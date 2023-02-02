О «списках желаний». У меня плохая новость 2 февраля, 13:51

Жалобным и сочувствующим «женщине, которая просто мечтала», можно дальше не читать

Если бы мне пришлось выбирать между этикой и общественно важной информацией, я выбрала бы общественно важную информацию.

Я сто раз писала, и мне не трудно еще раз повторить: чиновники, власть имущие, выбирая все прелести должности и власти, получают также все минусы, связанные с этим.

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Журналисты не несут ответственности за фотографирование процессуальных лиц. Более того, журналисты имеют право не публиковать свои источники информации. Но, не поверите, журналисты могут обнародовать сплетни, если они вызывают общественный резонанс. Есть даже соответствующее решение Европейского суда по правам человека.

И если кто-то планы пишет на год и в кабинете развешивает, чтобы «заработать 1 миллион долларов» в должности, которую со своих налогов финансируют граждане Украины, если судья в своем кабинете принимает «гадалок и магов», чтобы те «наворожили» хорошую карьеру, то это не о «грязном белье». Это о том, что у них в умах и что они творят на своих должностях.

Меня очень злит сентенция о том, что « журналисты виноваты»

И у меня плохая новость для тех, кто думает, что именно обнародование «записок» позволит избежать наказания. Им другое позволит его избежать.

За сутки я уже начиталась, что:

— «Бедную женщину загнобили за ее мечты» — а то не мечты, то бизнес-план на лохах наживаться.

— «Ее специально слили, потому что другого человека на должность хотят» — как будто кому-то мешает туда назначать, кого угодно.

— «Что не факт, что это она писала» — без комментариев.

— «Специально устроили шум-гам, чтобы имитировать борьбу с коррупцией» — не исключено.

Меня очень злит сентенция о том, что «журналисты виноваты». Они совершают безобразия и преступления, а виноваты те, кто об этом пишет. В нашей стране как раз множество резонансных расследований проводились после того, как об этом писали медиа.

По поводу этики. Неэтично было всей страной наблюдать, как Ярослав Журавель умирал. И ничего не делать.

Неэтично было Лукашенко звонить по телефону и рассказывать, что у него там «вагнеровцы».

Неэтично было самолетом Николая Патрушева в страну возвращаться.

Неэтично было на шашлыки звать и призывать людей сидеть дома, чтобы через несколько дней они погибли.

Неэтично было бросить Херсон и положить в Сиреневом парке три десятка молодых парней, ушедших спасать город от танков практически голыми руками.

Текст опубликован с разрешения автора

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