От Пригожина разит отчаянием Путина 10 января, 18:09

Чем жила страна 10 января 2022 года

● Вашингтон хочет сломать Кремль с помощью оружия. США стремятся изменить динамику войны в Украине, предоставляя Киеву новый рекордный пакет военной помощи на $3 млрд, в который войдут БМП Bradley. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Он добавил, что более широкая динамика заключается в том, что на территории Украины остаются тысячи российских оккупационных войск: они обстреливают населенные пункты и наносят ракетные удары по инфраструктуре. «Это динамика, которую мы стремимся изменить. Динамика, которую предоставление этой дополнительной помощи в области безопасности будет стремиться изменить, потому что она предоставляет дополнительные возможности, новые возможности в этом случае, включая боевые бронированные машины, а также системы ПВО», — добавил представитель Госдепа.

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Прайс заявил, что цель США — продолжать поддерживать украинских партнеров столько, сколько нужно.

Среди прочего в новый пакет помощи войдут 50 БМП Bradley, управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow, бронемашины HMMWV (Humvee) и десятки тысяч артснарядов.

● США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи для ВСУ колесных (8x8/4) боевые машины пехоты Stryker. Об этом сообщило Politico. По данным издания, о новой партии вооружения могут объявить в конце следующей недели. Возможно, после очередной встречи в формате Рамштайн 20 января. Журналисты сообщают, что окончательное решение еще не принято.

● Евросоюз и НАТО поддерживают передачу Украине необходимого современного вооружения, заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Отвечая на вопрос о том, как ЕС и НАТО относятся к поставкам Украине западных танков, фон дер Ляйен подчеркнула: «…Украина должна получить все необходимое военное оборудование, в котором нуждается и которое она может использовать, для защиты своей родины. Конечно, это означает современные системы противовоздушной обороны, а также другое современное военное оборудование… так долго, как это нужно Украине для защиты, потому что они также защищают основы Устава ООН и международного права».

● Шольц продолжает не торопиться с танками. Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц: «Германия будет всегда оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственным в такой опасной ситуации». Как сообщило DW, Шольц отвергает упреки в том, что действует слишком нерешительно. «Германия находится в авангарде поддержки Украины», — считает он.

● Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Харьков с необъявленным визитом. В городе она оказалась вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и послом Украины в Германии Алексеем Макеевым.

● Поляки ждут немцев. Президент Польши Анджей Дуда сегодня провел заседание Совета нацбезопасности. Одной из главных тем была поставка Украине танков Leopard 2, заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. «В повестке дня — просьба Украины о поставках тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2», — сказал он.

Шрот напомнил, что Варшава примет решение о передаче Украине немецких танков только в том случае, если такие поставки пройдут в рамках широкой коалиции.

● Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ, сообщило авторитетное американское издание Politico. Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве. «Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе», — заявил он. И подчеркнул, что одним из элементов такого давления было решение президента Эммануэля Макрона начать предоставление Украине колесных танков, чтобы «нарушить табу на поставку танков».

7 января советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

● Правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения по поставке ВСУ танков Challenger 2, сообщил агентству Reuters спикер премьер-министра страны Риши Сунака.

● БМП-1, а не Marder? Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос провел телефонные переговоры с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт, обсудив поставки оружия Украине. Минобороны Греции сообщило, что во время разговора обсудились «вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 взамен на боевые бронированные машины Marder немецкого производства». Ранее немецкие СМИ сообщили, что Греция согласна, чтобы Германия сначала поставила боевые машины пехоты Marder в Украину, хотя контракт Берлина перед Афинами пока не исполнен.

В сентябре 2022 года Греция официально сообщила о кольцевом обмене с Германией, согласно которому Афины передают Украине свои БМП-1, а вместо этого получают немецкие Marder.

● В попытке укрепить возможности своей ПВО Украина обратилась к Грузии с просьбой вернуть зенитные ракетные комплексы Бук (украинцы приспособили их к использованию с ракетами Sea Sparrow, предоставляемыми США), которые использовались во время российского вторжения в 2008 году. Однако официальный Тбилиси отказывается передать их Киеву — якобы, это вооружение было приобретено.

● Италия намерена отправить Украине систему ПВО SAMP/T, чтобы помочь защититься от атак России, но сначала должна решить технические проблемы, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани. Так он отреагировал на информацию СМИ, что дело отложено до февраля. «Тормозов нет… но нужно время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим», — сказал министр.

