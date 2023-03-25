20 лет спустя. К чему привело США вторжение в Ирак и как это изменило мир 25 марта, 08:32 Эксклюзив NV

После того, как мы отметили 20-летнюю годовщину войны в Ираке, несколько человек попросили меня поразмышлять об этом опыте

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

До сих пор я выступал публично на эту тему лишь раз в рамках дискуссии «Воспоминания и неправильное восприятие войны в Ираке», организованной Фондом Карнеги. Для того чтобы ответить на этот вопрос в полной мере, требуется более вдумчивый анализ того, что мы знаем о последствиях войны сейчас, и того, что, как нам казалось, мы знали в то время. Сейчас не хватает времени заняться этим, поскольку до конца месяца я должен прочитать три большие публичные лекции на совершенно другую тему. (Я, конечно, написал целую книгу на эту тему в 2006 году.) Поэтому решил начать с размышлений о том, что я думал о войне в то время и как изменилось мое отношение сегодня.

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