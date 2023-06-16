Очень опасный момент для США 16 июня, 14:15 NV Премиум

Трамп похож на торговца наркотиками, который процветает в неблагополучном районе, подсаживая всех на свои извращенные ценности

Что если бы Митч Макконнелл в конце своей зажигательной речи в зале Сената, когда он обвинял Дональда Трампа в беспорядках, произошедших в Капитолии 6 января, пообещал использовать все свои последние силы, чтобы Трамп был осужден по обвинению в импичменте и никогда, никогда больше не смог стать президентом?

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Что если бы Мелания Трамп, после того как порнозвезда Сторми Дэниэлс заявила, что Трамп занимался с ней незащищенным сексом спустя меньше четырех месяцев после того, как Мелания родила их с Трампом сына, выбросила бы всю одежду своего мужа, клюшки для гольфа, шляпы MAGA и лак для волос на лужайку Белого дома с запиской: «Никогда больше не возвращайся, мерзкий ублюдок!»

Что если бы влиятельный лидер евангелистов Роберт Джеффресс после того, как была обнародована запись, на которой Трамп заявлял, что как телезвезда он чувствует себя вправе «лапать» женщин за самые интимные места — или после того, как Трамп был признан присяжными Манхэттена виновным в том, что он сделал практически то же самое с Э. Джин Кэрролл — заявил, что он возглавит кампанию за то, чтобы в 2024 году президентом был избран кто угодно, только не Трамп, потому что Трамп — моральный извращенец, которому Джеффресс не позволит заботиться о своих двух дочерях… что уж говорить о целой стране?

К чему бы привели заявления и действия, подобные этим, Кевина Маккарти и его болванов на собрании Республиканской партии в Палате представителей и других республиканцев, которые сейчас защищают Трампа от обвинения Министерства юстиции? Стремились бы они по-прежнему заявить о невиновности Трампа? Бунтовали бы они против слушаний в Майами? Продолжали бы они утверждать, что это президент Байден обвинил Трампа, когда они прекрасно знают, что президент не имеет полномочий предъявлять обвинения кому бы то ни было?