● Битва под Соледаром. За прошедшие сутки войска РФ обстреливали Соледар (чуть севернее Бахмута) Донецкой области 86 раз, сейчас там самая сложная ситуация на восточном фронте — враг уже несколько дней штурмует этот небольшой городок. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские военные делают все, чтобы истощить российских оккупантов на этом направлении.

● «Враг вышел на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе снабжения на Соледар. На саму дорогу россияне выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны. Но возможности для исправления ситуации есть», — рассказал сегодня утром находящийся в том районе военный журналист Юрий Бутусов.

● «Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», — сказал президент Владимир Зеленский во время вчерашнего вечернего видеообращения.

● Несмотря на давление, России вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время, поскольку украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонные рубежи и контролируют пути поставок, заявила британская разведка. Там сообщили, что за последние четыре дня российские силы и боевики Вагнера совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

● Пригожин тянет одеяло на себя. Спонсор ЧВК Вагнера Пригожин продолжает использовать сообщения о якобы «достижениях» наемников в Соледаре, чтобы укрепить репутацию своей ЧВК «как эффективной боевой силы». Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 9 января.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что враг сконцентрировал в Соледаре свои боеспособные подразделения, включая боевиков ЧВК Вагнера, набираемых в качестве спецназовцев для миссий в Сирии и Ливии, и пытается «системнее давить на нашу оборону». В утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января есть упоминание о том, что Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов Донбасса, включая Соледар.

● Российские оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно, сообщил Генштаб 10 января.

● От Пригожина разит отчаянием Путина. Ужесточение роли основателя ЧВК Вагнер Пригожина в России является признаком отчаяния, в котором находится Кремль из-за неудач в Украине, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. «Ну, это определенно пахнет отчаянием. Это, безусловно, свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются к более радикальным средствам перебрасывания сил за пределы России в Украину. Пока десятки тысяч боевиков связаны не с российскими военными, а с группой Вагнера», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что во многих случаях «вагнеровцы» были обвинены и осуждены за тяжкие, насильственные преступления — убийства, изнасилования, но им пообещали помилование за участие в войне. «Это само по себе противно. Правозащитные группы осудили это. Мы указали на то, что это пахнет отчаянием. Это не изменит окончательного хода битвы», — сказал представитель Госдепа.

● Но не все идет по-пригожински: российский генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. К тому же его сняли с постов после возмущения со стороны того же Пригожина, а также квазидиктатора Кадырова и террориста Игоря Гиркина (из-за потери Лимана). Последний назвал такое решение «недоразумением» и «хамством» со стороны минобороны РФ.

● Под Соледаром исчезли двое британцев. Власти Великобритании подтвердили информацию о двух своих гражданах, пропавших без вести в Донецкой области. Об исчезновении британцев рассказали ранее в пресс-службе Нацполиции: мол, 7 января двое волонтеров — Эндрю Бегшо и Кристофер Перри — отправились из Краматорска в Соледар, который сейчас штурмуют российские оккупанты. И пропали.

● Между тем, российский диктатор внес на рассмотрение законопроект, который будет способствовать институционализации коррупции в РФ путем манипулирования законодательством. Он предлагает денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и вывести Россию из Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Путин обосновал законопроект тем, что Совет Европы лишил Россию права голоса в ГРЕКО, однако сохранил требования к РФ по ряду обязательств.

● Другие выводы экспертов ISW за прошедшие сутки: российские и украинские войска продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная; в тыловых районах Луганской области украинские партизаны, вероятно, выбирают целями своих атак важные российские наземные линии коммуникаций; оккупанты провели наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области и добились продвижения в районах Соледара и Бахмута; войска РФ продолжают укреплять позиции на восточном берегу Херсонской области; враг продолжает строительство оборонных укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области на фоне опасений относительно возможного контрнаступления украинских войск в этом районе.

● Минус катер и 710 солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 112 470 своих военных, за минувшие сутки — 710. Такие данные к утру 10 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: 3084 (+4 в сутки), боевые бронированные машины — 6154 (+7), артсистемы — 2073 (+4), реактивные системы залпового огня — 434 (+0), средства ПВО — 217 (+0), самолеты — 285 (+0) , г вертолеты — 275 (+0), бы беспилотники оперативно-тактического уровня — 1860 (+4), крылатые ракеты — 723 (+0), корабли/катера — 17 (+1) и прочее.

