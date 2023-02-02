Два важнейших вопроса на волне громких коррупционных скандалов
Перечитал новости о массированной атаке на коррупцию и с интересом просмотрел список желаний руководительницы киевской налоговой
Соболина шуба. Мені здається, рівень амбіцій міг би бути трохи вищим. Як і в митників.
Наприклад, збудувати нарешті у великій європейській країні дієву і безкорупційну службу з залученням консультантів з Данії та Нової Зеландії, країн з найменшою корупцією у світі. Вони готові допомогти, до речі.
Це складно, але можливо. І це гідне завдання.
Зрозуміло, що бідних душею і не лише душею людей в Україні, для яких соболина шуба — це пік мрій і амбіцій, багато.
Але питання в мене: хто призначив цю людину головою київської податкової? Може на це теж варто подивитися?
Хто призначив Миколу Том Ям Тищенко заступником голови правлячої партії в парламенті? Це теж цікаве питання.
Чи ми не знали вже кілька місяців, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час війни винаймає дорогий будинок у бізнесмена з, м‘яко кажучи, не бездоганною репутацією і ми не знаємо, чим він йому платить?
І таких епізодів багато. Але звільняти усіх почали лише зараз
Знали. І таких епізодів багато. Але звільняти усіх почали лише зараз.
І це підводить нас до двох інших найважливіших питань.
1. Коли керівництво країни було щирим — коли призначало і довго толерувало цих людей чи зараз, коли звільняє?
2. Чи це бажання боротися з корупцією чи репутаційна безвихідь? І на це питання теж непогано собі відповісти.
Ми розуміємо, що на саміт Україна-ЄС в Київ приїжджають високопосадовці з Брюсселю.
Вже багато років рушієм майже усіх змін в Україні є не влада, а каркас із західних партнерів, українських вільних медіа і громадянського сектору.
Президент Володимир Зеленський, напевно, найкраще показав себе під час війни.
Але, можливо, ми можемо звільняти цих людей без візитів посадовців з ЄС?
Чи, борони Боже, ми можемо таких людей взагалі не призначати in the first place?
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