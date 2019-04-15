Смерть большого политика. Зачем ему это понадобилось? 15 апреля, 13:05 10089 Цей матеріал також доступний українською

Пока украинские аутсайдеры на ходу переобуваются, мне вспомнился мастер таких ситуативных зигзагов, самый заметный политик Франции конца XVIII начала XIX века – Шарль Морис Талейран

Грядет смена политических элит. В Украине, как правило, это означает миграцию. То есть череду массовых и одиночных переходов в стан вчерашних оппонентов и сегодняшних победителей – от партий к партиям, от фракций к фракциям и т.п.

В то время как нынешние аутсайдеры и лузеры на ходу переобуваются, мне вспомнился мастер таких ситуативных зигзагов, самый заметный политик Франции конца XVIII начала XIX века – Шарль Морис Талейран.

Итак, 16 июля 1789 год, предместье Парижа. Минуло всего два дня после взятия крестьянами Бастилии. 35-летний епископ Талейран встречается с французским королем Людовиком XVI.

Он пытается убедить монарха жестко подавить восстание с помощью армии. Король наотрез отказывается. Талейран тут же осознал, король Франции – это уже битая карта. Епископ немедля переходит на сторону народа, «сущего и ведущего», и возглавляет сопротивление.

Талейран тут же осознал, король Франции – это уже битая карта

Спустя три месяца священнослужитель Талейран внес в Учредительное собрание проект о национализации церковных земель. Ловкий, политический ход, который ничего не стоит самому Талейрану, но вводит молодого епископа в большую французскую политику. Через три месяца Талейран – председатель Учредительного собрания, фактически один из руководителей Республики.

Но в 1793 году, после казни Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты, а тем более после убийства героя революции – Марата, Париж накрывает волна якобинского террора. Начинается она с чистки собственных рядов. Талейран, от греха подальше, иммигрирует в Англию – в лоно врага всех французов. Затем перебирается в США.

Когда все утихло, якобинцы пали под собственным весом, в 1795 году во Франции произошла смена власти, утвердился режим Директории. Талейран немедля вернулся в Париж. Он быстро нашел общий язык с новой властью и в 1797 году стал министром иностранных дел Франции. Этот пост позволил ему безумно разбогатеть.

Талейран брал взятки с дипломатических миссий, кто искал покровительства могущественной Франции. По миллиону франков с Испании, Австрии, полмиллиона с Неаполитанского королевства и т.д. За два года пребывания в должности собрал мзды на сумму более чем в 13 млн франков.

Но к этому времени кресла зашатались уже и под попами руководителей коррумпированной директории. Талейран раньше всех понял – пора переобуваться. Он делает неожиданную, но важную политическую ставку, – на восходящую звезду, 30-летнего генерала Наполеона Бонапарта, который в 1799-м, при очередной смене режима, сохранил за ним кресло министра иностранных дел.

Когда Наполеон вышел на пик своего могущества, завоевал половину Европы, стал императором, подписал с Россией выгодный для Франции Тильзитский мир (1807 год), Талейран неожиданно просит того об отставке.

Освободившись от правительственных уз, он переходит на службу тайным агентом в пользу потерпевших поражение России и Австрии. Двойной агент и на двух жалованьях. Талейран вовремя отделил себя от Наполеона. Очень скоро, в 1813 году тот пал, как раз от могущественного союза австрийской и российской короны.

Главы стран победителей обратились к Талейрану, служаке всех последних руководителей Франции, чтобы тот помог сформировать новое французское правительство. И Талейран неожиданно предложил вернуть на трон одного из наследников династии Бурбонов, в свержении которой принимал самое пылкое участие – Людвига XVIII. При новых Бурбонах Талейран получил пост первого министра и представлял Францию на знаменитом Венском конгрессе 1814 года. Он добился здесь самых выгодных условий для поверженной Франции и расстроил коалицию союзников.

Но вскоре Бурбоны отправили Талейрана в отставку. Однако и в отставке Талейран не мыкал горе. Он продал Австрии секретные документы (примерно на сумму в полмиллиона франков), закончил мемуары, основал антибурбоновскую прессу. В 1830-м в ходе революции поспособствовал очередной смене режима во Франции и вернулся во власть.

Незадолго до смерти экс-епископ Талейран добился от Папы Римского прощения своих грехов. Как писала тогда пресса: «Талейрану всю жизнь удавалось обманывать бога. Теперь ему удалось обмануть и сатану».

И вот финал. 17 мая 1838 года Талейран умер. Когда газеты опубликовали известие о смерти 82-летнего политика, одна из них сопроводила новость такой ремаркой: «Талейран умер. Интересно, зачем ему это понадобилось?»

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