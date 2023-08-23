Как украинцы воспринимают предложение — мир в обмен на Крым 23 августа, 13:03

В день проведения очередного саммита Крымской платформы стоит еще раз обратиться к общественному мнению украинцев относительно будущего Крыма

Фонд «Демократические инициативы» еще в 2016 и 2018 годах проводил опросы, специально посвященные отношению украинцев к будущему Крыма. В 2018 году принадлежность Крыма к России признавали лишь 4% респондентов (в 2016 году — 7%).

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Уже тогда пророссийские эксперты забросали идею «обмена»: признать аннексированный Крым российским «в обмен» на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Но большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение «обменять» Крым на Донбасс, поддерживали такой «обмен» лишь 16% (склонялись к таким «обменам» преимущественно сторонники пророссийских партий).

Изменила ли грубая инвазия России и страдания отношение украинцев к «уступкам»? Отнюдь — наоборот люди увидели реальную возможность освобождения Крыма. Наш июньский опрос для ОПОРЫ показал, что лишь 7,4% респондентов будут считать победой освобождение Украины с Донбассом, но без Крыма, Причем разница во взглядах западного и южного региона лишь 2,7% (11,1% и 8,4%). То есть региональные различия драматически уменьшились.

Инфографика: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива

А теперь нам пытаются различные посредники навязать мнение, что ради прекращения страданий и войны, нам в чем-то стоит все-таки уступить. Так вот, только что проведенный августовский опрос показал, что даже ради прекращения войны признать оккупированные территории частью Московии готовы лишь 4,7%. Причем даже на Востоке и Юге таких только 8,1 — 8,7%

Точка. «Не дождетесь». Крым — это Украина.

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