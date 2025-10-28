Почему Украина должна поспешить с ратификацией Соглашения об открытом море

Два года назад, после пятнадцати лет сложных переговоров, мир стал свидетелем важного события: в ООН приняли Соглашение об открытом море (Ocean Treaty или High Seas Treaty). Этот международный документ был создан для сохранения и устойчивого развития морского биоразнообразия в водах вне юрисдикции отдельных государств.

20 сентября 2025 года Соглашение ратифицировали 60 стран. С тех пор начался отсчет — через 120 дней Соглашение вступит в силу как международный документ, который создаст действенные механизмы для противодействия трем глобальным вызовам — изменению климата, деградации экосистем и загрязнению окружающей среды.

В этом году Украина присоединилась к глобальной инициативе поддержать сохранение и устойчивое использование открытого моря. Несмотря на войну, Украина смогла признать свою долю ответственности за мировую окружающую среду, подписав Соглашение об открытом море. Именно так, ведь наша планета — общая, так же как и последствия от нанесенного ей вреда.

Но почему же так важно заботиться об океанах?

Океаны покрывают более 70% поверхности Земли и производят большую часть кислорода, которым мы дышим. Океанские коралловые рифы поглощают 30% углекислого газа в мире и регулируют климат. В глубинах океанов живет более 2 миллионов видов, и ученые все еще открывают новые. Океаны кормят миллиарды людей (почти треть всего человечества получает продовольствие преимущественно благодаря океанам), обеспечивают транспорт, энергию, лекарства и многие другие блага.

Это еще один инструмент борьбы с Россией

Но сегодня океаны едва ли не самые уязвимые из экосистем. Они перегреваются и закисляются. Они переполнены пластиком и химическими отходами. Ежегодно в мировых морях исчезают тысячи видов. Почти половина коралловых рифов — мертвы либо на грани гибели. От бесконтрольного вылова рыбы, загрязнения, добычи глубоководных полезных ископаемых и военных действий страдают даже самые отдаленные участки океана.

Соглашение об открытом море должно способствовать достижению глобальной цели 30×30 (речь идет о заповедении 30% суши и 30% морских экосистем до 2030 года). Документ предусматривает создание международных природоохранных территорий, сохранение которых должно поддержать шаткий баланс между природопользованием и сохранением жизни в океанах. Кроме этого, страны-подписанты будут иметь дополнительные возможности для участия в научных программах, развития своего потенциала в море и регуляции незаконной добычи ресурсов.

Действительно, Украина не имеет выхода к океану. И на первый взгляд может показаться, что Соглашение не касается Украины. Впрочем, его будущая ратификация — это шаг с глубоким смыслом.

Почему необходимо ратифицировать Соглашение?

Неочевидно, но Соглашение — это еще один инструмент борьбы с Россией. Государство-агрессор уже нанесло непоправимый вред Черному морю: разлитые тысячи тонн нефти, разрушенные дельты рек, морские мины, гибель дельфинов и морских птиц. Соглашение может стать еще одним инструментом в противостоянии экологическим преступлениям России. В рамках Соглашения создаются механизмы международного мониторинга и привлечения к ответственности за экологические преступления в открытом море. Это шанс привлечь внимание мира к тому, как Россия уничтожает природу, и добиваться компенсаций в международных судах.

Во-вторых, Соглашение — это проявление солидарности с европейскими ценностями. ЕС является одним из главных двигателей Соглашения. Поддержка документа укрепляет наш путь в Европейский Союз. Ратифицируя его, Украина продемонстрирует, что готова играть по общим правилам — заботиться о планете, как это делает цивилизованный мир. Это также открывает путь к международной финансовой и технической помощи для защиты морских экосистем, восстановления Черного и Азовского морей, а также развития устойчивых рыбных хозяйств.

В-третьих, Соглашение — и о наших собственных морях. Ратификация Соглашения позволит Украине присоединиться к новым программам мониторинга, восстановления биоразнообразия и международным экопроектам. Речь идет не только о формальных декларациях, а о реальной поддержке — деньгах, технологиях, экспертизе для очистки наших вод.

Договор об открытом море — это инвестиция в будущее. После победы Украина будет восстанавливать морские порты, рыбную отрасль, туристические зоны. Интеграция стандартов Соглашения будет способствовать развитию морской экономики устойчивым путем, чтобы будущие украинцы жили в стране, которая не только выстояла в войне, но и бережет окружающую среду и человека.

Через 120 дней после внесения 60-й ратификационной грамоты состоится первая Конференция сторон Соглашения об открытом море. На сегодняшний день уже передано 75 ратификаций. Таким образом, подготовка к этому историческому событию продолжается прямо сейчас. Украина как цивилизованное демократическое государство должна участвовать в Конференции. Для этого необходимо как можно быстрее ратифицировать Соглашение. Профильные министерства должны не медлить и внести документ на ратификацию.