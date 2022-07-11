О субъектности, «письме Спартц» и принятии государственных решений 11 июля, 18:00

Властное большинство принимает сегодня чрезвычайно важные для нашего существования решения и воплощает их в жизнь. Но к нему накапливается все больше вопросов неприятного характера

Широко используют термин субъектность, имея в виду самостоятельность и суверенность принятия решения. В субъектности видят главное условие движения вперед. Многие считают, что субъектность — это когда человек, коллектив или целая страна генерируют решения и имеют максимальный контроль над тем, как оно осуществляется. Впрочем, это далеко не полное определение того, чем является такая замечательная субъектность.

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Минимальная философская грамотность подскажет нам, что главное в этом понятии другое умение субъекта-человека. Это способность синтеза, синтетическая сила объединять разные явления и проблемы в единство выработанного сознания, знания. И только тогда, когда есть такое охватывающее множество знаний, люди становятся способными вырабатывать и осуществлять решения. И еще, вдобавок, получают гораздо более широкую возможность контролировать, как оно воплощается в жизнь.

Скандал с непростым политиком из палаты представителей американского Конгресса еще раз доказывает, что ни мы, ни наша зеленая власть еще далеко не овладели вторым значением субъектности. Недоработки власти, то есть недостаток способности вырабатывать верные решения, были внесены ею в наспех созданный перечень очевидных (таких, как затяжка с назначением прокурора САП) и вполне сомнительных (неудачные переговоры перед войной с Россией (?)) грехов действующей моновласти. На этот неприятный для репутации власти и нас всех «список Спартц», обнародованный на весь мир, затруднились ответить, как она обиженно заметила, аргументом ad hominem. Хотя, безусловно, наша американская украинка делает себе карьеру последовательного консерватора не в нашей стране. Не получается просто ответить ей, как хотел МИД (контролировал ли это Кулеба?), не только потому, что здесь аргумент «к личности» неверен. Он, в принципе, верен, ведь речь идет о политике, которая делает свою личную карьеру.

Этот скандал стал возможным потому, что власть теряет ее определяющую субъектность. Именно ту ее сторону, которая относится к способности объединять различные параметры вопроса в синтетическое решение. Да, властное большинство производит сегодня чрезвычайно важные для нашего существования решения. И олицетворяет их. Но к ней накапливается все больше вопросов неприятного характера, частично упомянутых в «списке Спартц». Эти вопросы и само появление списка не случайно совпали с периодом нашего, верю — временного, отступления на фронте в ожидании оружия, так нужного для контрнаступления. В сложные времена именно недостаток объединяющей силы синтеза в субъектности является решающим.

В сложные времена именно нехватка объединяющей силы синтеза в субъектности является решающей

Эти вопросы весьма разнородны. Одни из них спрашивают о довоенном прошлом: Почему провал сделки с «Группой Вагнера»? Почему рекомендация «на шашлыки» вместо готовиться к войне? Другие — о настоящем: Почему не назначен прокурор САП? Мы легко можем добавить в этот не очень взвешенный список собственные вопросы, которые упорно задает гражданское общество: Почему Татаров и такое странное прохождение судей через этическую комиссию при Высшем совете правосудия? Почему при подготовке к Лугано не было реального диалога с общественными экспертами и его, по сути, нет? Почему исключены из национальной сети известные телеканалы и т. д.

Вопросы легко умножаются пузырями и пропартийными энтузиастами в соцсетях, ослабляя нашу общую субъектность, следовательно, усложняя победный путь. Именно здесь и сейчас становится очевидной потребность в главной основе субъектности — в способности власти производить не монологические, а достаточно всеобъемлющие — синтетические — решения. И для прошлого, и для настоящего, и для нашего будущего. Уметь лучше объединять как можно больше частей общества для процесса выработки государственных решений.

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Путь, как это сделать, известен. Есть национально ориентированные парламентские партийные фракции, представители которых могут участвовать в различных формах выработки важных решений и подсказывать властным функционерам, какие решения могут быть актуальны. Есть известные формы консультирования с представителями общественности, не на фронте, до и при принятии таких решений. Тогда власть будет способна опереться на объединенное политическое и профессиональное мнение не только собственного круга, но и на гораздо более широкую платформу общественного сознания.

Это вовсе не предложение отказаться от собственной политической власти. Нужен отказ от монополии моновласти лишь в смысле вступления воли в инклюзивность принятия государственных решений. Так, при наличии политической воли, даже в чрезвычайном состоянии войны, когда необходимо принимать незамедлительные решения, можно, как свидетельствует опыт демократических стран, построить синтезирующую систему их быстрой консультативной выработки.

Мешает только одно — слабое понимание того, что в основе субъектности лежит объединенная воля максимального большинства. Синтез Украины в факте победы. Внутри и снаружи.

Текст опубликован с разрешения автора

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