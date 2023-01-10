Соледар в угрожающей ситуации. Какая там обстановка 10 января, 09:47

Враг вышел на позицию, из которой может вести огонь по основной трассе поставок на Соледар

На самий шлях росіяни вийти не можуть. Це не повне оточення, але нормальне постачання по трасі неможливе, це критично для оборони. Але можливості для виправлення ситуації є.

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У нас в цьому районі зосереджені значні сили, війська є, людей багато. Є техніка. Важка обстановка для усіх зрозуміла. Потрібні дії, які цю обстановку виправлять. Потрібні не хаотичні дії, а сплановані, щоб реалізувати наші переваги крок за кроком. Тактична обстановка зрозуміла нашому командуванню, у Соледарі був командувач ОУВ Олександр Сирський.

Що відбувається у самому Соледарі? Температура ускладнює дії військ: — 18, це треба враховувати, і це створює проблеми і нам, і ворогу. За такої температури боєздатність дуже залежить від належного постачання.

46-та аеромобільна бригада веде жорсткі оборонні бої за кожен будинок. Їм допомагають й деякі інші підрозділи — прикордонники, ССО, танкісти. Продовжуються ближні бої, перестрілки. Росіяни просунулись на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат.

Основна загроза від росіян — це охоплення з флангів міста

46-та аеромобільна бригада робить все можливе, зберігає боєздатність у надважких умовах. Десантники діють зразково, бійці довіряють командирам, і кожен робить усе можливе для знищення ворога. Російські штурмові групи знищуються одна за одною у контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки і вводять у бій резерви.

Але основна загроза від росіян — це охоплення з флангів міста. Вони будуть робити усе можливе, щоб пробитись на трасу в тилу Соледару. Для обходу Соледару направлені свіжі резерви зі складу повітрянодесантних військ, захопленню Соледару російське командування надає велике політичне значення.

Згадується, як влітку тримала фронт від Соледара до Бахмута три місяці поспіль одна 93-тя механізована бригада за підтримки батальйонів ТРО. Як би було важливо, якби комбрига та усіх командирів батальйонів 93-тьоі відзначили за їхні майстерні дії на найвищому рівні, і намагались би організувати управління, розвідку, застосування військ так само ефективно, як діяла 93-тя. Вони бились за кожну посадку і завдавали втрати росіянам в рази більше, ніж несли самі. Якщо керувати таким чином, то є усі можливості виправити ситуацію.

Так само ефективно поруч діють і зараз підрозділи 10-і гірсько-штурмової бригади, 46-та аеромобільна. У нашої армії є і командири і досвід для того, щоб ефективно знищувати росіян і перемагати в найскладніших умовах.

Ми усі переживаємо за героїв Соледару, і віримо в нашу армію, яка при правильній організації може розгромити російських окупантів під Соледаром.

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