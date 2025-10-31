Дистанция между Китаем и Россией увеличивается

Это единственный вывод, который можно сделать по итогам встречи Трампа с Си Цзиньпином, которая состоялась в Южной Корее

Это, кстати, не такой уж и плохой результат, о котором мы можем судить. По состоянию на данный момент информации о переговорах двух лидеров довольно мало, поскольку традиционной пресс-конференции после почти двухчасового разговора руководителей государств, не было.

Реклама

Источником новостей стало общение Дональда Трампа с журналистами на борту самолета. В частности, американский президент оценил встречу «на 12 баллов из 10» и назвал товарища Си своим другом. Основное озвученное достижение: США с Китаем достигли торгового соглашения (но не подписали его) сроком на год, которое будет регулярно продлеваться. На первый взгляд, эта деталь не касается войны России против Украины, хотя, на самом деле, этой войны касается все, в том числе торговые отношения двух крупнейших экономик мира.

Дело в том, что Дональд Трамп использует экономические рычаги влияния для лоббирования политических вопросов. Если бы стороны не достигли «общего видения» по Украине или Тайваню, это могло бы повлечь эскалацию Третьей мировой (экономической) войны. Из тех информационных крох, которые у нас есть, мы можем понять, что общее согласие по ключевым вопросам все же достигнуто: пошлины на китайские товары, введенные США, будут снижены на 10%, а Китай отменит часть ограничений на поставки в США редкоземельных металлов.

Общее согласие по ключевым вопросам все же достигнуто

Итак, мы видим, что «экономическая зима» превращается в «экономическую оттепель». Это еще не перелом, но — хороший знак, поскольку улучшение отношений Китая с Западом почти автоматически отдаляет его от России.

Отношение официального Пекина к войне России против Украины было и остается сдержанно-нейтральным. Вероятно, во время встречи все формулировки, связанные с войной, были крайне расплывчаты. По словам президента США, «стороны обсудили ситуацию в Украине и договорились работать вместе по этому вопросу».

Конечно же, нам хотелось бы большего. В идеале — Китай должен был бы стать на сторону справедливости и экономически уничтожить путинский режим. Но большие корабли не могут мгновенно изменить свой курс, а, возможно, и не желают этого. Однако парадокс нынешней ситуации заключается в том, что большие корабли вынуждены подстраиваться под ту реальность, которую де-факто создают «маленькие» украинцы на поле боя. Чем большую стойкость демонстрирует Украина, тем большую благосклонность будут проявлять к ней «сверхдержавы».

От украинского народа и Сил обороны зависит, кто победит в мировом противостоянии добра и зла. Нам не стоит мечтать, что Китай станет нашим преданным союзником, нам достаточно того, чтобы он не был союзником России. Без мощных союзников наш враг становится все более и более уязвимым — во всех смыслах. Он дырявый снаружи и гнилой изнутри. Это наша работа и мы ее будем продолжать до тех пор, пока враг окончательно не умрет. Слава Украине!

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора