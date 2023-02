Два важнейших вопроса на волне громких коррупционных скандалов 2 февраля, 16:57

Перечитал новости о массированной атаке на коррупцию и с интересом просмотрел список желаний руководительницы киевской налоговой

Соболина шуба. Мені здається, рівень амбіцій міг би бути трохи вищим. Як і в митників.

Наприклад, збудувати нарешті у великій європейській країні дієву і безкорупційну службу з залученням консультантів з Данії та Нової Зеландії, країн з найменшою корупцією у світі. Вони готові допомогти, до речі.

Видео дня

Це складно, але можливо. І це гідне завдання.

Зрозуміло, що бідних душею і не лише душею людей в Україні, для яких соболина шуба — це пік мрій і амбіцій, багато.

Але питання в мене: хто призначив цю людину головою київської податкової? Може на це теж варто подивитися?

Хто призначив Миколу Том Ям Тищенко заступником голови правлячої партії в парламенті? Це теж цікаве питання.

Чи ми не знали вже кілька місяців, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час війни винаймає дорогий будинок у бізнесмена з, м‘яко кажучи, не бездоганною репутацією і ми не знаємо, чим він йому платить?

І таких епізодів багато. Але звільняти усіх почали лише зараз

Знали. І таких епізодів багато. Але звільняти усіх почали лише зараз.

І це підводить нас до двох інших найважливіших питань.

1. Коли керівництво країни було щирим — коли призначало і довго толерувало цих людей чи зараз, коли звільняє?

2. Чи це бажання боротися з корупцією чи репутаційна безвихідь? І на це питання теж непогано собі відповісти.

Ми розуміємо, що на саміт Україна-ЄС в Київ приїжджають високопосадовці з Брюсселю.

Вже багато років рушієм майже усіх змін в Україні є не влада, а каркас із західних партнерів, українських вільних медіа і громадянського сектору.

Президент Володимир Зеленський, напевно, найкраще показав себе під час війни.

Але, можливо, ми можемо звільняти цих людей без візитів посадовців з ЄС?

Чи, борони Боже, ми можемо таких людей взагалі не призначати in the first place?

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV