Украинцы устали от войны, но уступки агрессору отвергают 24 августа, 13:16

«Усталость от войны» активно обсуждается в украинском медиапространстве

Июньский опрос Фонда «Демократические инициативы» и Гражданской сети ОПОРА показал результаты, которые на первый взгляд могут настораживать. 30% ответили, что они «хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой». Однако это только на первый взгляд.

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Во-первых, большинство (53%) согласилось с альтернативным суждением: «Я готов/-а согласиться с продолжением войны, если это нужно для победы». Во-вторых, термин «любой ценой» требует уточнения: а на какие именно уступки и компромиссы готовы пойти украинцы в обмен на прекращение войны?

Тот же июньский опрос показал, что на территориальные уступки готовы лишь 6%, а отказ от будущего членства Украины в НАТО или ЕС приемлем лишь для 14% граждан. Недопустимыми такие уступки считают и большинство тех, кто только что говорил, что хотели бы скорейшего завершения войны любой ценой.

Российский террор не способен снизить волю украинского народа к сопротивлению

Это же подтверждает и августовский опрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. Украинцы не считают приемлемым ни один из компромиссов, которые можно представить гипотетическим предметом переговоров о прекращении войны.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Территориальные уступки всерьез рассматривают не более 5% граждан. В частности, уступать территории не готовы абсолютное большинство тех, кто считает, что «ради мира стоит идти на любые компромиссы».

Поступаться евроатлантической интеграцией Украины готовы не более 18% украинцев. Некоторые региональные различия есть, но ни в одном из регионов нет большинства, которое считало бы вступление в НАТО возможным предметом «торгов»: на Юге 21% считают такую уступку приемлемой, но 63% — неприемлемой, на Востоке 38% считают уступку относительно членства в НАТО приемлемой, но 53% — против.

Сокращение численности ВСУ, которое якобы обсуждалось в Стамбуле в конце марта 2022 года, также приемлемо максимум для 13% украинцев. То же касается и уступок в сфере языка и исторической памяти — большинство украинцев во всех регионах считают подобные уступки неприемлемыми.

Итак, действительно ли треть украинцев хотели бы завершения войны как можно скорее и любой ценой? Нет. Это можно считать эмоциональным порывом части людей, эмоциональным выражением той самой «усталости от войны». Однако если говорить предметно, абсолютное большинство украинцев не готовы уступать агрессору государственными интересами Украины, а потому украинский народ и государство будут продолжать борьбу за свою свободу.

Усталость от войны безусловно есть: физическая, психологическая, ресурсная, как у военных, так и у гражданских. Сегодня в Украине трудно найти людей, которых так или иначе не задела полномасштабная война России против нашей страны.

Однако усталость должна быть стимулом прилагать все усилия для скорейшей победы, а не стимулом к уступкам агрессору и прекращению борьбы. Особенно с учетом того, что реальной целью России является не изменение названий украинских улиц или гарантии внеблоковости Украины. Целью РФ является полное уничтожение украинского государства и лишение украинского народа идентичности и свободы. Собственно, понимание большинством украинцев реальных целей РФ и неэффективности любых уступок во многом и обусловливает неготовность граждан к компромиссам.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

Результаты опросов также показывают, что российский террор не способен снизить волю украинского народа к сопротивлению: большинство украинцев не желают идти на уступки агрессору, несмотря на ежедневные обстрелы мирных городов и жертвы среди гражданских.

В этой ситуации наиболее рациональной стратегией партнеров Украины является продолжение и наращивание экономической и военной поддержки Украины «столько, сколько это будет нужно», и самое важное — до полной реализации украинской Формулы мира. А предоставление Украине новейших систем вооружения позволит достичь этой цели, сохранив самое ценное — человеческие жизни.

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