Инна Совсун

Плагиат уже стал неотъемлемой академической практикой, которой, сознательно или нет, занимаются все - от студентов до преподавателей
Плагиат уже стал неотъемлемой академической практикой, которой, сознательно или нет, занимаются все - от студентов до преподавателей
Справедливое и качественное вступление станет катализатором изменений для университетов изнутри
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Ситуация с Аргентиной стала триггером распродаж на развивающихся рынках, которые не могли не затронуть Украину. И теперь сотрудничество с МВФ стало еще более насущным
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: