Риск сделок между грандами

Проблема Европы заключается в том, что, хотя она и осознает все риски мира , где «гранды» заключают масштабные сделки за счет норм и господства принципа «сила делает тебя правым», у нее нет потенциала действовать полностью автономно и в полной мере отстаивать свое видение.

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Лучшим тому подтверждением служит тот факт, что, хотя дипломатия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в отношении войны между Украиной и РФ не вызывает у европейцев особого восторга, никто в Европе не решается называть вещи своими именами и идти на разрыв с США, которые при Дональде Трампе ведут себя по отношению к Европе соответствующим образом.

С 2022 года Европа многое сделала для наращивания своего оборонного потенциала, но этого все равно недостаточно. Нельзя 30 лет разоружаться, а затем за 4−5 лет наверстать упущенное после десятилетий отсутствия инвестиций в оборону и в такие сферы, как ПВО/ПРО, высокоточное ракетное вооружение и космическая разведка.

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Текст опубликован с разрешения автора

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