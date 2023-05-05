Что с нами не так? Почему украинцы так часто ссорятся в соцсетях 5 мая, 15:31 NV Премиум

Украинцы очень любят ссориться онлайн. Как так вышло и что с этим делать?

Впервые напечатано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

Внимание к теме срачей в соцсетях приковано в последний год неслучайно. Украинский Facebook и до 24 февраля 2022-го не был самым конструктивным местом для общения, а впоследствии превратился в недружественное пространство, где за эмоционально триггерное высказывание или мнение автору «откусят голову».

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Хотя свобода слова — среди основ демократического общества, где та грань, когда боязнь высказаться из-за чрезмерной агрессии сообщества эту же свободу и подрывает? Этот вопрос и побудил меня исследовать тему онлайн-срачей именно в Украине, потому что, оказывается, наше общество тяготеет к поляризованному и конфликтному публичному диалогу — из-за укоренившихся исторических и общественных факторов, но с этим можно и нужно работать.

Для начала определимся, что такое «срач». Словарь сленга описывает это явление как «беспорядок, бедлам, кавардак, большое количество мусора», а когда речь идет именно об онлайне — «национальная забава украинцев, которая традиционно используется как прелюдия к конструктивной дискуссии, иногда сама прелюдия так возбуждает участников, что до диалога дело не доходит». То есть в самом слове «срач» уже заложена подсказка, что ничего общего с демократией или дискуссией это явление не имеет. Потому что это раздувание эмоционально заряженного спора без намерения прийти к согласию или конструктиву, в процессе которого часто теряется и суть, и цель начатого разговора.

Свой — чужой

Казалось бы, зачем тратить время на споры, когда договориться эффективнее для времени и нервов? Но это работает, если есть интерес договариваться и когда поиск общего решения или признание расхождения мнений на тему являются ценными. Сейчас в нашей национальной культуре нет ни первого, ни второго. И это не критика, а вывод, основанный не только на наблюдениях, но и на данных кросс-культурных исследований за последние 30 лет. Ведь осознание особенностей и основы нашего поведения делает возможным использование наших сильных сторон и работу над зонами развития.

Казалось бы, зачем тратить время на споры, когда договориться эффективнее для времени и нервов?

Кросс-культурные исследования доказывают, что одним из выдающихся факторов «срачеспособности» общества является разница в уровне доверия к знакомым («своим») и незнакомым («чужим») людям. Оказывается, самый высокий уровень доверия к «чужим» в странах, где бесперебойно работают формальные институты и граждане мало зависят от поддержки какой-то влиятельной группы. На разговорном языке мы называем такие группы людей «пузырями».

В менталитете институционально развитых культур «чужой» не является опасным, подозрительным или не заслуживающим доверительного отношения, пока он не прибег к поведению, которое подорвало бы доверие. Такие общества открыты к сотрудничеству по профессиональным признакам — знакомство или близость для этого не обязательны. Лидер в мире по этому показателю — Скандинавия, в частности Дания, Швеция, Норвегия. Средний уровень общественного доверия в США, Нидерландах, Австрии, Великобритании, Германии.

А откуда же это общественное доверие берется? Его уровень определяет качество работы институтов: законов, государственных учреждений и органов власти, судов и правоохранителей, образования, медицины, СМИ и т. п. В обществах, где такие институты недоразвиты, недореформированы, слабы или коррупционны, способность достигать жизненных результатов зависит от наличия влиятельных знакомых.

Доверие к «ближнему кругу» в таких условиях чрезмерно, ведь его мнение, поддержка и интересы определяющие для человека. Поэтому в Украине рекомендовать и знать кого-то лично так важно — это вводит «чужого» в «ближний круг». Поэтому испорченные отношения с важными людьми — катастрофическое явление, которого будут избегать даже за счет худшего выполнения работы, невыполнения обещаний или обязательств и сокрытия реального мнения о человеке.

Украина — среди лидеров в мире по уровню недоверия к «чужим», а в одной когорте с нами Арабский мир, Субсахарская Африка, Индия (и практически вся Юго-Восточная Азия), Средиземноморье, Испания, Италия, Болгария, Словакия, Чехия, Польша.

Еще одна характерная черта украинцев — это критиковать, прежде чем хвалить: привычка в первую очередь обращать внимание на проблемы, провалы, неудачи и обсуждать их. А до признания и отмечания хорошего доходит не всегда, на самом деле — редко. Мы здесь не одиноки, у поляков, венгров и болгар есть эта черта. Если к сверхнизкому общественному доверию добавить еще высокий уровень поляризации общества, глубокую укорененность неписаных правил («что скажут люди») и систему образования, где ценности и навыкам конструктивной дискуссии не учат, имеем идеальную плодотворную почву для срачей.

