В ожидании чуда от Трампа и нового правительства от Зеленского

● Кэллог с нами. В Украину с официальным визитом прибыл спецпредставитель президента США по вопросам Украины и страны-агрессора России Кит Келлог. Президент Владимир Зеленский встретился с американским гостем, разговор с которым он назвал «продуктивным».

Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США путь к миру и то, как его практически приблизить. По словам главы государства, во время разговора речь шла об усилении ПВО для Украины, совместном производстве, закупках оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкциях против России и тех, кто ей помогает. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой», — отметил президент Украины.

● Визит Келлога начался в день, когда президент США Дональд Трамп планирует объявить какие-то решительные шаги в поддержку Украины:

● Ракеты, которые долетят до Москвы? Американское издание Axios со ссылкой на два источника написало, что президент США Дональд Трамп 14 июля объявит о новом плане поставок вооружения для Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие. Источники сообщили, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, способные поразить цели в глубоком тылу РФ, в том числе достичь Москвы.

Однако ни один из источников не знаком с окончательным решением о поставках.

● Раздраженный Путиным Трамп. Президент США очень разочарован поведением российского диктатора, ведь Путин не относится серьезно к тому, что он обещает, и «бомбит людей ночью». «Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек, который серьезно относится к тому, что говорит, и он может говорить так красиво, а потом бомбить людей ночью. Нам это не нравится», — сказал американский лидер на базе Эндрюс 13 июля.

● Генсек НАТО Марк Рютте посетил Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом. Визит состоялся сразу после заявления Трампа, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО и что 14 июля он сделает «важное заявление».

А под вечер хозяин Белого дома, поговорив с Рютте, начал действовать:

● Что сделает Трамп. Президент США заявил, что очень недоволен РФ, а потому: если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, Трамп введет 100% вторичные пошлины против Москвы и ее союзников.

Также глава США заверил, что достиг соглашения с НАТО, и Альянс будет оплачивать все оружие, которое получит в ближайшее время ВСУ. Также Трамп пообещал, что некоторые страны, имеющие системы Patriot, вскоре предоставят их Украине. Более того, одно из государств может передать официальному Киеву сразу 17 таких систем.

● Рекордный поток оружия и экономическая кувалда. Сенатор-республиканец Линдси Грэм вчера заявил, что «приближается поворотный момент относительно вторжения России в Украину» и что в ближайшие дни «вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя». «В течение месяцев президент Трамп пытался заманить Путина за стол мирных переговоров. Он ввел тарифы против стран, которые позволяют импорт фентанила в нашу страну, другое плохое поведение — он оставил дверь открытой в отношении России. Эта дверь вот-вот закроется», — рассказал он в телеэфире.

Грэм сообщил, что вместе с Ричардом Блюменталем, сенатором-демократом из Коннектикута, возглавляет группу из 85 соавторов законопроекта о санкциях, который, по его словам, предоставит президенту Трампу «кувалду для борьбы с экономикой Путина и всеми теми странами, которые поддерживают военную машину Путина». Сенатор-республиканец напомнил, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия покупают нефть и другие товары у России, объяснив, что «это деньги, которые Путин использует для ведения войны». Он отметил, что пакет санкций предоставит президенту США возможность ввести 500% пошлин на продукцию любой страны, которая помогает России, и он сможет повышать или снижать пошлины, что даст ему «максимальную гибкость».

«Мы преследуем людей, которые держат Путина у власти, и вводим дополнительные санкции против самой России. Это действительно кувалда, доступная президенту Трампу, чтобы положить конец этой войне», — заявил Грэм.

Стоит напомнить, что ЕС тоже готовит свой жесткий 18-й пакет санкций против РФ, который пока блокирует Словакия.

● В то же время Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Путина и руководитель российского фонда прямых инвестиций, написал в Х о «необходимости конструктивного диалога между РФ и США». Типа «только сотрудничество сможет обеспечить настоящий мир», а «ошибки и обман» времен Джо Байдена «будут исправлены».

● Берлин хочет купить два Patriot для ВСУ. Германия ведет переговоры со США о возможности купить две системы Patriot для Украины. Об этом Financial Times рассказал немецкий министр обороны Борис Писториус.

Министр пояснил, что у Германии осталось мало систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставлять их Украине. По его словам, бундесвер имел 12 этих «критически важных» систем, из которых три уже предоставлены Киеву, две находятся в Польше, а еще одна постоянно находится на техобслуживании или задействована в обучении.

● Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева, пояснил министр обороны этой страны Писториус.

● Путин будет наступать до сентября? Во время телефонного разговора Путина и президента США Трампа 3 июля хозяин Кремля четко дал понять, что планирует эскалацию войны в Украине. Он сказал, что в ближайшие 60 дней намерен активизировать усилия по полному захвату областей Украины, в которых его войска обладают частичным контролем. По крайней мере, так об этом написало Axios со ссылкой на источники.

«Это не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается у Путина с 2024 года. Поскольку еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на Востоке, но Силы обороны эти планы сорвали», — написал по этому поводу Андрей Коваленко, глава ЦПД при СНБО.

● Комитет Сената США по вооруженным силам ранее одобрил выделение $500 млн на помощь Украине в сфере безопасности в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год, сообщило Reuters.

● Корни проблем. Высокопоставленный политический чиновник Пентагона Элбридж Колби хочет переориентировать вооруженные силы США на противодействие Китаю, сообщила The Wall Street Jourlan. Именно он в начале июня написал министру обороны Питу Хэгсету служебную записку, в которой описал, как запросы Украины на поставки американского оружия могут «еще больше истощить и без того истощенные запасы Пентагона».

В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что его учитывали во время решения Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое президент США Дональд Трамп позже отменил.

● Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после украинской операции Паутина, во время которой 1 июня была поражена стратегическая авиация РФ на нескольких аэродромах. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Во внутренней политике сегодня есть топ-новость:

● Большая правительственная ротация от Зеленского . Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу. Об этом он рассказал после встречи с первым вице-премьером: мол, обсудили меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.

По информации NV от представителей ВР, кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня. Руководителя Кабмина Дениса Шмыгаля и действующих представителей его правительства ВР будет увольнять 16 июля. А назначить новых министров народные депутаты должны на следующий день, то есть 17 июля.

● Шмыгаль — министр обороны, Умеров — посол. Действующего премьера Дениса Шмыгаля планируют назначить министром обороны, тогда как главу этого ведомства Рустема Умерова сделают послом Украины в США. Об этом NV на условиях анонимности рассказал источник в команде президента. «Он [Шмыгаль] хозяйственный. А в Министерстве обороны надо наводить порядки», — пояснил этот представитель окружения Владимира Зеленского. И добавил, что Умеров якобы нечасто бывал в министерстве.

Источник опроверг информацию, что сейчас будут увольнять Оксена Лисового из Минобразования. Однако собеседник редакции подтвердил, что могут уволить министра соцполитики Оксану Жолнович. А также то, что министром экономики станет заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, в то же время министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют.

Также источник не смог подтвердить, что с должности министра энергетики уволят Германа Галущенко, а его заменит Светлана Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Однако собеседник NV добавил, что в этом ведомстве «будет интересно».

● Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине сроком на 90 дней, — до 5 ноября.

● ГБР вручило кучу повесток борцу с коррупцией. Руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину вручили ряд повесток на допросы в Госбюро расследований, по которым он обязан явиться. Сейчас активист находится в Киеве.

По информации ЦПК, следователь еще не подал ходатайство об избрании Шабунину меры пресечения. Защита последнего требует рассматривать легализацию обысков с участием адвокатов и самого Виталия, поскольку «следователи грубо нарушили закон и пришли в часть, где служит активист, и дом его семьи без постановлений суда».

11 июля ГБР сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тыс. грн. В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными.

И напоследок:

● До 50 тыс. грн новорожденным и другие деньги детям. Кабмин согласовал законопроект об увеличении единовременной выплаты после рождения ребенка с 10 300 до 50 тыс. грн, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает увеличение и других выплат. В частности, сумма помощи для женщин, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа, может увеличиться с менее чем 1 тыс. грн до 7 тыс. грн в месяц.

Также Шмыгаль сообщил о введении программы еЯсла, предусматривающей ежемесячные выплаты в размере 8 тыс. грн для родителей, которые пойдут на работу по достижению ребенку одного года. Если один из родителей примет решение остаться в декрете, то за ним сохранится уплата единого социального взноса до трехлетия ребенка.

Правительство сохраняет программу Пакет малыша в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тыс. грн.

Также в законопроекте зафиксирована новая программа Пакет школьника, предусматривающая выплату по 5 тыс. грн семьям первоклассников.

После утверждения законопроекта правительство должно зарегистрировать его в Раде, где документ должен пройти два чтения. В случае принятия закон отправят на подписание президенту.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.