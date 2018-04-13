Андрей Смирнов

Сегодня в Украине: чем жила страна 11 апреля 2018 года
Сегодня в Украине: чем жила страна 11 апреля 2018 года
Обыски у Савченко, санкции против российских олигархов и Германия с нами
Одни едут с войны домой, а другие едут мимо них по своим делам. Две отдельные, совершенно отдельные жизни
Люди действительно пропадают. Причем такие, по которым хотелось бы узнать даже не куда они пропали, но и как, почему это произошло
Общество не может жить с той же черепашьей скоростью, с которой проводит реформы руководство страны
В стране, оказавшейся в сложной политико-экономической ситуации, BMW X5 продаются лучше, чем Chevrolet Aveo
Путин берет в заложники целыми регионами, сознательно ставя под угрозу жизни миллионов людей
В российско-украинском конфликте главный исторический реконструктор - не деникинский офицер Стрелков-Гиркин, а Путин, моделирующий прошлое в континентальном масштабе
Государству необходимо общее дело – большой проект, способный задействовать множество людей из разных регионов и объединить их одной целью, а значит – вновь интегрировать в Украину Донбасс
Общеизвестные задачи власти исчерпались после того, как мы подписали соглашение с ЕС, скрутили газовый кукиш Москве, а также взяли под контроль Славянск. Что дальше?
Благодаря ошибкам Януковича страна подошла к своему главному испытанию – на целостность и жизнеспособность – с деятельным гражданским обществом и куда более толковой властью
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Финансово-промышленные империи, построенные российскими олигархами, оказались под непосредственной угрозой уничтожения
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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