Российский катер был уничтожен на Днепре в районе острова Белогрудый.

● Снарядный голод? На некоторых участках фронта войска РФ сократили артогонь на 75%, сообщил CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Украины. Официальные лица США и Украины пока не имеют четкого или однозначного объяснения. По данным телеканала, РФ могла сократить использование артиллерийских боеприпасов из-за снарядного голода, или это может быть связано с изменением тактики на фоне успешных украинских наступлений.

● Лукашенко к войне не готов. Представитель Пентагона заявил, что пока нет признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины. Об этом сообщил сайт Минобороны США, который со ссылкой на этого чиновника написал: «Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт». В Пентагоне считают, что сейчас просто продолжаются совместные учения белорусов и россиян.

● Си ничего не знал. Российский диктатор не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину, написала The Financial Times со ссылкой на пятерых чиновников, знакомых с ситуацией. Собеседники издания в разное время подтвердили, что Пекин не знал планов Путина до того, как диктатор отдал приказ о нападении.

Издание сообщило, что, несмотря на все публичные провозглашения «двусторонней дружбы», в частных разговорах ряд китайских чиновников выражает определенную долю недоверия к Путину. Из-за недостаточного понимания ситуации власти Китая понизили тогдашнего заместителя министра иностранных дел КНР и главного эксперта по России Ле Юйчена — за то, что он не смог спрогнозировать полномасштабное вторжение в Украину.

● Московского попа упекли под суд. Митрополит Винницкой епархии подконтрольного РПЦ московского патриархата предстанет перед судом. Как сообщили в СБУ, священник обвиняется в публичном оправдании российской вооруженной агрессии. «Фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению пределов государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений», — рассказали в спецслужбе.

● 2 тыс. до сих пор в плену. Соучредительница Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз сообщила, что в российском плену до сих пор находятся около двух тысяч украинских защитников и защитниц Мариуполя.

● Эстония конфискует 20 млн евро РФ в пользу Украины. Эстония планирует предоставить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, для их передачи Украине. Законодательная база будет создана до конца января, поскольку в конце декабря правительство поручило министерствам разработать план конфискации активов, заявил официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 млрд евро ($322 млрд) замороженных резервов российского Центробанка и активов частных лиц. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 млн евро.

И для финала:

● Пропасть, в которой нашли дно. Из-за полномасштабного вторжения РФ экономика Украины столкнулась с глубочайшим падением за все годы независимости, по предварительным данным Минэкономики, сокращение ВВП составляет 30,4%. The New Yourk Times написала, как украинский бизнес выживает под обстрелами и во что обойдется восстановление.

В частности, промышленность и инфраструктура частично либо полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Потребление внутри страны упало из-за высокой инфляции и экономической неопределенности, вызванной войной. Вторжение привело к 35% падению в прошлом году экспорта всего — от пшеницы до стали.

Особенно серьезный удар был нанесен по сектору сельского хозяйства, поскольку Москва продолжает блокировать экспорт, несмотря на зерновую сделку. В среднем Украина теперь может экспортировать лишь около 5−6 млн т зерна в месяц по сравнению с примерно 8 млн т до войны.

По подсчетам Киевской школы экономики (КШЭ), прямой ущерб, нанесенный инфраструктуре на сентябрь, составил $127 млрд. Украинские чиновники оценивают расходы на восстановление страны в $750 млрд, Всемирный банк называет вдвое меньшую сумму — $349 млрд.

Однако удар по экономике оказался несколько ниже наихудших прогнозов, отмечает издание. МВФ прогнозирует для Украины скромный экономический рост на 2023 год. В то же время, президент КШЭ Тимофей Милованов отмечает, что украинские официальные лица придерживаются более оптимистического прогноза, в значительной степени потому, что во время войны возник своеобразный теневой сектор экономики.

● На сегодняшний день страны и учреждения Евросоюза выделили Украине почти 52 млрд евро на военную, финансовую и гуманитарную помощь; США обязались выделить около $51 млрд. Многие правительства и международные компании, предвидя перспективу огромного количества послевоенных контрактов, сейчас спешат помочь Украине в надежде на возобновление соглашений, когда начнется серьезное возобновление.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.