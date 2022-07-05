Это часть продуманного плана. Почему США оказались под угрозой 5 июля, 14:17 Эксклюзив НВ

Причиной кризиса стал целый ряд слабо связанных между собой событий внутри страны и за рубежом

С момента основания в 1776 году Соединенные Штаты всегда были непрерывно эволюционирующей демократической страной, однако их выживание как демократии сегодня оказалось под серьезной угрозой. Причиной этого кризиса стал целый ряд слабо связанных между собой событий внутри страны и за рубежом.

Видео дня

За рубежом США угрожают репрессивные режимы во главе с Китаем Си Цзиньпина и Россией Владимира Путина, которые хотят навязать миру авторитарную форму государственного управления.

Однако еще сильнее угроза, исходящая от внутренних врагов демократии в США. В их числе оказался не только нынешний состав Верховного суда, где доминируют крайне правые экстремисты, но и Республиканская партия Дональда Трампа, назначившая этих экстремистов членами Верховного суда.

Почему большинство членов Верховного суда являются экстремистами? Причина не просто в их решении отменить эпохальное постановление суда по делу 1973 года «Роу против Уэйда», которое признало право женщин самостоятельно решать, рожать им или нет. Они являются экстремистами из-за тех аргументов, которыми они воспользовались для оправдания этого решения, а также из-за их намеков на то, как далеко они готовы зайти, используя эти аргументы.

Судья Сэмюэль Алито, автор постановления, одобренного большинством судей, обосновал свое решение ссылкой на то, что Четырнадцатая поправка к Конституции защищает лишь те права, которые были общепризнанными в 1868 году, когда эта поправка была ратифицирована. Однако этот аргумент ставит под угрозу множество других прав, которые были признаны с тех пор; в их числе право на контрацепцию, однополые браки и права ЛГБТК.

Доведенная до логического завершения, эта линия рассуждений может даже позволить штатам вновь запретить межрасовые браки, ведь такой запрет действовал в некоторых из них вплоть до 1967 года. Очевидно также, что суд намерен организовать лобовую атаку на исполнительную ветвь власти. В ходе только что завершившейся ежегодной сессии Верховного суда одним из постановлений с наиболее серьезными последствиями стал отказ Агентству по охране окружающей среды (EPA) в полномочиях принимать нормы регулирования, которые необходимы для борьбы с изменением климата.

Еще сильнее угроза, исходящая от внутренних врагов демократии в США

Искать общий знаменатель у последних решений суда недолго — это поддержка инициатив Республиканской партии Трампа и ослабление или объявление вне закона инициатив, которые поддерживает Демократическая партия. Взгляните, например, на законодательство об оружии. Радикальное крыло суда внимательно прислушивается к оружейному лобби. И поэтому, хотя недавняя эпидемия массовых убийств вызвала настолько серьезное общенациональное возмущение, что даже некоторые республиканцы поддержали проект нового федерального закона об оружии, суд компенсировал Национальной стрелковой ассоциации все эти потери, выстрелив по давнему закону штата Нью-Йорк, устанавливавшему строгие ограничения на тайное ношение пистолетов (штат Нью-Йорк немедленно принял новые законы об оружии, но, скорее всего, они в итоге тоже попадут на рассмотрение Верховного суда).

Когда-то Верховный суд входил в число наиболее уважаемых институтов в США. Но своими последними решениями экстремистское большинство судей довело его рейтинг поддержки до рекордно низкого уровня, а уровень неодобрения — до рекордно высокого. В особом мнении судей, несогласных с постановлением об отмене прежнего решения по делу «Роу», прямо говорится, что новое решение большинства «подрывает легитимность суда». К сожалению, это меньшинство, скорее всего, будет оставаться меньшинством еще очень долгое время, потому что экстремисты моложе и имеют большинство шесть к трем.

Есть только один способ обуздать Верховный суд: оставить Республиканскую партию без должностей, убедительно разгромив ее на выборах. Это позволило бы Конгрессу законодательным путем защитить права, которые было доверено защищать Верховному суду. Сегодня очевидно, что такое доверие было крупной ошибкой. Конгресс обязан действовать, начав с защиты права женщин на принятие самостоятельных решений. Если для этого придется менять процедуры принятия законов в Конгрессе (в том числе правила «филибастера»), что ж, придется их менять.

Впрочем, при подготовке убедительной победы на выборах над радикальными республиканцами их оппоненты сталкиваются с практически непреодолимыми препятствиями. Республиканцы не просто заполнили судьями-экстремистами Верховный суд, а также многочисленные суды более низкого уровня. В таких штатах, как Флорида, Джорджия и Техас они приняли целый ряд законов, которые серьезно затрудняют участие в выборах.

В основе этих законов лежит стремление лишить избирательного права афроамериканцев, представителей других меньшинств, а также молодых избирателей в целом, однако их конечной целью является содействие победе на выборах республиканских кандидатов. Как написал недавно федеральный судья штата Флорида, отменяя один из таких законов, они принимаются «с намерением реструктурировать избирательную систему Флориды так, чтобы она приносила выгоду Республиканской партии в ущерб Демократической».

Эти законы и так уже плохи: они направлены против тех, кто может голосовать. Однако теперь республиканцы пошли дальше, подвергнув атаке процедуры подсчета голосов и сертификации результатов выборов. От внесения в законодательство изменений, которые упрощают слом избирательной системы, до привлечения в качестве наблюдателей на выборы тех, кто верит в большую ложь Трампа о том, что выборы 2020 года были у него якобы украдены — мы видим, как республиканцы ведут атаку на нашу демократическую систему со всех концов. И здесь радикальный Верховный суд тоже сыграл свою роль, выхолостив содержание федерального закона «Об избирательных правах» и позволив проводить откровенную перекройку округов в узких партийных интересах ради ослабления избирательной силы меньшинств.

К счастью, я не один считаю, что выживание демократии в США находится под большой угрозой. Постановление об отмене решения по делу «Роу» пробудило американское общество. Однако людям нужно понять, чем именно является это решение — это часть тщательно продуманного плана по установлению в США репрессивного режима.

Мы обязаны сделать все возможное, чтобы этого не допустить. И в этой борьбе должны участвовать многие из тех, кто в прошлом голосовал за Трампа. Я лично поддерживаю Демократическую партию, однако речь идет не о партийном вопросе. Речь идет о восстановлении нормально функционирующей двухпартийной политической системы, которая лежит в основе американской демократии.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.