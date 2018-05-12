Инна Совсун
Инна Совсун
Вице-президент Киевской школы экономики, первый заместитель Министра образования и науки Украины (2014-2016)
Университет свободных людей
Реформа высшего образования – это не вторичный «социальный» или «гуманитарный» вопрос, а ключевой политический вызов для Украины 0
Как спасти Украину от пандемии плагиата

Плагиат уже стал неотъемлемой академической практикой, которой, сознательно или нет, занимаются все - от студентов до преподавателей

27 июля 2016, 11:00
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Вступительная кампания 2016: тест на зрелость для абитуриента

Справедливое и качественное вступление станет катализатором изменений для университетов изнутри

13 июля 2016, 15:03
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Инна Совсун

Вице-президент Киевской школы экономики, первый заместитель Министра образования и науки Украины (2014-2016)

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