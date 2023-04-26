Большая нагрузка в школе. Нужно ли сокращать количество предметов 26 апреля, 12:45 NV Премиум

Почти две недели образовательная среда бурно обсуждает инициативу министра Оксена Лисового по количеству предметов в школьной программе. Аргументов за сокращение или оптимизацию больше

Преимущественно поддерживающие министра указывают на опыт европейских стран, где информация по различным дисциплинам и наукам компактно «упакована» в интегрированные курсы. Например, Science (биология, химия, физика), Citizenship (гражданское образование), Design and Technology (дизайн и технологии) или STEM (наука, технологии, инженерия, математика).

Видео дня

Предметный принцип структурирования знаний, долгое время безальтернативный, теперь во многих европейских странах рассматривается как малоэффективный для формирования навыков практического применения знаний. Выходом из этой ситуации является конструирование образовательных стандартов по принципу образовательных/предметных отраслей/сфер. В разных странах они имеют разные названия, однако суть сводится к тому, чтобы знания из одной сферы дополняли то, что предлагает другая, а учащиеся получали максимально практическую информацию.

Типичное ядро стандарта среднего образования в странах ЕС состоит из семи предметных отраслей. Это языки (родной язык и литература, иностранные языки), математика, технология, естественные дисциплины (биология, физика, астрономия, химия, экология), обществоведческие дисциплины (история, обществоведение, граждановедение), художественные дисциплины, физическая культура и спорт. Все остальное — вариации.

Учащиеся академического цикла изучают алгебру, геометрию, физику, химию; общего — математику, основы естествознания, ручной труд, труд в мастерских, делопроизводство; коммерческого — машинопись, стенографию, бухгалтерию и т. д. В рамках таких областей могут быть сквозные темы «таке как вода в природе и хозяйстве», или наоборот спецкурсы по финансовой грамотности, экономической географии, садоводству и т. д. Суть в том, чтобы вызвать понимание сущности предмета, а не забросать фактами. Часть предметов с 6−7 классов предлагается по выбору.

Дети должны иметь время для хобби, кружков, экспериментов, ошибок

Сравнение украинской системы образования с опытом других стран важно, но это далеко не основной критерий для трансформации школьной программы дома. С чем стоит считаться прежде всего? По моему мнению, есть четыре ключевых вещи:

1. Понимание того, как работает мозг ребенка, как он развивается и обрабатывает информацию;

2. Куда движется мир и каков его экономический «движок»;

3. Планы, мечты и стремления ученика или родителей (семьи), которые этого ребенка воспитывают;

4. Психоэмоциональное состояние ребенка и людей вокруг него.

Теперь по очереди. Мозг достаточно энергозатратная штука, поэтому он пытается «срезать углы», не парится тем, что не влияет на выживание. Но в то же время он довольно любознательный и возбуждается, когда замечает что-то новенькое. У познания триллион возможных маршрутов. В конце концов, благодаря этому процессу каждый из нас так уникален.

В то же время на угрозу, даже кажущуюся, мозг отвечает лишь тремя базовыми реакциями: бегство, нападение, замирание. Поэтому ученики, которым неинтересен материал или способ его подачи, спят или отдыхают на уроке, отвлекаются разговорами, бегут из школы или «стебутся» над педагогом. И какое бы количество предметов не поставить в расписание, каким бы квалифицированным ни был педагог, в головах учеников не станет больше знаний, потому что там красной лампочкой мигает тревога или злоба. Человек лучше всего учится, когда он мотивирован и понимает, зачем ему это нужно.

Следовательно, игнорировать вопросы детей и особенно подростков «зачем мне это учить?», не стоит. Конечно, можно «пройти» сто-пятьсот новых формул, но лучше 3−4, потому что они будут усвоены надежно и надолго.

Следует также учитывать, что сегодняшний мир является очень неспокойным местом во Вселенной. Прекрасной иллюстрацией этого тезиса является война в Украине. Мы боремся, демонстрируем неожиданную жизнестойкость благодаря асимметричным подходам, креативности к ведению боевых действий и управлению. То же должно произойти и в глобальном масштабе. Если цивилизованный мир хочет выстоять и иметь дальше зону роста.

Потому и модели образования пересматриваются во многих странах. Украине здесь нужно бежать не туда, где «шайба» находится теперь, а туда, где она окажется в ближайшие годы. В старых учебниках мы точно не найдем ответы, как нам выйти победителями в этой игре. Что наверняка потребуется — это умение формулировать точные вопросы вместо зазубривать готовые ответы (кто уже имел дело с chat GTP поймет); навыки принятия самостоятельных решений и одновременно навыки сотрудничества.

Этот мир является тусовкой эгоистов, но одной из базовых потребностей «эго» является принятие другими. А ключом к этому является какое-то преимущество, фишка и умение себя презентовать. Этому тоже следует учить в школе. Теперь об аргументах: мол, все станут невеждами. Если вы или ваш ребенок, скажем, хочет стать музыкантом, разработчиком нового приложения, врачом, дизайнером, лидером глобального движения, то для успеха вам точно будет маловато стандартного школьного набора предметов. Даже если бы их в расписании была сотня. Ведь банально для поступления в музыкальную академию вам нужно будет подготовиться к творческому экзамену и уметь играть, хоть на каком-то инструменте.

Если вы хотите быть не просто кодером, а быстро дорасти до «архитектора», стать владельцем продукта или фаундером — вам нужно еще до университета знать несколько языков программирования, иметь портфолио. И так со многими другими сферами. Дети должны иметь время для хобби, кружков, экспериментов, ошибок. Если после семи уроков в школе нужно «сегодня на завтра» подготовить кучу «домашки», то ученику остается, либо забить на несколько предметов, либо на школу в целом, либо попрощаться со своим увлечением, мечтой, своим шансом создать нечто уникальное.

Следует учитывать и то, что продолжающаяся больше года война может вызвать фоновую тревожность, может озлобить, или глубоко ранить психологически. Каждое из этих состояний уменьшает когнитивные способности, поэтому процесс обучения замедляется или растягивается, требует больше времени, внимания от педагогов и родителей к состоянию каждого конкретного ребенка.

Итак, инициатива министра трезво и по-взрослому посмотреть на учебную нагрузку наших детей своевременна. Несмотря на то, что дискуссия еще продолжается, условные контуры ответа наметились: «не стоит впихивать в голову то, что не влезает». То есть сначала успокой, заинтересуйте, дай сориентироваться, а потом учи. При выполнении этих элементарных правил работы с психикой молодого человека он будет знать больше при меньшем количестве формальной образовательной нагрузки. Ведь мозг учится там, где интересно.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV