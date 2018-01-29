Низкие зарплаты и антикоррупционный суд

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Правилом №1 в экономике является выполнение контрактов, соблюдение обещаний. И такое соблюдение правил могло бы сделать всех нас богаче. Но не сделает, поскольку большинству оно не нужно

Украинцы, особенно политики, любят красивые слова. В 2014-2015 годах очень модными были «деолигархизация» и «деофшоризация». Сейчас больше говорят о возобновлении кредитования и привлечении инвестиций. Фактически речь идет о том же – об игре по правилам (fair play). Соблюдение правил могло бы сделать всех нас богаче. Но не сделает, поскольку большинству оно не нужно.

Правилом №1 в экономике является выполнение контрактов (соблюдение обещаний). Оно вытекает из очень простой концепции – "повторяющейся игры". Она заключается в том, что если взаимодействие длится один период, каждому из участников выгодно обмануть других и увеличить свою выгоду (например, получить предоплату и не поставить товар). Однако, если игра продолжается дольше, тому, кто один раз солгал, больше не поверят и не будут с ним взаимодействовать – соответственно, он лишается возможности выиграть (с ним больше не будут торговать). Поэтому в долгосрочной игре оптимальная стратегия – вести себя честно и завоевать доверие других участников. Когда все участники ведут себя честно и доверяют друг другу, общая выгода растет.

Украинцы, особенно политики, любят красивые слова

Впрочем, это только теория. На практике люди не владеют полной информацией о поведении друг друга, поэтому нечестный игрок может найти и обмануть следующую жертву. К тому же, люди склонны прощать нечестное поведение, если сами не всегда поступают честно.

Чтобы приблизить реальную жизнь к идеалу, общества создают общие правила игры и институты, призванные обеспечить соблюдение этих правил. Правила – это законы и контракты. А соблюдение и тех, и других должна обеспечить судебная система. Когда суды работают как следует (т.е. когда судьи являются независимыми, честными и компетентными), тот, кто не выполнит контракт добровольно, сделает это принудительно, и как минимум оплатит судебные издержки. Итак, честность становится выгоднее обмана.

К сожалению, в Украине все наоборот.

Думаю, каждый сможет вспомнить не один и не два случая, когда правоохранительные органы и суды были привлечены к уничтожению конкурентов, "отжиманию" собственности, в том числе у иностранных инвесторов, "отбеливанию" коррупционеров и возвращению их на должности и т.д. Неуважение к правилам и невыполнение обещаний является доминирующей моделью поведения в нашем обществе. Правительства отказываются выполнять обязательства «предшественников». «Бизнесмены» по решениям "карманных" судов захватывают чужую собственность. Продавцы пытаются сбыть некачественный товар. Водители ездят на красный свет.

Следует ли в таком случае удивляться, что на украинской границе нет очереди из инвесторов? Зато, украинский бизнес «переезжает» в другие государства – и не обязательно в оффшоры. Например, большой популярностью пользуется соседняя Польша – поскольку там честный предприниматель может не бояться внезапно потерять бизнес (и смертность на дорогах значительно ниже ).

Когда нет инвестиций в новый бизнес – не растет и количество рабочих мест. При отсутствии новых технологий производительность труда остается низкой. А когда мало рабочих мест и низкая производительность труда – не приходится ждать высоких зарплат. Итак, (не) соблюдение правил подавляющим большинством прямо влияет на благосостояние каждого.

Нельзя сказать, что украинские политики (policy-makers) не понимают важности судебной системы – закон «О восстановлении доверия к судебной власти» стал одним из первых, принятых после Революции достоинства. Примерно в то же время были переизбраны председатели всех судов первичного звена (впрочем, в 80% случаев они сохранили свои позиции).

Судебная реформа, проведенная в 2016 году, повысила как политическую, так и экономическую независимость судей. Однако проблема с их честностью остается (по компетентности у нас нет данных). Решением такой проблемы стало бы проведение открытых конкурсов на должности судей, с как можно более широким привлечением «внесистемных» людей, и одновременное увольнение судей, в добродетельности которых есть сомнения (например, тех, которые не могут обосновать происхождение своих активов).

Однако, на сегодняшний день уволены лишь 10% «судей Майдана». Четверть новоизбранного состава Верховного суда является недобросовестными. А ситуация вокруг создания антикоррупционного суда, который мог бы стать образцом для других судов и первым шагом на пути к тому, чтобы каждый суд в Украине стал антикоррупционным, просто позорная.

Это – сигнал обществу о том, что политики не заинтересованы в создании нормальной судебной системы, поскольку и дальше не собираются играть по правилам. Итак – всем остальным можно нарушать законы и контрактные обязательства. Это также сигнал инвесторам, что следует подождать с развитием бизнеса в Украине. Проще нанять украинцев в той же Польше.

Пока большинство общества считает, что антикоррупционный суд – это прихоти "грантоедов" и международных организаций, правила выполняют только дураки и голосует за коррупционеров, которые «хоть что-то сделали для людей» (например, построили детскую площадку) – не следует ожидать ни «деолигархизации», ни восстановления кредитования и притока инвестиций, ни надеяться на рост доходов.

Текст написан в рамках проекта KSE Voice

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