Изменит ли Россию смерть Путина?

Среди украинцев и их союзников достаточно распространено мнение о том, что со смертью Путина стоит ожидать положительных сдвигов на пути к миру

Дескать, именно он подталкивает россиян к агрессии, поэтому после его смерти Россию ждут позитивные изменения, которые, в частности, положат конец войне и раздору между двумя народами.

Реклама

Хотя смерть Путина, безусловно, увеличит вероятность мира, я все же склоняюсь к мнению тех экспертов, которые скептически оценивают перспективу изменения сознания россиян, а следовательно, и полноценного примирения. К высказанным ими аргументам добавлю еще один.

Одной из примечательных свойств человека является склонность рационализировать свои действия. То есть, после того как что-то сделано, мы часто находим или придумываем различные «правильные» основания для этого поступка. Таким образом, даже откровенно преступные или бессмысленные действия могут казаться моральными и рациональными.

Рационализация может быть не только индивидуальной, но и коллективной, то есть группы людей также способны придумывать разного рода оправдания для того, чтобы их история выглядела правильной. Народы обычно таким образом корректируют свою «национальную память», что позволяет им не просто отбеливать неприятные страницы своей истории, но и хорошо себя чувствовать.

Чтобы изменить отношение, россиянам нужно признать вину

Война, которая длится четвертый год, безусловно, изменила россиян. Даже если сначала они не видели в ней смысла, то за эти годы он появился. Прямо или косвенно большинство из них оказалось вовлеченным в боевые действия. Это участие требует обоснования, которое помогало бы терпеть тяготы войны и, самое главное, морально оправдывало их действия. Такие обоснования в больших количествах продуцируются пропагандой и самими россиянами, которые таким образом создают новый исторический миф, становящийся частью их мировоззрения.

Отказаться от этого обоснования они не смогут, поскольку в таком случае им придется столкнуться с неприятной реальностью соучастия в ужасном преступлении, а на это, согласитесь, добровольно мало кто пойдет.

Поэтому, даже если из-за смерти Путина или других обстоятельств война приостановится, это мировоззрение никуда не денется. Им и их потомкам придется держаться за него, чтобы оправдать свои действия в отношении Украины и сохранить положительную самооценку. Эта мифология будет частью их самосознания, которая будет передаваться из поколения в поколение, формируя их восприятие самих себя.

Поскольку в этом историческом мифе носителями зла будут украинцы, то ожидать, что россияне изменят к ним отношение, не стоит. Оно и в будущем останется негативным, а потому россияне не только не будут стремиться к реальному примирению, но и, вероятно, различными агрессивными действиями будут пытаться отомстить за якобы причиненное им зло.

Чтобы изменить отношение, россиянам нужно признать вину, отбросив нарратив, который позволяет ее оправдывать. Поскольку этот шаг будет чрезвычайно болезненным, они на него добровольно не согласятся. Поэтому можно согласиться с теми, кто утверждает, что России, чтобы измениться, нужно проиграть в этой войне. К тому же это поражение должно быть таким, которое позволило бы провести основательную терапию их коллективного самосознания, как это произошло в свое время с нацистской Германией. Без этого ожидать, что Россия изменится и перестанет быть вечным источником проблем, не стоит.