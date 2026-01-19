Правда ли, что мы выиграли Стокгольмский арбитраж благодаря Юлии Тимошенко

Разворачивается пиар-кампания в защиту Тимошенко. Очевидно, что они решили перевести дело НАБУ в пиар-батл (это работает, как можно увидеть на примере других). Как часть этой кампании начали «под копирку» появляться посты о том, что мы выиграли Стокгольмский арбитраж благодаря Тимошенко, поскольку «ее» контракт был таким замечательным.

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К сожалению, вокруг этой победы и так достаточно мифов, поэтому прокомментирую это сейчас — возможно, это поможет тому, чтобы мифы не закреплялись в общественном сознании.

Риски и реальность арбитража

Из-за этих контрактов у нас был очень большой шанс проиграть в арбитраже более 100 миллиардов долларов. Напомню: первым в суд обратился именно Газпром — с требованием погасить долги за поставки газа (по ценам, которые превышали уровень европейского рынка), а впоследствии добавил требование о долгах по положению «бери или плати».

Все требования Газпрома базировались именно на прямых положениях контрактов. Там было «черным по белому» написано о:

— обязательствах украинской стороны согласно положению «бери или плати»;

— формуле цены, которая приводила к цене газа, которая была намного выше уровня европейского рынка;

— отсутствии симметричного принципа «качай или плати» в контракте на транзит;

— заниженном тарифе на транзит газа, который не покрывал полные экономические затраты (которые выше бухгалтерских, поскольку нужно добавлять стоимость капитала).

Можно по-разному смотреть на ответственность Тимошенко

Если прочитать решение арбитражного трибунала, то логичен вывод, что эти контракты — это пример ангажированности (коррумпированности) и/или некомпетентности украинской стороны.

Трибунал прямо отметил в решении: требование Газпрома по положению «бери или плати» (а это была наша основная проблема, поскольку общая сумма до конца действия контракта составила бы около 100 миллиардов долларов) не удовлетворили только потому, что они не могут заставлять выполнять столь кабальное (неразумно чрезмерное) условие контракта. Если вы считаете, что брать на себя «неразумно чрезмерные» обязательства — это признак хорошего управления, то тогда это уже к другим специалистам.

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То, что удалось выиграть, — это большая работа «вопреки, а не благодаря», и большая удача для Нафтогаза и Украины (повезло). В то же время от этих контрактов есть безвозвратные потери в десятки миллиардов долларов: переплата за газ, недоплата за транзит. И «Харьковские соглашения», и отказ от евроинтеграции в 2013 году тоже в существенной степени были следствием этих контрактов (Янукович, Азаров и почти все тогда не верили, что можно выиграть в арбитраже).

Вопрос ответственности

Честно будет сказать, что не только Тимошенко несет ответственность за те контракты 2009 года (на покупку газа и на транзит газа).

Есть ответственность Ющенко, его администрации и Ивченко (был такой глава Нафтогаза, которого Ющенко «ставил»). В частности, потому, что контракты заключались в определенных (сложных) условиях. Есть фактор Фирташа / Левочкина / Бойко, которые играли на стороне РосУкрЭнерго.

Контракты подписывала не Тимошенко (она договаривалась о них с Путиным), а Дубина и Диденко. Хотя этот аргумент работает в две стороны. В частности, положение контрактов о том, что арбитраж должен быть в Стокгольме и что они регулируются правом Швеции, — это инициатива Диденко, а не Тимошенко.

Также честно заметить: проблемы с этими контрактами проявляются на уровне конкретных формулировок положений контрактов и документов на их выполнение. И поэтому есть вопросы к тем, кто за это отвечал на техническом уровне.

Прежде всего — к Коболеву, который был тогда советником Дубины, занимался этими контрактами на техническом уровне, которого взяли на переговоры в Москву и который должен был проверить контракт, в частности на соответствие европейским нормам, и который эту задачу провалил. Зато Коболев на допросах в СБУ по делу Тимошенко свидетельствовал о том, что контракты были нормальными.

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Также именно он в 2009 году неправильно (не согласно требованиям контракта) оформил запрос на пересмотр транзитного тарифа, из-за чего арбитражный трибунал в 2018-м не удовлетворил наш иск на 16 миллиардов долларов.

Оправдание Коболева — он на техническом уровне «ничего бы не изменил», учитывая договоренности между Тимошенко и Путиным. Хотя по его же собственным свидетельствам, была ситуация, когда он обнаружил арифметическую ошибку в формуле, сказал Дубине, тот ночью сказал Тимошенко, и эта ошибка в контракте была исправлена.

Так что можно по-разному смотреть на ответственность Тимошенко.

Важно, чтобы миф о «идеальных контрактах» не закрепился в общественном сознании. Потому что выводы относительно таких решений следует делать на основе правдивой информации и реального содержания контрактов, а не пиара.

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Текст опубликован с разрешения автора