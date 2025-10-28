Почему Украина должна поспешить с ратификацией Соглашения об открытом море
Несмотря на войну, Украина смогла признать свою долю ответственности за мировую окружающую среду, подписав Соглашение об открытом море
Два года назад, после пятнадцати лет сложных переговоров, мир стал свидетелем важного события: в ООН приняли Соглашение об открытом море (Ocean Treaty или High Seas Treaty). Этот международный документ был создан для сохранения и устойчивого развития морского биоразнообразия в водах вне юрисдикции отдельных государств.
20 сентября 2025 года Соглашение ратифицировали 60 стран. С тех пор начался отсчет — через 120 дней Соглашение вступит в силу как международный документ, который создаст действенные механизмы для противодействия трем глобальным вызовам — изменению климата, деградации экосистем и загрязнению окружающей среды.
В этом году Украина присоединилась к глобальной инициативе поддержать сохранение и устойчивое использование открытого моря. Несмотря на войну, Украина смогла признать свою долю ответственности за мировую окружающую среду, подписав Соглашение об открытом море. Именно так, ведь наша планета — общая, так же как и последствия от нанесенного ей вреда.
Но почему же так важно заботиться об океанах?
Океаны покрывают более 70% поверхности Земли и производят большую часть кислорода, которым мы дышим. Океанские коралловые рифы поглощают 30% углекислого газа в мире и регулируют климат. В глубинах океанов живет более 2 миллионов видов, и ученые все еще открывают новые. Океаны кормят миллиарды людей (почти треть всего человечества получает продовольствие преимущественно благодаря океанам), обеспечивают транспорт, энергию, лекарства и многие другие блага.
Это еще один инструмент борьбы с Россией
Но сегодня океаны едва ли не самые уязвимые из экосистем. Они перегреваются и закисляются. Они переполнены пластиком и химическими отходами. Ежегодно в мировых морях исчезают тысячи видов. Почти половина коралловых рифов — мертвы либо на грани гибели. От бесконтрольного вылова рыбы, загрязнения, добычи глубоководных полезных ископаемых и военных действий страдают даже самые отдаленные участки океана.
Соглашение об открытом море должно способствовать достижению глобальной цели 30×30 (речь идет о заповедении 30% суши и 30% морских экосистем до 2030 года). Документ предусматривает создание международных природоохранных территорий, сохранение которых должно поддержать шаткий баланс между природопользованием и сохранением жизни в океанах. Кроме этого, страны-подписанты будут иметь дополнительные возможности для участия в научных программах, развития своего потенциала в море и регуляции незаконной добычи ресурсов.
Действительно, Украина не имеет выхода к океану. И на первый взгляд может показаться, что Соглашение не касается Украины. Впрочем, его будущая ратификация — это шаг с глубоким смыслом.
Почему необходимо ратифицировать Соглашение?
Неочевидно, но Соглашение — это еще один инструмент борьбы с Россией. Государство-агрессор уже нанесло непоправимый вред Черному морю: разлитые тысячи тонн нефти, разрушенные дельты рек, морские мины, гибель дельфинов и морских птиц. Соглашение может стать еще одним инструментом в противостоянии экологическим преступлениям России. В рамках Соглашения создаются механизмы международного мониторинга и привлечения к ответственности за экологические преступления в открытом море. Это шанс привлечь внимание мира к тому, как Россия уничтожает природу, и добиваться компенсаций в международных судах.
Во-вторых, Соглашение — это проявление солидарности с европейскими ценностями. ЕС является одним из главных двигателей Соглашения. Поддержка документа укрепляет наш путь в Европейский Союз. Ратифицируя его, Украина продемонстрирует, что готова играть по общим правилам — заботиться о планете, как это делает цивилизованный мир. Это также открывает путь к международной финансовой и технической помощи для защиты морских экосистем, восстановления Черного и Азовского морей, а также развития устойчивых рыбных хозяйств.
В-третьих, Соглашение — и о наших собственных морях. Ратификация Соглашения позволит Украине присоединиться к новым программам мониторинга, восстановления биоразнообразия и международным экопроектам. Речь идет не только о формальных декларациях, а о реальной поддержке — деньгах, технологиях, экспертизе для очистки наших вод.
Договор об открытом море — это инвестиция в будущее. После победы Украина будет восстанавливать морские порты, рыбную отрасль, туристические зоны. Интеграция стандартов Соглашения будет способствовать развитию морской экономики устойчивым путем, чтобы будущие украинцы жили в стране, которая не только выстояла в войне, но и бережет окружающую среду и человека.
Через 120 дней после внесения 60-й ратификационной грамоты состоится первая Конференция сторон Соглашения об открытом море. На сегодняшний день уже передано 75 ратификаций. Таким образом, подготовка к этому историческому событию продолжается прямо сейчас. Украина как цивилизованное демократическое государство должна участвовать в Конференции. Для этого необходимо как можно быстрее ратифицировать Соглашение. Профильные министерства должны не медлить и внести документ на ратификацию.