Совет Марку Цукербергу Сегодня, 18:03 Цей матеріал також доступний українською

Человечество активно переходит в новую цифровую эру. Что нужно предпринять?

Многие аналитики и футурологи называют это не иначе как цифровой революцией. И правда, современный человек воспринимает потерю смартфона тяжелее, чем расставание с партнером. Покупки в сети, смартфоны и другие гаджеты, online-банкинг, открытые реестры в электронном виде, перевод государственных и муниципальных услуг в интернет уже стали существенной частью нашей жизни, а новые технологии рождаются с завидным постоянством. Скорость инноваций постоянно увеличивается, тем самым делая морально устаревшими технологии, которые еще недавно считались прорывными.

В современном мире, где непрерывная диджитализация и круглосуточная связь продолжают преобразовывать повседневную жизнь, становится очевидным, что будущий рост онлайн-бизнеса требует наличия надежных схем цифровой идентификации, которые позволяют работать эффективным и безопасным способом с использованием новейших технологий, таких как биометрия, блокчейн и искусственный интеллект. TouchID и FaceID как средства идентификации стали нормой, а в будущем будет развиваться идентификация по сетчатке глаза, сердцебиению, голосу, манере набирать текст или манере ходьбы. Например, в Бразилии и Японии банкоматы уже могут сканировать рисунок вен на ладони, а в 2020 году для туристов в Токио планируют ввести систему расчетов исключительно с помощью биометрических данных. Royal Bank, TD Bank и Mastercard тестируют идентификацию для онлайн-платежей на основе электрокардиограммы. Для этого применяется браслет, разработанный канадским стартапом Nymi. Пользователи мобильного приложения USAA Bank могут подтверждать свои транзакции с помощью голоса, отпечатка или скана лица, а Wells Fargo — один из крупнейших банков в США, использует голосовую идентификацию для входа в мобильный банкинг.

Цифровую моду диктуют прежде всего миллениалы. Это поколение рушит условности — дресс-коды, бриллианты и кусковое мыло. Оно не видит границ между странами и не ценит постоянство (своя квартира, машина). Исходя из этого, формируется запрос для сервисных организаций на новое нормальное: удобство, скорость, диджитальность, «смартфонобильность» становится важнее репутации сервисной компании или баланса на ее счетах.

Давайте посмотрим, как эволюционировали носители платежной информации: бумажная карта — карта с магнитной полосой — карта с чипом — карта с NFC (бесконтактные оплаты) — NFC устройства (кольцо, часы и т. д. ) — NFC-гаджеты (wallet — ApplePay, GooglePay и т. д. ). В ближайшем будущем стиральные машины, холодильники, машины тоже станут обладать платежной функцией, покупая за своих занятых владельцев стиральный порошок, продукты или заправляя авто бензином и электроэнергией.

Вот такое оно, светлое цифровое будущее

Одновременно развивались и способы оплаты: бумажная квитанция — импринтер и слип — POS-терминал — Е-commerce — мобильный банкинг — смартфон с приложением или чат-бот для QR платежей — wallet.

Может показаться, что такой прогресс — лишь дань цифровой моде. Но если мы посмотрим данные по среднему чеку в зависимости от способа оплаты, то окажется, что средний чек по бесконтактным картам в два раза выше, чем по магнитным картам. Количество операций по цифровым кошелькам в расчете на одну карту в три раза больше, чем при расчете обычной картой.

Отсюда можно сделать вывод: переход на бесконтактные расчёты, в том числе и с помощью цифровых кошельков — это не просто дань цифровой революции, это экономически обоснованный вектор развития рынка. Это вывод также относится и ко всем современным цифровым технологиям — компании «втягивают» клиентов в новый цифровой мир, стимулируя клиента больше тратить и экономя свои операционные издержки.

Но все вышеперечисленное — только начало.

В 2018-м году около 100 шведов имплантировали чип между большим и указательным пальцем. На сегодняшний день количество «чипизированных» — уже более 4000 человек. Платёжная сфера постепенно перемещается в прямом смысле слова в тело человека.

Конечно, в этом есть и свои плюсы, и минусы. Но с внедрением таких технологий человечество активно приближается к тотальному контролю над каждым индивидуумом. Ярким примером может служить опыт Китая, где вводится система социального рейтинга гражданина. Законопослушность, честность, потребительское поведение — эта система будет отслеживать самые разные стороны жизни гражданина. Ее поддерживает технологический гигант Alibaba. Правительство Китая опубликовало план и цели ее внедрения еще в 2014 году. Она должна быть внедрена повсеместно к 2020 году, сейчас полным ходом идут различные пилотные проекты.

Каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, активную социальную позицию, полезную общественную деятельность и, например, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести — вычитаться. Если балл «неудовлетворительный», гражданина ждут санкции, среди которых отказ в соцобеспечении, запрет на работу в госучреждениях, отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах, запрет на обучение детей в дорогих частных школах и даже особо тщательный досмотр на таможне.

По моему мнению, это можно смело назвать цифровой диктатурой. И это в то время, когда в развитых обществах личные права и свободы уже стали большой базовой ценностью. Приватность, которая тоже становится ценностью — уходит в прошлое.

Этот тренд, скорее всего, приживётся. Формы, в зависимости от особенностей страны и чувствительности общества могут быть разными. Но корпорации и государства будут активно продвигать внедрение таких технологий, таким образом они смогут контролировать своих потребителей и граждан. Данные о пользователях будут передаваться спецслужбам. Также это приведет к новым технологиям в выборах, позволяя действующей элите таргетировано влиять на выбор избирателя.

Вот такое оно, светлое цифровое будущее.

Конечно же, современные технологии действительно улучшают качество нашей жизни, делая ее проще и удобнее. Поэтому задачей общества будет не сопротивление государствам и корпорациям, тем более что это, учитывая их возможности и бюджеты, бесполезное занятие, а поиск форматов сохранения приватности и учета своих интересов.

Но одно уже понятно точно: приватность станет недешевым удовольствием, доступным далеко не всем.

В связи с этим позволю себе дать совет Марку Цукербергу: сделайте в Фейсбук платную возможность отказаться от рекламных и других алгоритмов, которые формируют нашу ленту. Уверен, кроме благодарности сотен миллионов пользователей, Вы попутно улучшите финансовые показатели своей компании.

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