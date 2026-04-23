Фарид Закария: Китайские чиновники не раз говорили мне, повторяя слова Си Цзиньпина, что США возвращают мир к закону джунглей (Фото: facebook.com/fareedzakaria)

В своей колонке для The Washington Post американский аналитик Фарид Закария пишет о том, куда ведет хаотичная политика США и как Китай методично наращивает влияние, готовясь к роли мирового гегемона

На мировой арене разворачивается нечто загадочно-необъяснимое. Соединенные Штаты Америки восстановили против себя полмира своей безрассудностью, непредсказуемостью и полным пренебрежением к законам: они начинают односторонние военные действия, расшатывают глобальную экономику, разрушают союзы и отмахиваются от устоявшихся международных правил, как от досадных формальностей.

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Но Китай — восходящий мировой лидер — почему-то воздерживается от яростных обличений и не спешит объявлять себя ответственным преемником ненадежной Америки.

Я провел последнюю неделю в Китае и был поражен тем, насколько