегическое соперничество с Китаем — отчасти это объясняется тем фактом, что у этих двух стран очень протяженная общая граница, и ее значительная часть является спорной. Соответственно, даже если Индия и не станет формальным союзником западных стран, она продолжит позиционировать себя в качестве независимой, растущей глобальной державы, а ее интересы будут совпадать в большей степени с интересами Запада, чем Китая и фактических китайских союзников (Россия, Иран, КНДР и Пакистан).

Более того, Индия является официальным членом «Четырехстороннего диалога по безопасности» («Квад»), группы стран, включающей также США, Японию и Австралию, объединенных интересами безопасности и сделавших своей открытой целью сдерживание Китая. А у Японии с Индией сложились давние дружеские отношения, и у них имеется общая история враждебных отношений с Китаем.

Кроме того, Япония пригласила на саммит Индонезию, Южную Кореи (в отношениях с этой страной она начала дипломатическую оттепель, мотивированную общими тревогами по поводу Китая), Бразилию (еще одну ключевую державу Глобального Юга), а также председателя Африканского Союза Азали Ассумани и президента Украины Владимира Зеленского. Сигнал совершенно понятен: китайско-российская дружба «без границ» оказала серьезное влияние на отношение к Китаю других держав.

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Но этим «Большая семерка» не ограничилась, посвятив значительную часть финального коммюнике разъяснениям, как именно она будет противодействовать Китаю и сдерживать его в предстоящие годы. Среди прочего в этом документе осуждается китайская политика «экономического принуждения» и подчеркивается важность Индо-Тихоокеанского партнерства, призванного помешать попыткам Китая установить свое господство в Азии. В нем критикуется китайский экспансионизм в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и содержится четкое предупреждение: Китай не должен атаковать и нападать на Тайвань.

Предпринимая шаги по «устранению рисков» в отношениях с Китаем, западные лидеры выбрали чуть менее агрессивную терминологию, чем рассуждения о «разрыве». Но изменился не только дипломатический жаргон. Согласно коммюнике, западные усилия по сдерживанию Китая будут сопровождаться проведением политики взаимодействия с Глобальным Югом, включая большие инвестиции в переход к чистой энергетике, чтобы ключевые страны региона не попали в китайскую сферу влияния.

Неудивительно, что Китай не мог сдержать своей ярости в отношении «Большой семерки». Саммит в Хиросиме не просто совпал по времени с заседанием «Квада», он состоялся ровно в тот момент, когда блок НАТО начал разворот к Азии, а альянс AUKUS (включающий Австралию, Великобританию и США) стал готовиться к противостоянию с Китаем в Тихоокеанском регионе.

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Одновременно продолжается эскалация технологической и экономической войны между Западом и Китаем. Япония вводит ограничения на экспорт полупроводников в Китай, которые имеют не менее драконовский характер, чем ограничения, введенные в США, а администрация Байдена давит на Тайвань и Южную Корею, чтобы они последовали этому примеру. В ответ Китай запретил чипы, сделанные американской компанией Micron.

Учитывая, что американский производитель чипов Nvidia быстро превращается в корпоративную сверхсилу (благодаря резком росту спроса на его передовые чипы для обеспечения работы приложений с искусственным интеллектом), эта компания, скорее всего, тоже столкнется с новыми ограничениями на продажи в Китае. Американские власти дали ясно понять, что в гонке за господство в сфере искусственного интеллекта они намерены сдерживать Китай так, чтобы тот отставал как минимум на одно поколение. Принятый в прошлом году закон «О чипах и науке» содержит огромные стимулы для возвращения в страну производства чипов (так называемый «решоринг»).

Риск сейчас в том, что Китай, всеми силами стремящийся ликвидировать технологическое отставание от Запада, воспользуется своими доминирующими позициями в добыче и переработке редкоземельных металлов (они крайне важны для «зеленого перехода») для ответа на американские санкции и торговые ограничения. Китай уже увеличил экспорт электромобилей почти на 700% с 2019 года, а сейчас начинает вводить в эксплуатацию коммерческие авиалайнеры, конкурирующие с продукцией Boeing и Airbus.

Хотя «Большая семерка» пытается сдерживать Китай без эскалации холодной войны, по реакции Пекина видно, то западные лидеры не сумели протиснуться в игольное ушко. Сейчас как никогда очевидно, что США и в целом Запад решительно настроены сдержать подъем Китая.

Конечно, китайцы предпочли бы забыть о том, что причиной сегодняшней эскалации в такой же (если не в большей) мере является их собственная агрессивная политика, а не только стратегия США. В недавних интервью по поводу своего 100-летнего юбилея Генри Киссинджер (архитектор американской политики «открытия Китая» в 1972 году) предупреждал, что, если две страны не придут к новому стратегическому пониманию, они будут оставаться на курсе, ведущем к столкновению. И чем толще будет лед, тем выше будет риск силового конфликта.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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