Болезненный распад России 28 сентября, 21:37

Развал путинской России — процесс долгий и мучительный, ибо в нем будут участвовать множество скорпионов, запертых в одной банке и защищающих свои узкокорыстные интересы

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Нам говорят, что не надо судить всех россиян слишком строго, потому что они только заложники, а винить заложников неправильно. Но, во-первых, правда состоит в том, что россияне сдались и стали заложниками добровольно, и все опросы общественного мнения в России показали, что большинство россиян были готовы обменять свободу на казарменный порядок, были открыто враждебны к Западу и мечтали о сильной руке.

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Во-вторых, Путин не просто коллективный — он повторяющийся, а все жалкие попытки либерализации страны неизменно кончались периодом репрессий. России так и не удалось сформировать гражданское общество, причем холопство «глубинного народа», как я уже писал, носит генетический характер, а за российской мегаломанией и имперскостью кроется глубоко скрытый комплекс неполноценности. После долгих лет унижения они хотят «маленькой победоносной войны» и настроены на реванш за 1991-й год. Униженная и опущенная нация, мстящая более успешным и достойным народам за свое вековечное холопство.

Россия, «коллективный путин» затмили нацистскую Германию по количеству военных преступлений, агрессивности и беспощадности. Только зарегистрированные военные преступления русской военщины уже исчисляются десятками тысяч. Ведь война с Украиной — это не сражение армий, но системное уничтожение гражданского населения, геноцид украинского народа, стирание городов с лица земли. Скажем, по зверским преступлениям русской военщины только в Мариуполе за несколько недель убито более 20 тысяч мирных жителей, на порядок больше, чем во время Второй мировой. В Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура, повреждено 90% домов, в том числе более двух третей жилого фонда разрушено. Я уж не говорю о том, что это война со свободой слова и свободомыслием в самой России.

Нет никаких сомнений в том, что налицо прогрессирующая умственная и нравственная деградация «коллективного путина», абсолютная неспособность и нежелание «глубинного народа» самостоятельно думать и анализировать. «Коллективный путин» — не только и не столько продукт нынешней пропаганды («соловьиного помета»), пытающейся выдать «освободительную спецоперацию» за «патриотическую войну» или за «отражение вооруженного вторжения», но — результат исторической генетики, то есть многовековых унижений озлобленной гопоты нищетой и бесправием.

«Коллективному путину» незнакомы устойчивый и надежный достаток, ощущение независимости, свободы, уверенности в себе. Он крайне подозрителен, злопамятен, мстителен и беспощаден. Его радует только чужое горе, чужая нищета. Большевики знали и использовали эти фундаментальные черты русского характера для того, чтобы уничтожать успешных и достойных, что и привело к противоестественному отбору российских шариковых. Россия уже давно стала страной этого булгаковского героя.

«Коллективный путин» — это все, кто поддерживает кровожадного диктатора, то есть такие же одержимые конспирологией маньяки. Да и сама нынешняя война — не война одного человека, как утверждает Александр Невзоров, а проявление маниакальности «глубинного народа», гопнического нацизма, самой исторической генетикой ориентированного на войну, насилие и захваты. Вся история этой недостраны и есть насилие и захваты, причем насилие внешнее и внутреннее, направленное как на соседей, так и на собственных холопов…

Это не война одного Путина, а проявление маниакальности « глубинного народа

Нынешняя Россия охвачена «постимперским синдромом», и Путин четко уловил умонастроения и комплексы большинства.

«Проблема России не во власти, а в населении. Как писала Валерия Новодворская, маниакально-депрессивный психоз оказался национальным характером… После распада России останется то же население и трудно ожидать изменения его сознания. Ничего хорошего не приходится ждать и после распада России. Россия не может быть другой…», — написал российский публицист Борис Стомахин.

С учетом нескончаемого потока безобразий здесь сложилась поговорка «В России надо жить долго», подразумевающая отдаленность перемен. Но для кардинальных изменений стране не хватило целого тысячелетия, а сегодня все чаще говорят о близящемся конце, даже трупе России. Но таких огромных трупов просто не бывает, и поэтому я доверяю Новодворской и Стомахину, а не российским трубадурам.

Сегодня многие политические аналитики, прогнозирующие распад России, говорят, что он будет гораздо более болезненным, чем развал СССР. Потому что тогда империя рухнула в одночасье, а развал путинской России — процесс долгий и мучительный, ибо в нем будут участвовать множество скорпионов, запертых в одной банке и защищающих свои узкокорыстные интересы. К этому можно добавить, что такой распад не просто необходим, но спасителен. Спасителен потому, что только такой ценой «коллективного путина» можно вразумить… Как нацистов после 1952-го, когда прозрение-таки наступило.

Именно так: если высшей ценностью для нас действительно является человечность, жизнь человеческая, то чем быстрее рухнет этот очередной Голем, тем меньше прольется человеческой крови. Военное поражение России — это сегодня великое благо, потому что кровавый гной не растянется на десятилетия и миру в целом станет гораздо легче дышать.

По словам Светланы Алексиевич, мы можем говорить сегодня о «коллективном путине», потому что Путин в каждом русском сидит. «Коллективный путин» — это огромное скопище всех этих медведевых, ивановых, патрушевых, шойгу, лавровых, нарышкиных, собяниных, кадыровых, кириенко, песковых, володиных, матвиенко, сурковых, герасимовых, рогозиных, шуваловых, глазьевых, фрадковых, грызловых, яровых, мизулиных, пригожиных, зюгановых, жириновских, мироновых и иже с ними. Еще — всех «праворазрушителей», руководителей и сотрудники избирательных, судебных, надзорных, правоохранительных, силовых органов, персонально ответственные за грубейшие нарушения Конституции РФ, Уголовного Кодекса РФ, законов Российской Федерации, международного права (Памфилова, Чуров, Зорькин, Чайка, Бастрыкин, Бортников, Золотов и все прочие). Еще — «операторов» — коррумпированных менеджеров государственных компаний, использующих свои позиции для хищений государственных средств в особо крупных размерах (Сечин, Миллер, Чемезов, Токарев, Ковальчук, Костин, Якунин, Зубков и т. д. ).

Всех без исключения олигархов, «кошельков», «партнеров», «золотых деток». Еще — всех «соловьев» страны, руководителей и активных сотрудников дезинформационных войск (Мединский, Эрнст, Добродеев, Кулистиков, Гундяев, Шевкунов, Толстой, Симоньян, Дугин, Кургинян, Затулин, Проханов, Прилепин, сам Соловьев, Киселев, Захарова, Скабеева, Попов, Шейнин, Норкин, Мамонтов, Леонтьев, Караулов, Шарий и вся прочая бессовестная сволочь в лице мизулиных, милоновых, михалковых, газмановых, басковых, биланов, лепсов, дюжевых, расторгуевых, харатьянов, певцовых, машковых, башаровых, башметов, бабкиных, безруковых, бабаянов, гергиевых, пореченковых, пригожиных, шахназаровых, охлобыстиных и пр.

В качестве примера приведу яркое высказывание актера и бывшего священнослужителя Охлобыстина: «Украина должна исчезнуть, Запад должен быть поставлен на колени и принужден к исправительным работам во благо Российской империи, остальной мир должен усиленно доказывать нам свою поддержку и разделять наши представления о будущем лет на двести вперед. Именно так сейчас звучит русская национальная идея. И все другие идеи — от дьявола». (Нет, шут гороховый, русская национальная идея звучит совсем иначе — безнаказанно творить зло, сравнять Киев с землей, уничтожать все, что шевелится).

Да, «коллективный путин» — это более 90% культурной элиты страны, сформированной путем противоестественного отбора шушеры, вторящей кровавому диктатору, и огромной армии информационных живодеров, подкармливающихся пропагандой и подготовкой «пушечного мяса». Здесь следует только добавить, что отрицательная селекция, противоестественный отбор — это норма России, сформированная задолго до ленина-сталина. Если к этому приплюсовать большевистский путч, гражданскую войну, большой террор, голодоморы и перманентную утечку мозгов, то и получатся разрушение генофонда, деморализация, голдинговские «повелители мух».

Кстати, так называемые российские либералы, все эти кудрины, грефы, силуановы, набиуллины и прочие, руководящие путинской экономикой, не просто вписываются в систему «коллективного путина», но в каком-то смысле являются ее «столпами». И им тоже не уйти от ответственности, потому что заменить шойгу или рогозиных — пару пустяков, а вот без экономики и профессионалов — полная хана.

Не отрицая эффективность путинской пропаганды, превзошедшей геббельсовскую или совковую, русский народ давно сжился с несбыточностью обещаний всех «посланий» и всех «бла-бла-бла», живя в атмосфере мертвечины и безнадеги: верит и истерит, доверяет и матерится, и гордится и коллапсирует.

«Коллективный путин» — это сформированная им чернь, все эти фанатичные «патриоты», дающие дополнительные основания для сравнения России с гитлеровской Германией, это рост рейтинга кровожадного диктатора кровожадным «глубинным народом», еще — грядущая ответственность всех апологетов кровавого режима с горящей землей под ногами на будущих Харьковских и Мариупольских процессах.

«Коллективный путин» — это битком набитый быдлом стадион в Лужниках, который, по словам поэта Дмитрия Быкова, хуже Лубянки.

И чем «коллективный путин», живущий в плену имперских амбиций, фобий и потока «перевертышей», в абсурде созданной деформированным сознанием картины мира, в которой враги все время посягают на независимость и суверенитет России, и вообще Запад «первый начал», отличается от своего сбесившегося кумира из питерской подворотни? Сам Путин признавался, что он из подворотни вышел, но это только часть правды: не вышел он из подворотни, не сумел, и тогда завел в подворотню всю страну!

Идея «коллективного путина», среди прочего, означает, что абсолютно не важно, кто у власти в России: все те же «русская идея», бряцанье оружием, неизменный империализм, агрессивность, новые захваты и войны, но никак не персональные устремления конкретных верховных правителей, царей и диктаторов.

Ширящиеся ныне разговоры о скорой смерти Путина — яркое свидетельство народного бессилия: отсутствие следов пассионарности здесь подменяют надеждой на естественный исход, совершенно не разумея, что ничья смерть не изменит исторической генетики этой страны, где даже ненависть к вождю свидетельствует о ментальном холопстве.

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