Времени для победы достаточно. Когда открывается окно возможностей для ВСУ 31 марта, 14:29 Эксклюзив NV

Почему бы нам не поддержать Украину до победы? Сейчас нужно просто выписать чеки и предоставить разведданные

Знакомство с Валерием Залужным произошло в начале войны. Залужный вел войну под Киевом, а я с ним разговаривал по Zoom. Мы говорили о лидерстве, развитии лидеров, и это был отличный разговор. В конце я вызвался помогать, если ему понадобится моя помощь. Он сказал: да, мне понадобится ваша помощь. Я полетел в Польшу, не имея ни малейшего представления, что я буду делать в Украине. А на следующий день встретился с генералом Залужным. Он попросил меня быть его специальным советником.

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Конечно, я ему ничего не советую, потому что генералу Залужному не нужны мои советы. Но у меня свою роль в коммуникациях. США не имеют здесь войск, и существует большой пробел в актуальной информации между Киевом, Германией, где дислоцируются наши подразделения, и Пентагоном. Я стараюсь ее заполнять. Я много пишу статей на тему украинской войны и рассказываю о войне в Украине, стал маркетологом Украины для англоязычной аудитории.

В какой-то момент я попал на радары Американ Юниверсити Киев, посла Курта Волкера и первого президента АЮК Рика Шенгроу. И меня привлекли на должность президента университета.

Это все— положительные знаки для Украины — ордер на арест Путина, посещение им Мариуполя, заявление посла республики Польша, что Польша вступит в войну с Россией, если Украина проиграет.

Визит Путина в Мариуполь скорее демонстрирует его преданность войне, что, конечно, не очень хорошо, но уже как есть. Эта его постановочная фотосессия возле одного отремонтированного здания среди разрушенного дотла города — никто не купится на такую позорную реконструкцию. Решение Международного уголовного суда — мощный шаг, посылающий сигнал миру, другим диктаторам и другим агрессорам не делать то, что делает Путин. Это еще один гвоздь в гроб Путина. Польша тоже проявляет себя как мощный союзник Украины, они не только делают политические заявления, но помогают Украине всем. И я думаю, что они получат новые F-16 взамен тех МИГов, которые передадут вам. Так что каждый станет еще более сильным союзником.

Ограничивают украинскую армию погода и местность

Маловероятно, что какие-то компромиссы с Россией возможны. С сумасшедшим нельзя идти на компромисс. Украина должна вернуть свои границы 1991 года. А после победы