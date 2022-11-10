В Украине планируется масштабное сокращение правительства. Почему это хорошо 10 ноября, 15:04

«Французский» вариант — не для Украины

В Украине планируется масштабное сокращение Кабмина: вместо 20 министерств станет 14.

В связи с этим будет также массовое сокращение штата — более чем вдвое:

— вместо 9,2 тыс. в центральных аппаратах министерств будет 2,8 тыс. сотрудников;

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— в территориальных органах вместо 17 тыс. останется 7 тыс.;

— в центральных аппаратах других ЦОВ вместо 13 тыс. будет 4,3 тыс.;

— в террорганах других ЦОВ вместо около 80 — до 40 тыс. сотрудников.

Надеюсь, это первый шаг, начало структурной реформы.

Далее предстоит масштабное сокращение государственного аппарата и бюджетников, ликвидация и сокращение различных государственных агентств, служб, управлений, инспекций.

Государства должно быть минимум

Государства должно быть минимум.

Государство не для того, чтобы предоставлять рабочие места, а для выполнения необходимых функций управления и сервиса.

Школы и больницы — это не рабочие места для учителей или врачей, а место, где эффективно обучают детей или лечат. Надеюсь, что наконец-то в Украине, как в обычном бизнесе, структуру расходов на государство приведут к доходам.

Экономические реформы следует начинать с реформы государственного управления.

История независимой Украины продемонстрировала, что украинская «шароварная» бюрократия неэффективна и непрофессиональна. Это нужно быстро, «по-военному» изменить, перезапустить систему.

После войны нужно будет переучредить само государство. Украина должна стать президентской республикой, где президент — глава правительства, как в США. Действующая система показала, что классическая парламентская республика и наш, промежуточный, «французский» вариант не для Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

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