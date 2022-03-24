США готовят ответ на ядерную атаку Кремля 24 марта, 21:53 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● За месяц — почти 16 тыс. или по 500 в сутки. За месяц войны кремлевский режим потерял в Украине около 15,8 тыс. своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Кроме того, оккупанты лишились более 3,5 тыс. единиц техники, среди которых: танков — 530 ед., боевых бронированных машин — 1597 ед., артиллерийских систем — 280 ед., РСЗО — 82 ед., средства ПВО — 47 ед., самолетов — 108 ед., вертолетов — 124 ед. и так далее.

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● Русские корабли идут все туда же. В порту временно оккупированного Бердянска ВСУ уничтожили большой десантный корабль Орск Черномороского флота РФ. А также повредили еще два схожих корабля. Также был уничтожен резервуар на 3 тыс. т топлива.

● Командиры двух поврежденных в Бердянске десантных кораблей РФ оказались предателями Украины, изменившими присяге в 2014 году.

● Штаты готовят ответ на ядерную атаку Кремля. Белый дом собрал команду чиновников по нацбезопасности, чтобы разработать сценарии на случай применения Путиным химического, биологического или ядерного оружия, пишет The New York Times.

● Так называемая «команда тигров» с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.

● Также она изучает ответные меры, если российские войска войдут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои, доставляющие оружие и помощь в Украину.

● Зампосла РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО. Подобные выпады Москва позволяет себе не в первый раз.

● Мощный удар по кремлевским. США включили в санкционные списки более 400 физических и юрлиц РФ, среди которых 328 членов госдумы. Об этом сообщили в американском Минфине. Кроме того, санкции введены против всей госдумы как организации. Под них попал также глава российского Сбербанка и соратник диктатора Путина Герман Греф, бизнесмен Геннадий Тимченко, его компании и члены его семьи, 17 членов правления российского Совкомбанка, 48 крупных российских оборонных госпредприятий, которые являются частью ОПК и производят оружие, использовавшееся во время вторжения в Украину.

● В Минфине отметили, что вводят санкции совместно с ЕС, Великобританией и Канадой.

● «Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками наносят удар в самое сердце способности России финансировать и осуществлять свои военные действия и зверства против Украины. Российская Государственная дума продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободную передачу информации и ущемлять основные права граждан России. Мы призываем приближенных Путина прекратить и осудить эту хладнокровную войну», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

● Сегодня и Великобритания ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера и других россиян. Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк. Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.

● Китайское предупреждение от Байдена. Президент США Джо Байден во время разговора с коллегой из Китая Си Цзиньпином четко дал понять, какими будут последствия в случае, если тот поможет РФ на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. «Я ему [Си Цзиньпину] объяснил. Я не угрожал, но ясно дал ему понять… что он понимает последствия своей помощи России», — сказал глава Белого дома во время брифинга после саммита G7 в Брюсселе.

● «Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией», — добавил президент США.

● Байден: Украина все решит сама. Украина должна сама решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения огня. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Брюсселе 24 марта. Он также добавил, что не верит, что такое может произойти.

● «Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение», — сказал Байден.

● А еще Байден выступил за исключение РФ из G20 и предложил пригласить Украину на саммит Двадцатки.

● НАТО вновь бомбардирует Кремль словами. Главы государств и правительств стран — членов НАТО призвали российского диктатора Путина немедленно прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести войска с ее территории, а Беларусь — прекратить поддерживать страну-агрессора. Об этом сказано в совместном заявлении, появившемся как итог прошедшего сегодня внеочередного саммита Альянса.

● В документе подчеркивается, что полномасштабная война РФ против Украины нарушила мир в Европе и угрожает глобальной безопасности, а украинцы вдохновили мировое сообщество своим героическим сопротивлением.

● Альянс осудил нападения РФ на мирных жителей, атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе угрожающие атомным электростанциям. В НАТО подтвердили «непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и пообещали, что будут работать над тем, чтобы привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

● Лидеры НАТО призвали Россию выполнить решение Международного суда ООН и немедленно прекратить войну, а также обеспечить гуманитарные коридоры для гражданских и доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные оккупантами города. В заявлении сказано, что Альянс продолжит разоблачать российские фейки или провокации, а любое применение Кремлем химического или биологического оружия неприемлемо и приведет к тяжелым последствиям.

● В Альянсе также сообщили, что продолжат помогать Украине, в том числе в сферах кибербезопасности и «защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера».

● НАТО призывает все страны, в том числе Китай, не поддерживать войну России и воздерживаться от любых действий, которые помогут стране-агрессору обходить санкции.

А ведь Зеленский попытался как-то растормошить НАТО:

● Зеленский попросил у НАТО оружие. Президент Владимир Зеленский выступил по видео на саммите НАТО 24 марта — ровно через месяц после начала войны. «Поздравляю вас из Киева, нашей столицы, которая бьется уже месяц. Как и все наше государство», — начал свою речь украинский лидер.

● А далее среди прочего он упрекнул НАТО в том, что Альянс мог бы дать по 1% от всех своих тяжелых вооружений — самолетов, танков, систем ПВО, — Украине, и этого бы хватило для победы. Но НАТО медлит.

● «Но НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет. И Украина очень ждет. Ожидает реальных действий. Реальные гарантии безопасности. От тех, чье слово стоит доверия. И чьи деяния могут сохранять мир. По-настоящему, — сказал Зеленский. — Предложения все — на столе. Наши нужды — на столе. Мир — нужен нам немедленно. Ответы — только за вами. Я благодарю тех, кто нам помогает!»

● Москва готовит предлог для химатаки. РФ пытается создать предлог для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО. Такое мнение высказал все тот же Йенс Столтенберг.

● Альянс решительно настроен на осторожность. Генсек НАТО Йенс Столтенберг (сегодня его переизбрали еще на год) заявил, Альянс ответственен за то, чтобы война России против Украины не переросла в полномасштабную войну РФ с НАТО. Так он прокомментировал вопрос о возможности отправки миротворцев в Украину (это польская идея) на брифинге после саммита НАТО.

● «Мы обсудили широкий круг вопросов. Месседж такой, что мы должны быть объединены и что мы должны предоставлять поддержку Украине. Одновременно мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между НАТО и Россией. Это также причина, по которой союзники четко заявили, что мы не будем развертывать войска на земле в Украине, потому что единственный способ сделать это — это быть готовым участвовать в полном конфликте с российскими войсками», — сказал Столтенберг.

● Но дадут оружие. НАТО передаст Украине противотанковое и противоракетное вооружение, а также дроны, сообщил генсек Йенс Столтенберг. «Члены альянса вооружат Украину противотанковыми системами, ПВО и дронами, которые сейчас очень эффективны. Мы также предоставим значительную гуманитарную и финансовую поддержку», — сказал он.

● G7, бей Россию! Президент Владимир Зеленский призвал страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) еженедельно усиливать санкции против России, создать эффективную систему гарантий безопасности и помочь восстановлению страны.

● Зеленский также призвал страны «принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона, реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа».

● А еще Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо оружие, чтобы одержать победу над агрессором.

● Лидеры же G7 осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину и предостерегли страну-агрессора от использования химического, биологического и ядерного оружия. Также они пообещали, что будут работать над сбором доказательств российских военных преступлений.

● ООН осудила страну-агрессора. Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о том, что РФ несет ответственность за гуманитарные последствия полномасштабной агрессии против Украины. Документ поддержали 140 стран, против выступили пять (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь), 38 — воздержались. Соавторами резолюции выступили 90 государств.

● Польша официально назвала Путина военным преступником. Сейм Республики Польша решительно осудил военные преступления, совершенные страной-агрессором в Украине. А российского диктатора Путина поляки объявили военным преступником.

● Киев возлагает надежды на Израиль. Украина хотела бы, чтобы Израиль стал одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности Украине после завершения войны с РФ. Такое заявление сделал Андрей Ермак, глава ОП.

● По словам Ермака, Украина надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране.

● Цель Кремля — только оккупация. Правительство страны-агрессора не заинтересовано в переговорах о прекращении огня в Украине, а хочет оккупировать больше территорий. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС.

● Белорусы против войны и оккупантов. Большинство белорусов выступают за немедленное выведение войск РФ с территории Беларуси. Воевать с Украиной на стороне Кремля готовы лишь 3% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Chatham House в Беларуси 11 марта. Они были опубликованы белорусским изданием Наша нива.

● Наглость без границ. Заявка РФ на проведение Евро-2028 — это «за гранью сатиры», считает премьер Великобритании Борис Джонсон. «Я не могу поверить, что кто-то всерьез рассматривает их предложение. Я думаю, что лучше всего было бы, чтобы все российские вооруженные силы немедленно ушли из Украины и, конечно же, передали турнир ей», — сказал он.

● Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение футбольного турнира, но Турция и РФ также выдвинули свои кандидатуры. И это несмотря на то, что клубы и национальные команды страны-агрессора в настоящее время отстранены ФИФА и УЕФА из-за вторжения страны в Украину.

● Новый обстрел Харькова. В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого горожане получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

● По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены. Точное количество жертв устанавливается.

● В Изюме Харьковской области на улице Первомайской после обстрела российскими оккупантами разрушился дом, похоронив под завалами десятки людей. Об этом сообщил заммэра Изюма Владимир Мацокин.

● Эвакуационный поезд № 43 Киев — Ивано-Франковск вечером попал под вражеский обстрел под Васильковом вблизи Киева. Пострадавших и жертв нет.

● Оккупанты планируют террор в Херсоне. РФ замышляет устроить «большой террор» в Херсоне, похищая местных жителей и переправляя их через российскую границу, сообщила британская Times. Издание сослалось на письмо, предположительно написанное сотрудником ФСБ РФ. В нем отмечается, что Кремль больше не желает «играть по-хорошему» с протестующими в украинском городе, где люди каждый день выходят на улицы, бросая вызов оккупантам.

● Times отмечает, что захватчики готовятся забирать людей из домов посреди ночи. «Даже если нам придется депортировать полгорода — мы к этому готовы», — говорится в письме.

● Первый обмен пленными. Между Украиной и РФ состоялся первый за время войны полноценный обмен военнопленными. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен оккупантов. Об этом сообщила Ирина Верещук, вице-премьер. Обмен прошел по приказу президента Владимира Зеленского.

● Кроме того, 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, поменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, которые были захвачены оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

● Кремль вновь продлевает войну. Авиационные власти РФ продлили запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной части РФ до утра 1 апреля. Действие режиме закрытого неба для гражданской авиации должно было истечь 26 марта.

● Впервые воздушное пространство над южными и центральными регионами РФ закрыли для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля. Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет продлевался еще четырежды: до 8, 14, 20 и до 26 марта.

● По информации МВД, 80% города Ирпень в Киевской области уже освободили.

● Не снимайте своих. Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за фото-и видеосъемку передвижений ВСУ. Об этом сообщила в Telegram-канале глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

● Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм, — за подобное теперь полагается 10−12 лет лишения свободы.

И для финала:

● Житомир стал чище. В Житомире десятки тысяч жителей вышли убирать свой город. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета: «Война сплотила общину! Война делает нас более ответственными! Победа сделает нас сильными и едиными, как никогда».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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