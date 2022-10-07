Еще одна «маленькая» спецоперация Путина против Украины 7 октября, 13:33

Глава Совета федерации России Валентина Матвиенко, как ни в чем не бывало, предлагает «парламентам России и Украины сесть за стол переговоров и понять друг друга»

Один из ртов Путина — Валентина Матвиенко, как ни в чем не бывало, предлагает «парламентам России и Украины сесть за стол переговоров и понятий друг друга». Мы с вами, конечно, привыкли к русскому зашкальному цинизму, который находится ниже отметки «тотальное зло». Этот рашистский цинизм находится в каком-то отдельно созданном россиянами измерении. И измеряется в единицах, которые следует назвать «килопутины». Или " мегапутины". Или «гигапутины».

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Думаете, Валентина Матвиенко реально предлагает «понять» войну, в которую Россия погрузила мирную Украину с 2014 года, «понять» массовые бомбардировки мирной страны с 24 февраля 2022 года, «понять» убийство граждан Украины, уничтожение городов, издевательство, мародерство, пытки, отрезание территорий, захват ЗАЭС, изгнание миллионов людей за границу? Понять, принять, простить. Дальше, пожалуй, обнять. Разрыдаться. И… отпустить захваченные территории, «раз уж так все получилось?» Отдать России, которая «просто обречена» постоянно расширяться за счет чужих территорий, все захваченное ею? Вместе с атомной станцией и миллионами людей — украинских граждан, оказавшихся на оккупированной россиянами территории. И каких, как Валентина Матвиенко, которая является не последней фигурой в системе современного российского фашизма, пытаются превратить в обычных российских крепостных, с утверждением этого статуса принудительным внесением в списки граждан Российской Федерации. Похоже, что крепостное право в России было отменено в 1861 только на бумаге, и Путину нужны новые рабы. Ибо собственные разбегаются сквозь еще не перекрытые щели в заборе, отгораживающем Россию от остального мира.

Как отвечать на такие провокации? Разъяснять миру истинную природу этих уловок Кремля

Нет, на самом деле Валентина Матвиенко только играет роль некой «наивной дурочки», которая не понимает, что происходит. Ее об этом попросил Путин. И она послушно выполняет все, что требует диктатор. Продолжая информационную кампанию против Украины. Цель которой — дезинформировать партнеров Украины и мировые медиа разработанными в Кремле нарративами. В стиле: «Мы им не один раз предлагаем переговоры, а они отказываются». И чтобы предоставить новую порцию «аргументов» как некоторым западным лидерам, часть которых пытается помогать Путину разговорами о мире на катастрофических для Украины условиях, так и медиа, которые всерьез пытались освещать фарс на оккупированных территориях, который не имеет ничего общего с определением «референдум».

Как отвечать на такие провокации? Разъяснять миру подлинную природу этих «маленьких» уловок Кремля, которыми они хотят переложить ответственность с настоящего агрессора на того, кто противостоит этому масштабному и жестокому вторжению. И просто мечтают спровоцировать политическое давление на Киев.

Надеюсь, что Валентине Матвиенко, ее шефу Владимиру Путину и остальным сообщникам, садиться придется. Но не стол переговоров. А на скамью Международного трибунала. За преступления против человечности и народа Украины.

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