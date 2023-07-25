Как реагирует УПЦ на атаку Москвы по собору в Одессе 25 июля, 14:05 NV Премиум

После очередной варварской атаки по Одессе и разрушений, которым подвергся Спасо-Преображенский собор, прозвучал ряд достаточно жестких заявлений от людей, в отношении которых у меня лично не было особых надежд

Честно говоря, я ждал и, мне кажется, нормально ждать, чтобы подобная реакция была бы сразу после начала войны — реакция на гибель людей. Потому что люди — это самое важное и важнее, чем храмы. Вот то, что люди погибли и продолжают гибнуть — это не вызвало, к сожалению, такой реакции как вызвало разрушение этого храма. Но хорошо и то, что, по крайней мере, разрушение этого храма стало триггером, запустившим эту цепную реакцию заявлений.

Видео дня

Действительно, я не ожидал таких заявлений ни от управляющего Одесской епархией УПЦ МП, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, ни от его викарного епископа Арцизского Виктора, который еще жестче высказался и написал относительно этих событий. Если сравнить, например, заявления митрополита Агафангела в 2012-м году — я очень хорошо помню его поздравительное письмо, которое он направил тогда переизбранному президенту РФ Путину, где он просто пропел такой византийский панегирик — чуть больше 10 лет прошло, и произошла действительно очень сильная эволюция во взглядах. Я думаю, что реакция Агафангела является достаточно искренней, это действительно реакция шокированного человека.

И я вижу реакцию из Москвы на это письмо и Агафангела, и Виктора, со стороны викариев патриарха московского.