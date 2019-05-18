Спасение выгорающих Сегодня, 10:03 273

Стресс, пустота, отчужденность, сильная утомляемость, тревожность, постоянные мысли о работе. Как не довести себя до такого состояния?

Репортер канадской газеты National Post провел эксперимент — в течение четырех недель чередовал 4‑часовой рабочий день с 16‑часовым. И пришел к поразительному выводу: объем проделанной работы оставался примерно одинаковым. Хотя со временем режим труда по 16 часов в сутки выматывал и вел к выгоранию.

В 2003 году мы взяли на работу крайне заряженного на результат сотрудника. Он иступленно трудился по 12−14 часов ежедневно, включая выходные. Через год стал руководителем подразделения. И тут же потребовал от коллег такого же темпа работы. Энергии людей хватило на три месяца. Многие увольнялись. Мы не успевали искать замену, показатели снижались. Руководитель брал оставшуюся работу на себя. Но это лишь усугубляло ситуацию. И через два месяца он сдался. «Я стал как робот, — сказал он мне тогда. — Убеждал себя, что отдох­ну потом. Но это „потом“ так и не наступило. Теперь я выдохся. Батарейки на нуле».

Ему пришлось долго восстанавливаться. А для нас это стало горьким уроком, который принес больше потерь, чем прибыли. В результате мы запретили работать после 18 часов и в выходные. Создали зоны для дневного сна и для занятий спортом. Ввели перерывы на разминки и кофе каждые 1−1,5 часа.

64% работающих украинцев находятся в стадии выгорания

Выгорание — это бич ХХI века. Исследование более чем 5.100 сотрудников американских компаний, проведенное корпорацией ComPsych в 2013 году, показало: 62% жалуются на высокий уровень стресса, потерю контроля над ситуацией и сильнейшую утомляемость. В Украине ситуация еще хуже. Согласно исследованию портала HeadHunter Україна 2017 года, 64% работающих украинцев находятся в стадии выгорания.

К чему это приводит? Ученые доказали прямую связь выгорания с болезнями сердца, расстройством сна, депрессией, тревожными состояниями, алкоголизмом и наркоманией. Выгорание порождает чувство пустоты и отчужденности, мешает строить отношения и портит карьеру.

Как диагностировать выгорание? Для этого попросите коллег пройти небольшой тест, желательно анонимно. И оценить каждый пункт по системе от 0 до 3 баллов (0 — никогда, 1 — редко, 2 — часто и 3 — каждый день): утром не хочется идти на работу; работа не приносит удовольствия; после обеда у меня нет энергии; мне приходится вечером доделывать дела; ощущаю, что на работе вкалываю как лошадь; общение с людьми стало для меня стрессом; после работы я выжат как лимон.

Если сумма оценки в диапазоне от 7 до 15, то это уже стадия выгорания. Более 15 — надо принимать срочные меры.

Пять основных причин выгорания:

Материальные цели: нацеленность компании только на денежную мотивацию. Это приводит к внутренним войнам и конфликтам, высасывая энергию людей.

Решение: создайте культуру доверия и взаимной поддержки. На стратегической сессии совместно определите миссию: какую пользу мы создаем. Этим вы наполните работу людей смыслом.

Чрезмерная критика: перфекционизм, постоянный поиск виновных. Отсутствие похвалы и слов поддержки.

Решение: вначале изменитесь сами. Для снижения тревожности освойте медитацию или поработайте с коучем. Научитесь видеть позитив — создайте напоминалку: похвалить троих сотрудников. Каждый день увеличивайте количество позитива. Критикуйте доброжелательно. Подчеркивайте, что хотите помочь человеку стать лучше.

Избыток совместной работы: бесконечные совещания, скайп-конференции, включения в копию письма. Все это перегружает нервную систему.

Решение: запретите включать в копию письма и приглашать на совещания всех подряд. Кардинально снизьте количество совместных встреч. Обсуждайте только один вопрос. Найдите модератора, который будет следить за продолжительностью (не более 60 минут) и целью встречи. Проводите краткие совещания стоя.

Многозадачность: постоянные переключения между делами. Отвлечение на десятки сообщений, мейлов и звонков, которые снижают эффективность работы до пяти раз.

Решение: проверяйте почту и мессенджеры раз в 90 минут. Введите правило «золотого часа» — работайте только над одной задачей, ни на что не отвлекаясь. Выключите телефон, закройте ненужные программы, отключите уведомления.

Отсутствие перерывов: работа более 1,5 часов подряд. А также неумение правильно отдыхать — уход в интернет, сидение на одном месте.

Решение: введите правило 10‑минутных перерывов каждые 60 минут. Показывайте личный пример — прогуляйтесь, выпейте чаю / кофе, совместно сделайте зарядку. Создайте зону для послеобеденной дремы на 15−20 минут.

Многие руководители действуют по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела сена, ее надо больше доить и меньше кормить. Но это не работает. Лидерам важно создавать энергетическую среду и ставить цели, зажигающие глаза людей. И тогда вы получите результат, превосходящий самые смелые ожидания.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 16 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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