Джим О'Нил

Джим О'Нил

Экс-министр финансов Великобритании, председатель Chatham House

В мире важны только США и Китай. Правда ли это?

31 июля, 01:39
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Но три фактора усложняют эту картину

Недавно я (совместно с Джеммой Ченг’эр Дэн) представил новую политическую платформу, направленную на укрепление сотрудничества между Западом и группой «БРИКС+» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также полдюжины других стран с развивающейся экономикой). Наша цель — доказать, что такие проблемы, как инфекционные заболевания, резистентность к антимикробным препаратам, изменение климата, регулирование искусственного интеллекта и глобальные экономические дисбалансы, не могут быть решены странами, действующими в одиночку.

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Однако я часто слышу утверждение, что «Запад» и «БРИКС+» на самом деле не имеют значения; важны только США и Китай. Большинство остальных стран будут следовать за этими двумя сверхдержавами, куда бы те ни повели.

Правда ли это?

Теги:   Китай США БРИКС Индия Россия

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