Украинский национальный спорт

Наиболее склонны к срачам вместо дискуссий разной степени публичности общества коллективистические, с узким «ближним кругом» из семьи, друзей или давних проверенных партнеров и коллег. Таким обществам присущ высокий уровень избегания неопределенности — когда ситуации с непредсказуемым финалом являются стрессовыми и побуждают к усилению контроля, «обеспечению» желаемого результата через «услугу» (коррупция) и делегированию важных решений по критерию лояльности, а не профессии. «Своим» в таком обществе разрешено то, за что «чужих» будут травить. Вспомним, насколько избирательно наше общество осуждает, а правоохранители преследуют разных людей за одинаковые поступки.

Это не значит, что в демократиях с сильными институтами срачей нет. Но в США, Британии, Германии, Франции, Скандинавии «свой — чужой» — один из многих критериев формирования доверия, а в Украине — главный и часто единственный. У нас достаточно восприниматься «хорошим человеком» или быть «личным знакомым», чтобы иметь широкое доверие «пузыря», независимо от профильных опыта или образования, а в развитых обществах — этого мало.

Поэтому решение ситуации срача лежит не в области формальной логики, а в области «свой — чужой». Если авторитетный «свой» воспринимает и поддерживает иное мнение, его начнет постепенно воспринимать остаток «пузыря». То есть говнюк, но свой — именно об этом. Прежде чем в таком обществе массово поверят формальной логике, ее источник оценят на предмет «правильности» жизненного выбора автора: «те» ли источники читает, «приемлемо» ли высказывается на резонансные темы. Там, где в более развитом обществе прислушиваются к историку или ученому, у нас предпочтут мнение «популярного» или «знакомого».

Стремление «сраться» — еще и механизм постоянного поиска «своих» через демонстрацию действий и решений. Остался — выехал, имеешь — не имеешь свет, постишь — не постишь фоточки о жизни, выглядишь, весишь или действуешь, за кого (не) голосовал — это болевые точки, через которые в будущем могут пройти глубокие линии раскола, «сшить» которые будет непросто, ведь люди по обе стороны этих линий часто воспринимают друг друга как «чужих».

Проклятие или достояние

Украинцам так сложно договариваться, потому что каждый выход за пределы «ближнего круга» требует преодоления стены из совершенно иных трактовок привычных понятий (что такое свобода или вседозволенность), скриптов (как действовать, когда твои слова подвергли заслуженной критике) и паттернов (какое поведение уместно, когда тебе публично предлагают решение, отличное от твоего).

Это часто и приводит к срачу вместо дискуссии, потому что неэмоциональное и критическое обдумывание смысла, транслируемого «чужим», требует усилий и времени для формирования нового восприятия. Легче действовать привычно: обесценить, окрестить невеждой, предателем, изменником или присоединиться к сопротивлению, которое «ближний круг» уже оказывает этому «чужому».

Получается, наши срачи — следствие поляризации общества, в котором формальное институциональное влияние (правила, законы, регуляции, профессия и образование) исторически было слабее неформального (связи, знакомства, «цепи доверенных людей», «адекватность и надежность»).

То есть факт обысков в офисе у предпринимателя (независимо от их законности) вероятно будет восприниматься как «заслуженный» в сообществах в государственном секторе и как «кошмаринг» в коммерческом. К тому же в обществах с низким доверием к институтам отождествляются понятия популярности («у лидера мнений — миллионная аудитория») и экспертности («у лидера мнений профессиональная аудитория и корректно обоснованные рассуждения»). Ну и каждый «пузырь» имеет коды для верификации «своих»: реформаторы или соросята, олигархи или «крупные инвесторы», «какова твоя позиция о …»?

«Выкладывание карт на стол» или фокусировка четко на теме — без уклонов в эмоции и отношения, присущее институционально развитым культурам (США, Великобритания, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды) — часто воспринимается в обществах с недоразвитыми институтами как «наивность», «несочувствие», «неискренность», «черствость».

Это не приговор, выход есть

По-хорошему, нам стоит радикально лучше владеть базовой матчастью в экономике, истории, кросс-культурном взаимодействии, иметь навыки критического мышления и работы с информацией. Потому что когда нет точки опоры для дискуссии, в ней побеждает тот/та, кто кричит громче или субъективно считается более влиятельным. А в наших школах и вузах преимущественно не учат аргументированной дискуссии.

Но это шаги системные и долговременные, что же каждый из нас может делать уже здесь и сейчас?

Есть прикладной алгоритм:

Я вижу публичную дискуссию, которая меня заинтересовала, и хочу к ней присоединиться — действительно ли я имею знания по теме по трем признакам: (а) правдивость — я имею подтвержденные данные, а не только эмоции на тему; (б) доверие — я доверяю источнику фактов; (в) обоснованность — я проверял профессиональные трактовки темы, осознаю позиции сторонников и критиков.

Если тема/дискуссия меня эмоционально триггерит, — стоит остановиться. Если все, что я должен сказать по теме, это эмоциональные высказывания, я в дискуссию не вмешиваюсь.

Кто участники дискуссии и есть ли там специалисты? Если темы вроде инфляции или сценариев завершения войны обсуждаются людьми без специальности или опыта работы — это не дискуссия, а плацдарм для достижения скрытых целей.

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