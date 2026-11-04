Российские прорывы на фронте доверия

Почему Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится

Победы Майданов и то, что Украина устояла зимой 2022 года, были бы невозможны без взаимного доверия украинцев — как горизонтального, между собой, так и вертикального, между принимающими решения и теми, кто их выполняет.

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Доверие справедливо считают ценным общественным капиталом, без которого невозможно построить эффективное государство. Но на войне это еще и очень важный ресурс. Без доверия невозможно эффективно выполнять приказы на низовом уровне и реализовывать стратегические замыслы. Оно важно не только на фронте, но и в тылу и, сейчас самое важное, между ними.

Мы все свидетели того, как Россия с помощью спецопераций умело подтачивает доверие между украинцами и сеет раздор. Эти операции эффективны, потому что в основном разворачиваются вокруг не вымышленных, а реальных проблем: коррупции и некомпетентности власти, нерешенных вопросов мобилизации, лжи и хайпа в медиа.

Эти операции эффективны, потому что разворачиваются вокруг реальных проблем

Но если мы хотим устоять, не можем просто наблюдать, как Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Иначе может в конце концов упасть сама страна. Здесь не поможет ни одна внешняя помощь, нужна только внутренняя концентрация усилий.

Естественно, решающая роль в восстановлении публичного доверия принадлежит власти. Без нее власти в конце концов будут парализованы нежеланием людей выполнять ее указания. Главный инструмент здесь — ответственность: не бояться принимать важные, часто непопулярные решения и объяснять их необходимость и неотложность.

Зеленский в 2022 году сумел восстановить доверие к себе после заверений о «майских шашлыках», потому что принял ряд важных решений: для себя остаться в Киеве, для страны не подписывать капитуляцию в Стамбуле. Но впоследствии началось системное избегание проблем вместо их решения — от коррупционных скандалов до мобилизации. Пытаясь не потерять политический рейтинг, он спровоцировал значительное падение общественного доверия к власти, а затем и взаимного доверия между гражданами.

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От власти требуется не только ответственность за принятые решения, но и понятность в выборе конкретного решения. Для этого лучше всего вернуться к специально разработанным процедурам и институтам. Они — определенно лучший ориентир, чем принцип «мне нравится».

Не менее важно вертикальное и горизонтальное доверие между гражданами. Его восстановление тоже требует системных усилий. В частности, следует проверять информацию, прежде чем распространять ее, даже если она кажется очень правдоподобной и полностью отвечает вашим ожиданиям.

Не стоит участвовать в обсуждении тем, в которых вам не хватает компетентности, даже если все вокруг уже высказались об особенностях баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Ищите в своем окружении специалистов по конкретным вопросам и доверяйте их оценкам именно в этих темах — даже если они противоречат вашим ожиданиям или общему мнению. Сами старайтесь быть ориентиром для других: приобщайтесь к дискуссиям, в которых действительно имеете достаточную компетентность.

Обращайте внимание на людей, которые могут быть нравственными ориентирами для других. Делайте их более заметными и сами старайтесь быть для других таким ориентиром.

Крепкое взаимное доверие — вертикальное и горизонтальное — способно сдержать вражеские атаки, какими бы коварными они ни были. В наших силах превратить его в стену, высокую и непреодолимую для врага, по всему периметру Украины.

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Текст опубликован с разрешения автора