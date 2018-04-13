Андрей Смирнов

Неподкупный Трамп и голодная Савченко

Сегодня в Украине: чем жила страна 11 апреля 2018 года

11 апреля, 19:32
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Чем жила Украина 10 апреля 2018 года

Обыски у Савченко, санкции против российских олигархов и Германия с нами

10 апреля, 19:21
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Как мы ежедневно проходим мимо войны

Одни едут с войны домой, а другие едут мимо них по своим делам. Две отдельные, совершенно отдельные жизни

12 октября 2015, 17:11
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В стране пошла дырами ткань времени

Люди действительно пропадают. Причем такие, по которым хотелось бы узнать даже не куда они пропали, но и как, почему это произошло

06 августа 2015, 17:14
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Когда в Украине поменяется власть

Общество не может жить с той же черепашьей скоростью, с которой проводит реформы руководство страны

12 ноября 2014, 13:43
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Коррупция продолжает процветать. Доказано автомобилями

В стране, оказавшейся в сложной политико-экономической ситуации, BMW X5 продаются лучше, чем Chevrolet Aveo

01 ноября 2014, 09:48
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Террорист №1

Путин берет в заложники целыми регионами, сознательно ставя под угрозу жизни миллионов людей 

09 сентября 2014, 12:47
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38-й год Владимира Путина

В российско-украинском конфликте главный исторический реконструктор - не деникинский офицер Стрелков-Гиркин, а Путин, моделирующий прошлое в континентальном масштабе

24 июля 2014, 13:33
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Украине нужна Cosa Nostra

Государству необходимо общее дело – большой проект, способный задействовать множество людей из разных регионов и объединить их одной целью,  а значит – вновь интегрировать в Украину Донбасс

11 июля 2014, 09:17
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08 июля 2014, 19:24
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Украина как никогда готова к перезагрузке

Благодаря ошибкам Януковича страна подошла к своему главному испытанию – на целостность и жизнеспособность – с деятельным гражданским обществом и куда более толковой властью

16 июня 2014, 03:30
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Андрей Смирнов

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