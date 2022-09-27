В мире — большой хаос. Почему это происходит? 27 сентября, 19:13 Эксклюзив НВ

На Генассамблее ООН все выглядят недовольными и отчаявшимися: представители стран мира как будто начали конкурс, в чьей стране дела идут хуже

Ньюйоркцы привыкли, что каждый сентябрь, когда собирается Генеральная ассамблея ООН, в городе начинается хаос на дорогах. Но в этом году парализующая пробка наблюдается в умах участников ассамблеи. Все выглядят недовольными и отчаявшимися: представители стран мира как будто начали конкурс, в чьей стране дела идут хуже.

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Например, США поглощены разговорами о начинающейся гражданской войне. В Республиканской партии многие отказываются брать на себя обязательство признавать итоги выборов. Впрочем, несмотря на то, что инфляция и страхи перед рецессией должны были бы дать республиканцам преимущество над демократами на промежуточных выборах в этом году, Республиканская партия решила сосредоточиться на мобилизации небольшой группы избирателей, сторонников жёсткой линии, предложив глубоко непопулярную программу с запретом на аборты и негуманным обращением с иммигрантами.

Тем временем Великобритания борется с хаосом, возникшим после Брексита, а также с бюджетной дестабилизацией, которая будет усугубляться по мере реализации новым правительством его программ, якобы содействующих экономическому росту. Италия, отстранив от власти умелое и пользовавшееся доверием правительство во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги, собирается избрать крайне правое правительство, которое ничего не сможет сделать для страны и будет лишь раскалывать её ещё больше.

Во Франции комментаторы разочарованы неспособностью президента Эммануэля Макрона запустить новую программу реформ. В Германии новое правительство смело объявило об эпохальном сдвиге (Zeitenwende), но испытывает затруднения с реализацией наиболее срочной части этой программы: реформа оборонной политики. В Швеции на прошедших в сентябре выборах главным победителем стала крайне правая партия, которая ведёт непрерывные атаки на основы прежнего политического консенсуса. Если говорить о Европе в целом, то здесь власти, интеллектуально истощённые десятилетием дебатов по поводу связи монетарной и бюджетной политики, обнаружили, что не в состоянии выработать общую энергетическую стратегию.

Все эти страны попали в ловушки, созданные их исторической одержимостью

В авторитарных странах мира положение ничуть не лучше. Более того, у них даже больше трудностей, чем у демократических стран, потому что им сложнее усваивать уроки прежних катастроф и менять курс. Китай не в состоянии отказаться от своей стратегии «нулевого Covid», несмотря на возрастающие затраты. А Россия теперь стала страшным и ужасным примером того, насколько быстро не отвечающие ни перед кем авторитарные правители способны впасть в саморазрушающее безумие.

Все эти страны попали в ловушки, созданные их исторической одержимостью — будь это память о былых унижениях, или претензии на величие, или то и другое. Шарль де Голль начал свои военные мемуары знаменитой фразой, что Франция не стала бы Францией без величия. Но если величие означает повелевать соседними странами, тогда это не то качество, к которому должны стремиться все страны. Кроме того, в современном, очень взаимосвязанном мире подобное вообще неосуществимо. Это урок для лидеров России: мечты о гегемонии неизбежно приводят к сопротивлению, хаосу и самоуничтожению.

Пока исторически крупные державы в отчаянии ищут пути выхода из политического тупика, некоторые малые страны выглядят сравнительно счастливыми, устойчивыми и стабильными. С целью собрать их вместе в качестве противовеса «Большой семёрке» (G7), «Большой двадцатке» (G20) и другим закостенелым объединениям, новая швейцарская инициатива пытается создать лигу малых стран, получившую название «Малая восьмёрка» (S8).

В четырёх из восьми изначальных стран-членов (Дания, Финляндия, Ирландия и Сингапур) численность населения составляет около 5−6 млн, поэтому организаторы вполне могли бы включить в эту группу и другие удивительно устойчивые страны такого же размера, например, Коста-Рику, Норвегию и Словакию. Так или иначе, S8 руководствуется мнением, что всем очевидные проблемы малых стран надо считать стимулом для разработки продуктивных решений, а не оправданием для безнадёжных стенаний.

Взять к примеру Украину, которая, конечно, крайне уязвима (хотя и не является маленькой в привычном смысле слова). Несмотря на свою уязвимость, она сумела организовать потрясающий ответ на российскую агрессию. Пока политические лидеры страны привлекают военную и финансовую помощь от друзей и союзников со всего мира, её одарённые программисты работают круглосуточно, чтобы противодействовать российским кибератакам и осуществлять собственные.

Для малых, уязвимых стран, не имеющих выгодного географического положения (как, например, Швейцария), угрозы безопасности привели к необходимости создания сильных альянсов, которые в свою очередь могут оказывать политически и экономически стабилизирующее влияние. Кроме того, страна, сосредоточенная на борьбе с острой внешней угрозой, с намного меньшей вероятностью погрузится во внутренние конфликты. Нет более лёгкой добычи для крупного агрессора, чем маленькая страна, которая политически расколота. Политика консенсуса в Швейцарии и Скандинавии опирается на фундамент, заложенный в ответ на угрозу, которая исходила от нацистской Германии в 1930-х годах.

Поскольку малые страны не питают иллюзий, что они смогут навязывать свою волю другим, их объединяет готовность быть гибкими и меняться в мире, требующем адаптируемости. В определённой степени малые страны являются «великими», потому что подают конкретные и практические примеры совершенствования политики и государственного управления. Например, Эстония укрепляет демократическую легитимность с помощью электронного голосования, а Колумбия и Ямайка оказались впереди многих, внедряя хорошо продуманные цифровые валюты центральных банков.

Впрочем, если мир будет двигаться от системы многосторонних отношений (мультилатерализм) к системе конкурирующих блоков, тогда малые страны окажутся под ещё более сильным давлением со стороны крупных держав. Чтобы не попасть в геополитические жернова, им придётся и дальше заниматься инновациями — как в политике, так и в технологиях. Они обязаны сделать представительную форму правления реальной, а не символической, продемонстрировав, что лучше лидировать с помощью примера, а не стратегического доминирования.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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